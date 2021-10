Kreis Bergstraße

Heppenheim / Groß-Gerau: Zielrichtung reisende Täter/Zivilfahnder führen Kontrollen durch

Heppenheim / Groß-Gerau (ots) – Zivilfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen

haben am Donnerstag (30.9.) Kontrollen auf der Bundesautobahn 5 und 67

durchgeführt. In ihrem Visier standen unter anderem reisende Täter.

Die Beamten stoppten hierbei auf der BAB 5 bei Heppenheim gegen 17 Uhr einen

Mercedes, der mit drei 34, 40 und 50 Jahre alten Männern besetzt war. Bei der

Überprüfung der jeweiligen Ausweise und Führerscheine stellte sich heraus, dass

es sich bei den Dokumenten des 34-jährigen Fahrers und seines 40 – jährigen

Begleiters um Fälschungen handelte. Zwecks Ermittlungen hinsichtlich ihrer

wahren Identitäten wurden beide Männer festgenommen und zur Wache gebracht.

Im Zuge der weiteren Maßnahmen zeigte sich zudem, dass der 40 Jahre alte

Festgenommene von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf zur Bestimmung seines

Wohnortes gesucht wurde. Der Suche lagen Verstöße gegen Persönlichkeitsrechte

durch Bildaufnahmen zugrunde. Nach der Feststellung seines Wohnortes sowie der

Einleitung gleich mehrerer Strafverfahren gegen ihn und seinen 34 – jährigen

Fahrer wurden beide Männer wieder entlassen. Sie werden sich nun zukünftig unter

anderem wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des Fahrens ohne

Führerschein strafrechtlich verantworten müssen. Die Ermittlungen dauern an.

Auf der BAB 67 im Bereich Groß-Gerau stoppten die Fahnder gegen 14.30 Uhr einen

Volkswagen, besetzt mit drei Personen, deren Weiterfahrt noch an Ort und Stelle

mit der Entstempelung des Autos endete. Gegen den 33- jährigen Fahrer sowie den

23 Jahre alten Halter des Autos wurde eine Anzeige erstattet und Ermittlungen

eingeleitet. Wie sich herausstellte war die Haftpflichtversicherung für das Auto

bereits im Mai 2021 abgelaufen.

Daneben konnte auch der 39-jähriger Fahrer eines Citroen gegen 15 Uhr auf der

BAB 67 keinen gültigen Versicherungsnachweis vorzeigen. Seine Kontrolle endete

mit der Untersagung der Weiterfahrt und einem Ermittlungsverfahren.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwingenberg – Am Dienstag, den 28.09.2021 kam es in der Zeit von 12:30 Uhr

bis 13:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Annastraße 14, 64673 Zwingenberg.

Hierbei wurde ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw von einem bislang unbekannten

KFZ beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von

der Unfallstelle. Der Fremdschaden am Pkw beträgt ca. 1000EUR. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben

können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Bensheim unter Tel.: 06251 /

8468 – 0 in Verbindung zu setzen.

Zeugen gesucht

Schwanheim – Am Samstag, den 25.09.2021 kam es gegen 23:40 Uhr zu einem

Verkehrsunfall in der Weyrichstraße in Bensheim OT Schwanheim. Hierbei stürzte

ein Motorradfahrer im Kurvenbereich aufgrund von Rollsplit auf der Fahrbahn. Es

wird nach dem Verursacher, der Fahrbahnverschmutzung gesucht. Am Verunfallten

Motorrad entstand minimaler Sachschaden. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Die

Mitfahrerin (Sozia), erlitt keine Verletzungen. Im weiteren Verlauf konnten

weitere Stellen mit Rollsplit in der Weyrichstraße festgestellt werden. Zeugen,

die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben

können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Bensheim unter Tel.: 06251 /

8468 – 0 in Verbindung zu setzen.

