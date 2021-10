Kreis Südliche Weinstraße – Zensus 2022 – Erhebungsstelle im Kreishaus eingerichtet

Landau – Alle zehn Jahre wird in Deutschland eine Volks-, Gebäude-, und Wohnungszählung durchgeführt und damit stichprobenartig erfasst, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie arbeiten und wohnen. Im Landkreis Südliche Weinstraße nehmen die Vorbereitungen für den am 15. Mai beginnenden Zensus 2022 Fahrt auf: Zum 1. September 2021 wurde im Kreishaus eine kommunale Erhebungsstelle eingerichtet. Deren Leitung hat Melissa Zwick inne, in ihrer Vertretung wurde Bastian Dietrich bestellt.

„In diesem bundesweiten Bemühen tragen wir auf unserer Verwaltungsebene natürlich Mitverantwortung. Ich freue mich, dass wir eine solche wichtige Rolle einnehmen und bin zuversichtlich, dass unsere Erhebungsstelle unter Leitung von Melissa Zwick und ihrem Stellvertreter Bastian Dietrich verlässliche Arbeit leisten wird“, äußert sich Landrat Dietmar Seefeldt. Der Kreischef sprach von einer verantwortungsvollen Aufgabe, für die er viel Erfolg wünschte.

Die Leiterin der Erhebungsstelle, Melissa Zwick, ist in der Abteilung Recht und Kommunalaufsicht tätig und übernahm über einige Monate der Corona-Pandemie die kommissarische Leitung des Referats Infektionsschutz im Gesundheitsamt. Auch Bastian Dietrich ist mit Blick auf die Corona-Pandemie kein Unbekannter: Er ist für den Landkreis Südliche Weinstraße als Impfzentrumskoordinator im gemeinsamen Impfzentrum Landau/Südliche Weinstraße tätig, das bis 30. September geöffnet war. Eine tragende Rolle bei der Datenerhebung spielt der Schutz der erhobenen Daten. „Deshalb wurden im Kreishaus separate Räumlichkeiten eingerichtet, um den hohen Sicherheitsvorgaben zu entsprechen, wie zum Beispiel räumliche, organisatorische und personelle Abschottung der Erhebungsstelle von den anderen Verwaltungsstellen im Haus. Aus diesem Grund verfügt die Erhebungsstelle des Landkreises auch über eine eigene Postanschrift sowie ein eigenes Emailpostfach. Zutritt zur Erhebungsstelle hat nur ein enger, bestimmter Personenkreis, dessen Anwesenheit explizit zu dokumentieren ist. Zudem wurden alle Mitarbeiter, welche mit dem Zensus betraut sind, zur Einhaltung des Datenschutzes und Wahrung des Statistikgeheimnisses verpflichtet“, wissen Zwick und Dietrich.

Die Datenerhebung beim Zensus 2022 erfolgt zum Großteil registergestützt, also mittels bereits existierender Daten in den Verwaltungsregistern, die lediglich durch eine Haushaltebefragung ergänzt und mit einer Gebäude- und Wohnungszählung kombiniert wird. Im Rahmen der Haushaltebefragung wird nur ein Teil der Bevölkerung des Landkreises befragt. Dabei wird nach dem Zufallsprinzip eine Stichprobe von Anschriften gezogen und das Ergebnis der Stichprobe auf die gesamte Bevölkerung hochgerechnet. An Wohnheimen und Gemeinschaftsunterkünften, wie etwa Seniorenresidenzen, findet hingegen eine Vollerhebung statt.

Für die Befragungen werden zu gegebener Zeit Interviewerinnen und Interviewer (sog. Erhebungsbeauftragte) angeworben, bestellt und geschult. Auch diese werden vor Aufnahme der Tätigkeit auf die Wahrung des Statistikgeheimnisses und der sonstigen datenschutzrechtlichen Vorschriften verpflichtet.

Mehr Informationen zum Ablauf sind unter https://www.statistik.rlp.de/de/gesellschaft-staat/zensus-2022 zu finden. Bei bestehenden Fragen kann die Erhebungsstelle des Landkreises ab dem 1. November 2021 unter der Telefonnummer 06341 940 150 kontaktiert werden.

Mit dem Zensus 2022 nimmt Deutschland an einer EU-weiten Zensusrunde teil, die seit 2011 alle zehn Jahre stattfinden soll. Er war ursprünglich für 2021 geplant, wurde durch den Bundesgesetzgeber aufgrund der Corona-Pandemie aber um ein Jahr verschoben.