Frankeneck: Ehemalige Gastsstätte in Vollbrand

Frankeneck – Am Freitag, 01.10.2021, kurz nach 4 Uhr wurden die Feuerwehreinheiten der Verbandsgemeinde Lambrecht wegen eines Brandes in einer ehemaligen Gaststätte in der Talstraße alarmiert.

Das Gebäude stand in Vollbrand. Aus dem Haus wurden drei Menschen unverletzt gerettet. Die Brandursache muss noch ermittelt werden.

Im Einsatz waren die Feuerwehreinheiten Frankeneck, Esthal, Lambrecht, Neidenfels und Lindenberg.

Die Talstraße war während des Einsatzes voll gesperrt. Seit 09:30 Uhr ist die Durchfahrt wieder möglich.

Weitere Infos folgen.