Darmstadt

Darmstadt: Zeugen nach schwerem Verkehrsunfall gesucht

Darmstadt – Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag (30.09.) ist

ein 19 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach ersten

Erkenntnissen befuhr ein 29 Jahre alter Autofahrer die Hindenburgstraße in

Richtung Donnersbergring und wollte an der Kreuzung mit der Eschollbrücker

Straße Links abbiegen. Hierbei erfasste er im Kreuzungsbereich den

entgegenkommenden 19-Jährigen auf dessen Motorrad. Der Darmstädter wurde bei dem

Zusammenprall schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Darmstadt zog die Polizei einen Sachverständigen zur

Rekonstruktion des Unfalls hinzu und stellte beide Fahrzeuge sicher. Darüber

hinaus werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise nimmt

das 2. Polizeirevier unter der Rufnummer 06151/969-41210 entgegen.

Darmstadt: Abwesenheit und zugezogene Tür ausgenutzt / Einbrecher suchen Beute in Wohnung

Darmstadt – Die Abwesenheit von Bewohnern und den Umstand einer lediglich

zugezogenen, aber nicht verschlossenen Wohnungstür haben ungebetene Besucher am

Donnerstag (30.9.) in der Elisabeth-Selbert-Straße ausgenutzt. In der Zeit

zwischen 14 Uhr und 20.15 Uhr verschafften sich die Täter über die Tür Zugang zu

den Räumen, suchten nach Beute und ließen eine Kinderschaukel mitgehen. Die

Kripo in Darmstadt (K21/22) ermittelt wegen des Wohnungseinbruchdiebstahls und

sucht Zeugen. Unter Rufnummer 06151/969-0 sind die Ermittler für alle

sachdienlichen Hinweise zu erreichen.

Darmstadt-Dieburg

Pfungstadt: Geld abgehoben und verloren / Unbekannter steckt verlorenes Bargeld ein? / Wer kann Hinweise geben?

Pfungstadt (ots) – Wegen des Verdachts des Diebstahls hat die Polizei in

Pfungstadt aktuell ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Beamten suchen

Zeugen des noch unklaren Geschehens und bitten diese, sich unter der Rufnummer

06157/9509-0 zu melden.

Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 87 Jahre alter Mann aus Pfungstadt am

Freitagmittag (1.10.) an dem Automaten einer Bankfiliale in der Odenwaldstraße

einen höheren Geldbetrag abgehoben. Als er sich gegen 12 Uhr auf den Weg

zurückmachte und sich in sein Auto setzte, wurde er unvermittelt von einem noch

unbekannten Mann angesprochen. Dieser soll den älteren Herren darauf aufmerksam

gemacht haben, dass er Geldscheine verloren habe. Danach entfernte sich der Mann

in Begleitung einer noch unbekannten Frau. Als der Senior nach seinem Geld

schaute, war es bis auf wenige Scheine, die auf dem Gehweg lagen, weg.

Der Hinweisgeber wurde als etwa 30 Jahre alt und circa 1,68 Meter groß

beschrieben. Er hatte eine schlanke Statur, blonde Haare und ein rundes Gesicht.

Weil beide Personen als wichtige Zeugen in Betracht kommen, werden diese gebeten

sich zu melden.

Weiterstadt: Unbekannte E-Roller Fahrer prallt mit Kind zusammen / Polizei ermittelt / Augenzeugen und Unfallverursacher gesucht

Weiterstadt – Wie der Polizei erst im Nachgang bekannt wurde, hatte sich

bereits am Samstag (25.9.) ein Unfall in dem Bereich einer Bushaltestelle in der

Gutenbergstraße ereignet. Aufgrund des Unfalls kam ein Kind zu Fall, verletzte

sich schwer und musste stationär in einem Krankenhaus behandelt werden.

Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall gegen 17 Uhr, bei dem ein

noch unbekannter Nutzer eines E-Rollers mit einem 3-jährigen Mädchen

zusammenstieß. Das Kind hatte dort auf Höhe des Einkaufszentrums, zusammen mit

seinem Vater, auf den Bus gewartet. Nach einem anschließenden kurzen Wortwechsel

soll der Unbekannte seine Fahrt fortgesetzt haben.

Das 3. Polizeirevier ist mit dem Fall der Unfallflucht betraut und sucht für den

Fortgang der Ermittlungen Augenzeugen des Geschehens. Eine Personenbeschreibung

des E-Roller Fahrers liegt den Beamten nicht vor. In diesem Zusammenhang werden

Zeugen, die Angaben zu dem Fahrer oder dem Unfallhergang machen können gebeten,

sich beiden Polizisten zu melden. Unter der Rufnummer 06151/969-41310 werden

sachdienliche Hinweise entgegengenommen.

