Bequemlichkeit und Sparen sind zwei Punkte, die oft eng beim Einkaufen miteinander einhergehen.

Dafür steht auch der Trend Produkte beim Lebensmittelhändler online zu bestellen. Doch nicht nur Lebensmittel führen einige Händler. Bei manchen kann der virtuelle Kunde auf ein nahezu Komplettangebot an Haushaltswaren, Freizeitartikeln, Mode und vieles mehr zugreifen. Damit macht es sich der Kunde leicht und den Einzelhändlern vor Ort schwer. Klagen über aussterbende oder leere Innenstädte mit einem begrenzten Warensortiment sind quer durch die Republik zu vernehmen. Verständlich einerseits, kaum nachzuvollziehen andererseits.

Die Vorteile beim Kauf im Online-Lebensmitteleinzelhandel

Jeder Konsument wird, nachdem er ein paar Wochen online bestellt hat, schnell feststellen, dass dies seinem Geldbeutel und seinen Nerven guttut. Wenn verwundert es? Braucht man doch nur noch die Webseite des entsprechenden Anbieters zu öffnen und sieht dann auf dem Bildschirm das komplette Warenangebot. Anstatt zu den Supermärkten und Lebensmittelhändler täglich im Außenbereich der Städte zu pendeln, Einkaufswagen durch vollgestopfte Gänge zu schieben und womöglich noch Zeit an der Kasse verschwenden, wird einfach geklickt. Mit ein paar Klicks wird das gesamte Warenangebot online durchforstet. Das spart Geld und Zeit.

Geld sparen gelingt auf vielfältige Weise beim Online-Shopping in den virtuellen Lebensmitteln. Da wäre zum Beispiel der Preisvergleich. Mit wenigen Klicks findet der Kunde heraus, ob es im Shop oder bei einem anderen Anbieter preisgünstigere Produkte gibt. Einfacher ist shoppen kaum noch möglich. Und das funktioniert mit einem Handy selbst beim Freizeitvergnügen. Mit der Freundin bei einem Kaffee sitzen und Waren auszuwählen oder von der Couch aus die täglich notwendigen Dinge mit 5 Klicks zu bestellen, ist ein enormer Vorteil.

Mit der Werbung direkt zum Sparprodukt

Ein weiterer Vorteil beim Online-Shopping ist die klare Anzeige der rabattierten Artikel. Schon beim Öffnen der Startseite der diversen Online-Lebensmittelhändler oder Supermärkte stechen den Kunden die Angebote ins Auge. Geschickt angeordnet, findet jeder binnen von Sekunden die besten Deals. Auf kurzfristig angesagte saisonale Ausverkäufe wird ebenso mit leuchtenden Farben, Zahlen und Prozentzeichen hingewiesen wie auf Sonderangebote, den Deal des Tages, Wochenend-Aktionen und so weiter. Dazu kommen die Cyberwochen und die Black Friday Aktionen, die Filialen vor Ort nicht anbieten. Dabei werden ausgewählte Produkte teilweise um 70 Prozent rabattiert offeriert.

Selbst auf die altbewährten Werbemittel setzen die Onlinehändler wieder neuerdings. Prospekte zum Beispiel waren praktisch vom Aussterben bedroht. Doch heute haben Prospekte wie zum Beispiel ein Kaufland Prospekt wieder Hochkonjunktur. Manche Anbieter stellen ihre Prospekte als Online-Ausgaben auf der entsprechenden Homepage bereit. Damit hat der Kunde einen direkten Zugang zu den aktuellen Angeboten und Neuvorstellungen. Online wie vor Ort sind die Prospekte kostenlos. Selbst wenn der Newsletter derzeit immer mehr an Bedeutung gewinnt, da oft das Newsletter-Abo mit einem Sonderrabatt belohnt wird, ist das virtuelle Blättern durch die regelmäßig neu aufgelegten Prospekte ein virtuelles Einkaufsvergnügen für viele Konsumenten.

Die Lieferung beim Online-Händler

Ein weiterer Vorteil beim Online-Shopping beim Web-Lebensmittelhändler ist der Lieferservice. Die meisten Online-Lebensmittelhändler bieten einen günstigen und schnellen Lieferservice an. Manche sogar bis an die Haustür. Gerade für behinderte oder ältere Menschen ist das eine große Erleichterung. Rechnet man die meist geringen Lieferkosten gegen Benzin, Parkplatzgebühr, Zeit für An- und Abfahrt etc. auf, liegen die Vorteile eine Online-Bestellung schnell klar auf der Hand.

(Werbung)