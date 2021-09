Karlsruhe – Nach Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Rund 3.000 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Fahrzeugführer

am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Steinhäuserstraße in

Karlsruhe angerichtet. Er hatte in der Zeit zwischen 9.45 Uhr und 10.00 Uhr,

vermutlich beim Einparken oder Rangieren, einen vor dem Gebäude eines

Automobil-Clubs abgestellten Seat beschädigt. Anschließend verließ er den

Unfallort ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721

944840 mit der Verkehrspolizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – 42-Jähriger nach Drogenfund dem Haftrichter vorgeführt

Karlsruhe-Durlach – Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und

Polizeipräsidium Karlsruhe:

Nachdem ein Zeuge am Mittwoch gegen 17:00 Uhr auf einem Anwesen in

Karlsruhe-Durlach mehrere Cannabis-Pflanzen entdeckt hatte, stellten die darüber

in Kenntnis gesetzten Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Durlach bei näherer

Nachschau eine erhebliche Menge an Marihuana und weitere verdächtige Substanzen

sicher. Ein unter dringendem Tatverdacht stehender 42 Jahre alter Mann wird am

Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem Haftrichter

vorgeführt.

Der bereits wegen diverser Straftaten einschlägig vorbestrafte 42-Jährige soll

den ersten Ermittlungen zufolge in einem dort gelegenen Schuppen seine Drogen

aufbewahrt haben. So stellten die Beamten neben 17 Cannabispflanzen

unterschiedlicher Größe rund 330 Gramm Marihuana und einen Schlagring sicher.

Die weiteren Ermittlungen führen hierzu die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das

Rauschgiftdezernat der Kriminalpolizei Karlsruhe wegen des Verdachts des

bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Bruchsal – Wolldecke in Justizvollzugsanstalt in Brand gesetzt – Vier Personen leicht verletzt

Karlsruhe – Ein Insasse der Justizvollzugsanstalt Bruchsal zündete am

Donnerstagmorgen in seiner Zelle eine Wolldecke an. Im Zuge der Löscharbeiten

wurden vier Personen verletzt.

Gegen 8.15 Uhr wurden Justizvollzugsbeamte durch einen ablaufenden Feuermelder

in einer Einzelzelle alarmiert. In der Zelle konnte ein Feuer wahrgenommen

werden. Der Brand konnte durch die Beamten rasch gelöscht werden. Nach ersten

Ermittlungen muss davon ausgegangen werden, dass der 26-Jährige Zelleninsasse

eine Wolldecke in der Zelle mit einem Feuerzeug anzündete. Der 26-Jährige wurde

wohl nicht verletzt.

Vier Justizvollzugsbeamte erlitten offenbar Rauchgasintoxikationen und mussten

sich in ärztliche Behandlung begeben. Weitere Insassen der JVA Bruchsal waren

nicht gefährdet. In der Zelle entstand ein Sachschaden von ungefähr 5000 Euro.

Karlsruhe – Lüftungsturbine in Tunnel abgerissen – Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden geklärt

Karlsruhe – Nach einem Aufruf in den Medien konnte aufgrund von

Zeugenhinweisen eine Verkehrsunfallflucht vom 05.07.2021 im Edeltrudtunnel

geklärt werden. Wie bereits berichtet, wurde dort durch einen unbekannten

Verkehrsteilnehmer eine Lüftungsturbine abgerissen und beschädigt. Der Fahrer

flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 20.000 Euro zu

kümmern. Durch Zeugenhinweise und umfangreichen Ermittlungen des

Verkehrsdienstes Karlsruhe, konnte der mutmaßliche Unfallverursacher, ein

44-jähriger Fahrer eines Sattelzuges, ermittelt werden. Nach den Schilderungen

der Zeugen soll der LKW-Fahrer aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn

abgekommen und im weiteren Verlauf auf den dortigen Gehweg gefahren sein.

Aufgrund dieser Erhöhung kollidierte das Fahrzeug mit seiner Fahrerkabine an dem

an der Tunnelwand angebrachten Strahlventilator und riss diesen vollständig ab.

An dem Fahrzeug selbst entstand ein Sachschaden von ebenfalls geschätzten 20.000

Euro.

Gemeinsame Pressemitteilung des Hauptzollamts Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe – Kontrolle von Gaststätten und Shishabars in Bruchsal

Karlsruhe – Gemeinsam mit dem Polizeirevier Bruchsal kontrollierte das

Hauptzollamt Karlsruhe am Mittwochabend 3 Shishabars, 5 Gaststätten und 2

Dönerläden im Stadtbezirk Bruchsal sowie in Forst und Karlsdorf.

In den Einsatz waren rund 15 Beamte eingebunden, davon sieben Beamte der Polizei

und 8 Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit sowie der Kontrolleinheit

Verkehrswege des Hauptzollamts Karlsruhe. Darüber hinaus waren drei Mitarbeiter

verschiedener Ordnungsämter, vier Steuerfahnder und zwei Betriebsprüfer der

Finanzbehörde im Einsatz.