Griesheim: Polizei und Stadtpolizei kontrollieren gemeinsam verstärkt Gaststätten

Griesheim – Am Mittwoch (29.9.) hat die Polizei in Griesheim mit Beamten

der Bereitschaftspolizei und Mitarbeitern der Stadtpolizei verstärkt Gaststätten

überprüft. In der Zeit zwischen 19 Uhr und 22 Uhr nahmen die Beamten dabei

insgesamt 43 Personen, acht Fahrzeuge und drei Lokale genauer unter die Lupe.

In einem Lokal in der Bruckner Straße wurden von der Stadtpolizei mehrere

Packungen Tabak sichergestellt und aufgrund brandschutztechnischer Bestimmungen

musste das Shisharauchen eingestellt werden.

Zwei Automaten einer Gaststätte in der Hahlgartenstraße, für die die notwendigen

Aufstellungsvoraussetzungen fehlten, wurden versiegelt. Weil zudem erhebliche

Verstöße gegen die aktuell geltenden Coronabestimmungen vorlagen, erfolgte auf

Anordnung des Ordnungsamtes noch vor Ort die sofortige Schließung der

Gaststätte. Dem Betreiber drohen nun ein erhebliche Bußgelder in Höhe von

mehreren Hundert Euro.

Groß-Gerau: Die Polizei-News

Kelsterbach: Unsichere Fahrweise fällt Polizeistreife auf Sprinter-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Kelsterbach

Weil der Fahrer eines Sprinters im Bereich Kelsterbach mehrmals die Mittelinie überfuhr und ohne Blinker abbog, wurde er von einer Polizeistreife am Freitag (1.10.) gegen 1.30 Uhr in der Dr.- Max-Fremery-Straße kontrolliert. Der Verdacht, dass der 34-Jährige unter Alkohol stehen könnte, bestätigte sich. Das Alkoholtestgerät zeigte einen Wert von über 0,8 Promille an. Den Führerschein stellten die Polizisten erst einmal sicher und nahmen ihn für die Anzeigenaufnahme und Blutentnahme mit auf die Dienststelle.

Büttelborn: Mercedes GLE (GG-AS 315) gestohlen

Büttelborn

Zwei Personen hatten sich am frühen Donnerstag (30.09.) auf einem Wohngrundstück in der Stauffenbergstraße an einem weißen Mercedes SUV, Model GLE 350 zu schaffen gemacht. Um kurz nach 3 Uhr schafften sie es, den Wagen ohne Originalschlüssel zu starten und vom Hof zu fahren. An dem Keyless- go ausgestatteten Wagen waren die Kennzeichen GG-AS 315 montiert. Das etwa sechs Jahre alte Auto hat noch einen Wert von rund 40.000 Euro. Wer in diesem Zusammenhang das Auto gesehen oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte bei der Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Rüsselsheim. Telefon: 06142 / 696-0.

Sachbeschädigung an zwei Fahrzeugen – Zeugen gesucht!

Mörfelden-Walldorf

Im Zeitraum vom 10.09.2021 bis 29.09.2021 wurden gleich zwei geparkte Fahrzeuge in der Gräfenhäuser Straße in Höhe der Hausnummer 2 aus unbekannten Gründen beschädigt. Eines der Fahrzeuge wurde auf der rechten Fahrzeugseite völlig zerkratzt. Bei dem zweiten Fahrzeug wurden die beiden Heckscheibenwischer verbogen. Es entstand Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise zur Tat, werden bei der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Tel. 06105 4006-0 entgegengenommen.

Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Gernsheim

Am Donnerstag, den 30.09.2021, fuhr gegen 17:45 Uhr der Fahrer eines silbernen Pkw Mercedes vor der Eulen-Apotheke beim rückwärts ausparken gegen das dort geparkte Apothekenfahrzeug, wobei dieses beschädigt wurde, und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Falls jemand den Unfall beobachtet hat und sachdienliche Hinweise geben kann, möchte er sich bitte bei der Polizeistation Gernsheim melden.