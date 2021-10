Rucksack entrissen und geflüchtet – Wer kann Hinweise geben?

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Bei einem Spaziergang in der Nacht von Donnerstag auf Freitag 01.10.2021 wurde einem 18-Jährigen der über der Schulter hängende Rucksack von einem Unbekannten entwendet. Der junge Mann hielt sich kurz nach Mitternacht unterhalb der Dammstraße auf dem Fußgängerweg des Neckarufers auf, als ihm ein Unbekannter plötzlich entgegenrannte, den Rucksack von dessen Schulter zog und anschließend mit der Beute flüchtete.

Aufgrund der herrschenden Dunkelheit verlor der 18-Jährige den Dieb schnell aus den Augen. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor. Im Rucksack befanden sich Wertsachen von über 1.000 Euro. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt sucht Zeugen, die möglicherweise Verdächtiges beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter 0621 33010 an die Ermittler zu wenden.

Autos mit Lack übergossen

Mannheim-Schönau (ots) – Vermutlich in der Zeit von 6.20-7.45 Uhr am Donnerstagvormittag 30.09.2021 wurden gleich 2 Pkw mit Farbe übergossen. Der Vorfall ereignete sich in der Kattowitzer Zeile/Höhe der Hausnummer 57. Inwieweit sich die blaue Farbe rückstandlos von den Karossen des BMW und des Opel entfernen lässt, ist unklar.

Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter 0621 777690 zu melden.

Rücksichtsloser Radfahrer verursacht Unfall – Zeugen gesucht

Mannheim-Waldhof (ots) – Trotz roter Ampel querte ein bislang unbekannter Radfahrer am Donnerstagabend 30.09.2021 gegen 18.55 Uhr die Schienenstraße und zwang damit den vorfahrtberechtigten Bus der Linie 50 zu einer Vollbremsung. Einen Zusammenstoß konnte damit verhindert werden, allerdings kam im Bus eine 16-Jährige zu Fall und prallte mit dem Kopf gegen einen Sitz. Sie musste aufgrund der erlittenen Verletzung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Radfahrer flüchtete.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Hinweise zum Flüchtigen geben können oder das Geschehen beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter 0621 174-4111 zu melden.

Geparkte Pkw mutwillig beschädigt

Mannheim (ots) – Mindestens zwei unbekannter Personen beschädigten am späten Donnerstagabend in der Zeit von 22 Uhr und 23 Uhr zwei geparkte Pkw in der Neudorfstraße. An beiden Fahrzeugen, ein Opel und ein VW, wurden die Außenspiegel vermutlich abgeschlagen und damit zerstört. Zudem wurde ein Heckscheibenwischer abgerissen.

Ein aufmerksamer Zeuge wurde aufgrund auffälliger Geräusche auf den Vorfall aufmerksam und sprach die Personen an, die daraufhin sofort flüchteten. Die Flüchtigen können wie folgt beschrieben werden: ca. 1,75 m groß, trugen vermutlich Jogginghosen und Kapuzenpullover. Weitere Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 06203 93050 an das ermittelnde Polizeirevier in Ladenburg zu wenden.

Versuchter Einbruch in Vereinshaus

Mannheim (ots) – In der Zeit von Mittwoch, 16 Uhr, bis Donnerstag, 15 Uhr, verschaffte sich ein bislang Unbekannter Zutritt zu einem Vereinsgelände im Gartenschauweg. Mit einem Vorschlaghammer machte sich der Täter anschließend am ansässigen Vereinsheim eines Fussballvereins zu schaffen.

Trotz großer Gewalteinwirkung gelang dieser jedoch nicht in die verschlossenen Räumlichkeiten. Auch wenn nichts entwendet wurde, entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter 0621 174-3310 an die Beamten zu wenden.

Fahrzeugbrand

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Folgemeldung – Am Donnerstagabend 30.09.2021 gegen 19.30 Uhr wurde ein brennender Opel Corsa im Kreuzungsbereich der Friedrich-Ebert-Straße/Eisenlohstraße gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist die Brandursache auf einen technischen Defekt zurückzuführen. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde ein im Nahbereich geparkter Roller leicht beschädigt.

Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 2.500 EUR, zu Personenschäden kam es nicht. Aufgrund der Lösch- und Reinigungsarbeiten war die B 38 in Richtung Käfertal zeitweise gesperrt. Der Verkehr wurde über eine Parallelstraße geleitet. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Um 22.20 Uhr waren die Reinigungsarbeiten abgeschlossen.

Schwerpunktkontrollen in der Innenstadt und im Jungbusch

Mannheim-Innenstadt/Jungbusch (ots) – Unter Federführung des Polizeireviers Innenstadt führte das Polizeipräsidium Mannheim in der Nacht von Donnerstag auf Freitag 01.10.2021 in der Zeit zwischen 19 Uhr und 01 Uhr gemeinsam mit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit und der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Karlsruhe, mehreren Fachbereichen der Stadt Mannheim sowie dem Eichamt Mannheim des Regierungspräsidiums Tübingen schwerpunktmäßige Kontrollen von Gaststätten und Shisha-Bars in den Stadtteilen Innenstadt und Jungbusch durch.