Zielrichtung des Einsatzes war die Überprüfung der Einhaltung der

sozialversicherungsrechtlichen, ausländerrechtlichen und tabaksteuerrechtlichen

Vorschriften sowie der Einhaltung des Gewerberechts, des Jugendschutzes, des

Baurechts, des Brandschutzes sowie der aktuellen Corona-Verordnung. Darüber

hinaus standen illegales Glücksspiel, Rauschgiftkriminalität, Urkundenfälschung

und die Manipulation von Spielautomaten im Blickpunkt der Beamten.

Insgesamt wurden 10 Betriebe und 138 Personen kontrolliert. Bei der Kontrolle

von drei Shishabars stellten die Beamten des Hauptzollamts Karlsruhe Verstöße

gegen das Tabaksteuerrecht fest. So wurden vor Ort 52 Kilogramm

Wasserpfeifentabak sichergestellt, welcher entgegen der geltenden Vorschriften

in Kleinmengen ohne die vorgeschriebenen Kleinverkaufspackungen an die Kunden

veräußert wurde. Dabei wurden 3 Straf- und 3 Ordnugswidrigkeitenverfahren

eingeleitet.

Die Beamten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit fanden in einem Fall Anhaltspunkte

für mögliche Verstöße in Bezug auf das Vorenthalten und Veruntreuens von

Arbeitsentgelt sowie erste Hinweise für mögliche Verstöße gegen das

Mindestlohngesetz.

Die bisherige Bilanz der Maßnahme ergab folgende Verdachtsmomente/Feststellungen

Polizei: 1 Festnahme aufgrund vorhandener Vollstreckungshaftbefehle 1

Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung 1 Ordnungswidrigkeit wegen Verstoßes

gegen das Meldegesetz 1 Ordnungswidrigkeit wegen Verstoßes gegen das

Nichtraucherschutzgesetz 4 Ordnungswidrigkeiten wegen Verstoßes gegen das

Passgesetz Sicherstellung von 3 Ausweisdokumenten

Weitere Prüfungen und sich eventuell daraus ergebende Ermittlungen dauern

derzeit noch an.

„Die Kontrollen haben erneut gezeigt, dass es in Gastronomiebetrieben häufig zu

Verstößen gegen die geltenden gesetzlichen Vorschriften kommt“, so Robert

Pfütze, Leiter Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Karlsruhe, „die

behördenübergreifenden Kontrollen sind daher ein geeignetes Mittel, um diese

aufzudecken.“

Karlsruhe – Nach Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Rund 3.000 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Fahrzeugführer

am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Steinhäuserstraße in

Karlsruhe angerichtet. Er hatte in der Zeit zwischen 9.45 Uhr und 10.00 Uhr,

vermutlich beim Einparken oder Rangieren, einen vor dem Gebäude eines

Automobil-Clubs abgestellten Seat beschädigt. Anschließend verließ er den

Unfallort ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721

944840 mit der Verkehrspolizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Weingarten – Unfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen verursacht langen Stau auf der A5

Karlsruhe – Ungefähr 50.000 Euro Sachschaden und vier leichter verletzte

Personen sind die Bilanz eines Unfalls auf der Autobahn 5 am Mittwochnachmittag

zwischen Hagsfeld und Bruchsal in Fahrtrichtung Norden. Ein langer Stau mit

einstündiger Vollsperrung war die Folge.

Aufgrund eines vorangegangenen Unfalls gegen 14.05 Uhr Regen bildete sich

schnell ein Stau auf der A5 in Richtung Frankfurt. Bei diesem kleineren Unfall

wurde niemand verletzt.

Ein 58-jähriger Fahrer eines Sattelzugs fuhr gegen 14.15 Uhr auf dem mittleren

der drei Fahrstreifen. Direkt vor ihm fuhr ein Wohnmobil. Wegen des Staus

aufgrund des vorangegangenen Unfalls standen auf dem linken Fahrstreifen ein

Skoda, davor ein Ford und ein Passat.

Ein 41-Jähriger mit seinem Passat erkannte diesen Stau auf dem linken

Fahrstreifen erst spät, konnte aber noch vor dem Wohnmobil auf den mittleren

Fahrstreifen wechseln. Hierdurch mussten beide Fahrer offenbar stark bremsen.

Der hinter dem Wohnmobil fahrende Sattelzug konnte nun einen Unfall nicht mehr

vermeiden. Er fuhr auf das vor ihm fahrende Wohnmobil auf, dieses wurde durch

die Wucht des Aufpralls auf den vor ihm fahrenden Passat des 41-Jährigen

aufgeschoben. Das Wohnmobil wurde noch auf den linken Fahrstreifen abgewiesen

und kollidierte dort mit dem Skoda eines 30-jährigen Mannes. Durch diese

Kollision wurden in der Folge noch der Ford und ein weiterer Passat aufeinander

geschoben.

Alle drei Insassen des Wohnmobils wurden in umliegende Krankenhäuser

eingeliefert, ebenso der 41-jährige Passatfahrer. Im Wohnmobil wurde ein

zweijähriges Kind samt seinen Eltern leicht verletzt.

Zur Bergung der Fahrzeuge war die Autobahn in Fahrtrichtung Norden zunächst bis

gegen 15.30 Uhr voll gesperrt, danach war zunächst der rechte Fahrstreifen

wieder frei. Ab 17.30 Uhr konnte die Fahrbahn Richtung Norden wieder komplett

freigegeben werden. Der Stau erreichte teilweise eine Länge von über 10

Kilometern.