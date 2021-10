Mannheim: Zusatzfahrten in Mannheim am verkaufsoffenen Sonntag (03. Oktober 2021)

Mannheim – Am Sonntag, 3. Oktober 2021, findet in Mannheim wieder der verkaufsoffene Sonntag statt. Aus diesem Grund bietet die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) für diesen Tag Zusatzfahrten auf den Linien 1 und 5A zwischen 11:30 Uhr und 19:30 Uhr an.

Linie 1

Zusätzlich zu den regulären Fahrten am Sonntag wird die Linie 1 zwischen den Haltestellen Paradeplatz und Schönau auf einen 10-Minuten-Takt verdichtet.

Linie 5A

Auf der Linie 5A werden im oben genannten Zeitraum zwischen Paradeplatz und Wallstadt Ost je Stunde drei zusätzliche Fahrten angeboten.