Die Kontrollmaßnahmen in zahlreichen Lokalitäten waren unter ganzheitlichen Gesichtspunkten angelegt. Ziel war dabei neben dem Vorgehen gegen illegale Beschäftigung und Schwarzarbeit sowie der Feststellung von Verstößen gegen das Tabaksteuergesetz auch die Aufdeckung gaststätten-, gewerbe- und baurechtlicher Zuwiderhandlungen sowie die Überprüfung der Einhaltung der Hygienevorschriften im Sinne der CoronaVO.

Daneben wurden während der Kontrollen turnusmäßige Überprüfungen in Gaststätten aufgestellter Spielautomaten und der Einhaltung von Vorschriften zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit durchgeführt. Insgesamt wurden in 4 Gaststätten und 3 Shishabars 153 Personen kontrolliert. An den Schwerpunktkontrollen waren über 50 Einsatzkräfte beteiligt.

Die Beamten des Hauptzollamts Karlsruhe stellten 92,5 Kilogramm unversteuerten Wasserpfeifentabak sicher. Es wurden zwei Steuerstrafverfahren wegen Steuerhinterziehung und Steuerhehlerei und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des portionsweisen Verkaufs eingeleitet.

Zudem wurden in den Objekten 30 angetroffene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch die Einsatzkräfte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit überprüft. Nach bisherigen Erkenntnissen besteht in vier Fällen der Verdacht, dass der Barbetreiber diese nicht oder falsch zur Sozialversicherung gemeldet hat.

Bei 2 befragten Angestellten gibt es konkrete Hinweise darauf, dass der aktuelle Mindestlohn von 9,60 Euro nicht gezahlt wird. Daneben wurden 3 ausländische Arbeitnehmer angetroffen, denen die Arbeitsaufnahme nicht gestattet war.

Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Weitere Prüfungen und sich eventuell daraus ergebende Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Die Ergebnisse im Einzelnen:

Das Hauptzollamt Karlsruhe stellte 92,5 Kilogramm Wasserpfeifentabak sicher. In zwei Fällen gibt es erste Hinweise auf die Unterschreitung des Mindestlohns. In vier Fällen wurden Ermittlungen wegen fehlender beziehungsweise falscher Meldungen zur Sozialversicherung aufgenommen. In drei Fällen besteht der Verdacht des illegalen Aufenthalts und der unerlaubten Beschäftigung.

Durch den Besonderen Ordnungsdienst (BOD) des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung wurden zahlreiche Verstöße gegen die 3G-Regelungen, die Verpflichtung zur Kontaktnachverfolgung sowie die Abstandsregelungen festgestellt und geahndet

Die Lebensmittelkontrolleure der Stadt Mannheim stellten in mehreren Gaststätten Verstöße gegen lebensmittel- und hygienerechtliche Bestimmungen fest und ahndeten diese entsprechend.

Das Team Gaststätten des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung überprüfte sämtliche Lokalitäten in gaststättenrechtlicher Sicht und ahndete festgestellte Zuwiderhandlungen. In einem Fall wurde in einem Lokal Alkohol ohne die entsprechende Konzession ausgeschenkt.

Eine Überprüfung der Gaststätten in baurechtlicher Sicht durch Mitarbeiter des Bauamts ergaben bei mehreren Lokalen Mängel, insbesondere was die Kennzeichnung und das Freihalten von Rettungswegen betrifft.

Durch die Mitarbeiter des Eichamts wurden in mehreren Lokalitäten Verstöße gegen das Ausschank-Maß festgestellt. Hier fehlten an verwendeten Ausschank-Gefäßen die Eichstriche.

Eine Person hatte sich während der Kontrollmaßnahmen eine Stunde lang in einer Toilette eingeschlossen. Die anschließende Überprüfung der Person ergab, dass dessen Führerschein zur Beschlagnahme ausgeschrieben war. Dieser wurde daraufhin einbehalten und der ausschreibenden Behörde zugeleitet.

1 Verstoß gegen das Jugendschutzgesetz

1 Verstoß gegen das BtmG

Festgestellte Verstöße werden konsequent zur Anzeige gebracht.

Diese Schwerpunktkontrollen haben sich in der Vergangenheit bewährt und werden weiter fortgesetzt. Weitere Aktionen sind bereits in der Planung. Ziel der gemeinsamen Schwerpunktaktion war, mit zielgerichteten und intensiven polizeilichen Fahndungs- und Kontrollaktionen das subjektive Sicherheitsempfinden der Bevölkerung zu stärken.

Dabei wurde vor allem konsequent gegen Straftaten und Ordnungsstörungen im öffentlichen Raum vorgegangen, die das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung besonders negativ beeinflussen.