Neustadt: Vortrag von Gerhard Hofmann und Kurzfilm von Javier de la Poza am 06. Oktober 2021

Neustadt an der Weinstraße – Der Neustadter Künstler Gerhard Hofmann hat sich intensiv mit der Lebensgeschichte der Kunigunde Kirchner, der Entstehung der Legende über die Errettung Neustadts und den Bildnissen der Neustadter Bürgerstochter befasst. 2021 jährt sich der Geburtstag der Kunigunde zum 350. Mal. Getauft wurde Kunigunde nachweislich am 6. Oktober 1671. Mit einem Lichtbildvortrag begibt sich Gerhard Hofmann 350 Jahre nach diesem historischen Datum auf die Spuren der Legende.

Der Vortrag verspricht spannende Einblicke in die Entwicklung der Kunigundenlegende und in das wirkliche Leben der Kunigunde Barbara Kirchner. Zeitgleich erscheint Gerhard Hofmanns Buch „Kunigunde Kirchner – Auf den Spuren einer Legende“ Die Herausgeber sind das Städtisches Museum und das Archiv der Stadt Neustadt an der Weinstraße.

Der gebürtige Spanier Javier de la Poza lebt seit seiner Kindheit in der Pfalz. Der Allrounder ist Schlagzeuger, Zeichner und er beschäftigt sich mit der Filmkunst. In seinem Kurzfilm „Die Wahrheit über Kunigunde Kirchner“ wirft er einen humoristischen Blick auf die Geschehnisse in der Pfalz während des Pfälzischen Erbfolgekrieges. In seinen Filmen ist De la Poza Regisseur, Schauspieler, Schnittkünstler und Musiker in einem.

Die Veranstaltung der Kulturabteilung ist Teil des Eventprogramms NEUSTART KULTUR IN NEUSTADT, gefördert im Programm Kultursommer 2021 durch die Beauftrage der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) mit Mitteln aus NEUSTART KULTUR und durch das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz.

Kunigunde Kirchner zum 350. Geburtstag – Auf den Spuren einer Legende

Vortrag von Gerhard Hofmann und Kurzfilm von Javier de la Poza

Mi, 06.10.2021 | Beginn: 19.00 Uhr

Stiftskirche (Turmstraße 2, 67433 Neustadt an der Weinstraße)

Der Eintritt ist frei. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Voranmeldung unter: kultur@neustadt.eu