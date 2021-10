Bürstadt (ots) – Ein 36-jähriger Mann aus Bürstadt wurde am Mittwochabend 29.09.21 in einem Pferdestall erwischt, wo er sich unberechtigt aufhielt. Dem Mann wird vorgeworfen, sich zuvor sexuell an einem Pony vergangen zu haben. Um kurz vor 23 Uhr lösten die installierten Kameras Alarm aus. Bei der Nachschau in den Stallungen wurde letztendlich der 36-Jährige angetroffen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Die Polizisten nahmen den Mann vorläufig fest und nahmen ihn mit auf die Polizeistation . Dort wurde Anzeige wegen Hausfriedensbruch und des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz erstattet. Das Pony, dass mittlerweile tierärztlich untersucht, zeigt Läsionen im Genitalbereich auf, die die Vorwürfe gegen den Mann erhärten.

Aufgrund der bisherigen Auswertungen gehen die Ermittler vom Kommissariat 42 in Lampertheim davon aus, dass derselbe Mann sich bereits am 17.09.2021 auf dem Gelände aufgehalten hat. Ob es zu weiteren strafbaren Handlungen gekommen ist, werden die andauernden Ermittlungen zu dem Fall zeigen.

