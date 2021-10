Verkehrsunfallflucht

Beindersheim (ots) – Der Geschädigte parkte seinen Pkw Ford C-Max am Donnerstag 30.09.2021, in der Zeit von 13.25 Uhr bis 13.45 Uhr, in der Heinrich-Lanz-Straße, Höhe Hausnummer 2. Als er wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass dieses durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer am hinteren linken Kotflügel beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Wohnhaus

Maxdorf (ots) – Am Donnerstag 30.09.2021 brauchen im Zeitraum 7:00 bis 17:30 Uhr Unbekannte in ein Wohnhaus in der Straße “Im Horst” ein. Die Täter durchwühlten etliche Räume und entwendeten Bargeld.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Mutterstadt (ots) – Am Donnerstagmorgen 30.09.2021 gegen 06:00 Uhr, ereignete sich an der Einmündung Pfalzring/Dahlienstraße ein Unfall, bei dem ein 59-jähriger Fahrradfahrer verletzt wurde. Ein 47-jähriger PKW-Fahrer bog vom Pfalzring in einem zu engen Bogen nach links in die Dahlienstraße ab und stieß hierbei frontal mit dem in der Dahlienstraße in Fahrtrichtung Pfalzring fahrenden Fahrradfahrer zusammen.

Der Radfahrer trug keinen Helm und verletzte sich beim Sturz am Kopf. Durch den Rettungsdienst wurde der 59-Jährige in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 1.250 Euro. Die Polizei rät dazu, beim Fahrradfahren immer einen geeigneten Fahrradhelm zu tragen.

Diebstahl in Lagerhalle

Dudenhofen (ots) – Zu einem Diebstahl kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag 01.10.2021 auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes in Dudenhofen. Unbekannte verschafften sich Zutritt in eine Lagerhalle und entwendeten an einem Traktor angebrachte technische Geräte. Der Wert des Diebesgutes wird derzeit noch ermittelt.

Die Polizei weist die Bevölkerung, insbesondere die Landwirte daraufhin, ihre Lagerhallen bzw. sonstigen Lagerräumlichkeiten immer zu verschließen.