Autofahrer rast auf Schülergruppe zu

Karlsruhe (ots) – Nur durch beherztes zur Seite springen konnten sich Schüler im Rahmen der “Dreck-weg-Wochen” ausser Gefahr bringen. Ein Autofahrer kam viel zu schnell die New-York-Straße entlang und auf sie zu gefahren. Um die 20 Kinder einer 9. Klasse beseitigten im dortigen Bereich Müll von den Straßenrändern.

Ein BMW-Fahrer kam mit seinem Auto dermaßen schnell auf sie zugefahren, dass sie sich nur mit Mühe retten konnten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die zuständige Betreuerin verständigte daraufhin die Polizei.

Sachbeschädigung mittels Farbstift – Polizei sucht Täter mit grünem Haar

Karlsruhe-Weststadt (ots) – Ein bislang unbekannter Täter bemalte am Donnerstag gegen 23.50 Uhr mit einem Farbstift eine Tür in der Lessingstraße mit den Buchstaben “IRR” und entfernte sich danach in Richtung der Kriegsstraße.

Vor Ort beobachtete ein Zeuge den Täter und konnte ihn als schmächtig mit grünem Haar beschreiben. Der Mann trug dunkle Kleidung mit reflektierenden Applikationen. Wer zu dem beschriebenen Mann nähere Angaben machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter 0721 666-3311 zu melden.

Autotür unachtsam geöffnet

Karlsruhe (ots) – Ein 79-jähriger Radfahrer erlitt am Donnerstag gegen 11:20 Uhr in der Ellmendinger Straße in Karlsruhe schwere Verletzungen bei einem Verkehrsunfall.

Der Radfahrer war aufgrund einer blockierten Fahrbahn gezwungen auf den Gehweg auszuweichen. Als er wieder zurück auf die Fahrbahn fuhr, wurde er von einer unachtsam geöffneten Autotür erfasst und stürzte. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Unfall an der Ampel – Wer hatte “Grün”?

Karlsruhe (ots) – Die entscheidende Frage bei einem Unfall auf der Pulverhausstraße am Donnerstagnachmittag war die, welche Ampel Grünlicht gezeigt hatte. Hierzu machten beide Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben.

Der Unfall, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde, passierte gegen 14.45 Uhr auf der Pulverhausstraße von der Landesstraße 605 kommend. An der dortigen ampelgeregelten Kreuzung. Eine 80-jährige Dame wollte nach links Richtung Bulach abbiegen und kollidierte in der Mitte der Kreuzung mit dem Fahrzeug einer 59-Jährigen, die die Pulverhausstraße befuhr. Zur Ampelschaltung machen beide Damen unterschiedliche Angaben.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter der Telefonnummer 0721/666-3411 in Verbindung zu setzen.

Glück im Unglück

Karlsruhe (ots) – Glück im Unglück hatte ein 38-jähriger Lupo-Fahrer, als er am Freitagnachmittag 01.10.2021 auf der Bundesautobahn 5 in Höhe der Anschlussstelle Karlsruhe-Nord aufgrund eines Fahrfehlers einen Unfall verursachte und dabei nur leicht verletzte wurde.

Gegen 16:15 Uhr fuhr der 38-Jährige mit seinem Pkw auf der A 5 von Heidelberg kommend in Richtung Karlsruhe. In Höhe der Anschlussstelle Karlsruhe-Nord erkannte er nach ersten Erkenntnissen die Ausfahrt zu spät und kollidierte in der Folge mit einem Anpralldämpfer.

Daraufhin wurde sein Fahrzeug auf den rechten Fahrstreifen der Autobahn abgewiesen. Hierbei prallte er mit dem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Lkw zusammen. Der Fahrer des Lkw versuchte noch mit seinem Gespann auf den mittleren Fahrstreifen zu wechseln und streifte dabei den neben ihm fahrenden Lkw.

Durch den Unfall wurde der 38-jährige Unfallverursacher leicht verletzt und musste vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten des Lupos musste der rechte Fahrstreifen bis 16:15 Uhr voll gesperrt bleiben wodurch es zu einem Rückstau von etwa 4 km Länge kam.

Teilsperrung der A5/Durlach aufgrund eines Verkehrsunfalls

Karlsruhe-Durlach (ots) – Zu einem Auffahrunfall auf der Autobahn 5 in Richtung Basel kam es am Donnerstag kurz nach 16.00 Uhr bei der Anschlussstelle Durlach. Der 25 Jahre alte mutmaßliche Unfallverursacher wurde dabei leicht verletzt und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Die beiden Insassen des anderen beteiligten Fahrzeugs blieben unverletzt.

Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste der linke und mittlere Fahrstreifen zeitweilig gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird bei zwei Totalschäden auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht auf der Kriegsstraße gesucht

Karlsruhe-Ost (ots) – Nach einer Verkehrsunfallflucht, die ein noch unbekannter Lastwagenfahrer bereits am Dienstag in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 17.15 Uhr in der Karlsruher Kriegsstraße nahe des Scheck-In-Centers beging, sucht die Verkehrspolizei Zeugen.

Nach den Feststellungen der Unfallfluchtermittler touchierte ein Schwerfahrzeug einen dort geparkten VW Touran und riss ihm die komplette Fahrzeugseite auf. Von dem Verursacher fehlt bisher jede Spur, obwohl ein Schaden von etwa 15.000 Euro entstand.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Karlsruhe unter 0721 944840 zu melden.

Landkreis Karlsruhe

Verkehrsunfall aufgrund gesundheitlicher Probleme

Graben-Neudorf (ots) – Sehr wahrscheinlich aufgrund gesundheitlicher Probleme fuhr am Donnerstag gegen 11.55 Uhr ein 78 Jahre alter Pkw-Fahrer in der Grabener Lisztstraße gegen ein am Straßenrand geparktes Auto. Es wurde niemand verletzt. Allerdings entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 13.000 Euro.

Fünf Gartenhütten am Buchtzigsee aufgebrochen

Karlsruhe-Ettlingen (ots) – Fünf Gartenbesitzer wurden zwischen Mittwoch und Donnerstag Opfer von Einbrüchen in ihre Gartenhäuser am nördlichen Ende des Buchtzigsees. Aus den Gartenhäusern wurden im Zeitraum von Mittwoch 18 Uhr bis Donnerstag 30.09.2021 16.30 Uhr offenbar hauptsächlich Haushaltsgegenstände gestohlen.

Der Diebstahlschaden liegt bei insgesamt einigen hundert Euro. Der Sachschaden konnte noch nicht genau beziffert werden, weil nicht alle Gartenbesitzer angetroffen wurden.

Werkzeug aus Gartenhütte gestohlen

Karlsruhe-Bretten (ots) – Werkzeugmaschinen im Wert von mehreren hundert Euro wurden bei einem Einbruch in ein Gartengrundstück in der verlängerten Oberdorfstraße in Bretten gestohlen. Außerdem wurde ein Auto beschädigt.

Der Eigentümer des Grundstücks stellte am Donnerstag, gegen 17.30 Uhr, fest, dass die Tür seiner Gartenlaube auf einem frei zugänglichen Grundstück in der Oberdorfstraße mit Gewalt aufgebrochen worden war. Aus der Laube fehlten Maschinen.

Der 52-Jährige hatte auf dem Grundstück noch einen Transporter abgestellt. Offenbar versuchte der unbekannte Täter erfolglos, die Tür des Transporters aufzuhebeln. Daher wurde die Hecktür mit brachialer Gewalt aufgebrochen und eine Bohrmaschine entwendet. Hier entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Der 52-Jährige war zuletzt am Mittwochmorgen auf dem Grundstück gewesen.

Polizeirat Jürgen Conrad neuer Leiter des Polizeireviers Bruchsal

Karlsruhe (ots) – Zum 01. Oktober 2021 durfte Polizeipräsidentin Caren Denner mit Jürgen Conrad eine neue Führungskraft beim Polizeipräsidium Karlsruhe begrüßen. Der 37-Jährige wird der neue Leiter des Polizeireviers Bruchsal und tritt somit die Nachfolge von Wolfgang Ams an, der am 01. Juli 2021 zum Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt gewechselt hat. Die kommissarische Leitung des Polizeireviers Bruchsal hatte seither Erster Polizeihauptkommissar Uwe Mangang inne.

Jürgen Conrad hat im März 2004 seine Ausbildung bei der Bayrischen Bereitschaftspolizei in Würzburg begonnen. Nach seiner 2 ½-jährigen Ausbildung für den mittleren Polizeivollzugsdienst wurde er als Polizeimeister in die Polizei eingestellt.

Am 01.05.2010 kam die Versetzung als Polizeiobermeister zum Polizeipräsidium Karlsruhe-Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt. Wenig später folgte das Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg in Villingen-Schwenningen, das er im März 2014 erfolgreich als Polizeikommissar abschloss. Von April 2014 bis Februar 2016 verrichtete er seinen Dienst als Dienstgruppenleiter beim Autobahnpolizeirevier Pforzheim. Vom 01.04.2019 bis zum 31.10.2021 begann er sein Masterstudium bei der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster, was er Ende September erfolgreich absolviert hat.

“Mit Polizeirat Conrad übernimmt ein junger engagierter Revierleiter die Führung des Polizeireviers, der auch aus regionaler Verbundenheit sehr gut zu Bruchsal passt”, so Polizeipräsidentin Caren Denner.