Mannheim-Rheinau: Sattelzug wegen Motorschadens im Baustellenbereich liegengeblieben – kilometerlanger Stau

Mannheim-Rheinau – Wegen eines liegengebliebenen Sattelzuges in einer

Baustelle auf der A 6 bildete sich am Donnerstagvormittag zwischen den

Autobahnkreuzen Mannheim und Walldorf in Fahrtrichtung Heilbronn ein

kilometerlanger Stau. Aufgrund eines Motorschadens blieb der Sattelzug aus der

Ukraine in der Baustelle in Höhe Mannheim-Rheinau stehen und blockierte den

rechten Fahrstreifen. Die Fahrspur wurde zunächst abgesichert und der Verkehr

über den linken Fahrstreifen an dem Pannenfahrzeug vorbeigeleitet. Während der

Abschlepparbeiten musste die Fahrbahn in Richtung Heilbronn ab dem Autobahnkreuz

Mannheim zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr voll gesperrt werden. Hierdurch bildete

sich ein Rückstau von bis zu 14 Kilometern Länge. Auch die Umleitungsstrecken

über die A 656 und A 659 waren wären dieser Zeit überlastet. Erst nach Aufhebung

der Vollsperrung löste sich der Stau nach und nach auf.

Während der Vollsperrung streifte im Baustellenbereich ein Lastwagen einen

Streifenwagen der eingesetzten Polizeibeamten und beschädigte den Außenspiegel.

Zudem blieben im Rückstau weitere Fahrzeuge pannenbedingt liegen. Diese konnten

aber vor Beendigung der Vollsperrung von der Fahrbahn entfernt werden.

Mannheim-Waldhof: Betrunkene Autofahrerin verursacht Unfall beim Ausparken

Mannheim-Waldhof – Am Mittwoch gegen 16:30 Uhr wurde eine 56-jährige Frau

durch eine aufmerksame Zeugin in der Kasseler Straße dabei beobachtet, wie diese

während des Ausparkens aus einer Parklücke an die Anhängerkupplung eines anderen

PKW stieß. Bereits beim Telefonat mit der Zeugin konnte der Grund des Unfalls in

Erfahrung gebracht werden: Anstatt sich auf den Straßenverkehr zu konzentrieren,

nahm die Fahrerin während sie ausparkte lieber einen Schluck aus einer

Weinflasche. Die 56-Jährige konnte letztlich durch die Zeugin dazu bewegt

werden, nicht mehr weiterzufahren und auf das Eintreffen der Polizei zu warten.

Die kurz darauf eingetroffenen Beamten stellten im Verlauf der Unfallaufnahme

einen Alkoholwert von 2,44 Promille bei der Frau fest. Auf dem Polizeirevier

musste sie schließlich eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben. Der

Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen fiel mit rund 100 Euro dagegen eher gering

aus.

Mannheim-Schwetzingerstadt: PKW aufgebrochen und durchwühlt – Zeugen gesucht

Mannheim-Schwetzingerstadt – Bisher unbekannte Täter haben zwischen

Dienstag- und Mittwochvormittag an einem KIA in der Kolpingstraße die Scheibe

der Fahrertür eingeschlagen, mehrere Gegenstände aus dem Fahrzeug entnommen und

anschließend auf dem Gehweg und im angrenzenden Gebüsch verteilt. Der

Sachschaden dürfte im hohen dreistelligen Bereich liegen. Am Fahrzeug wurden

Spuren gesichert, welche aktuell durch die Zentrale Kriminaltechnik der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ausgewertet werden. Inwiefern die Tat mit

den PKW-Aufbrüchen in der Sophienstraße und der Ludwig-Ratzel-Straße vom 19. auf

den 20. September (Pressemitteilung vom 21.09.2021) zusammenhängen, ist

Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Oststadt. Zeugen, welche

Verdächtiges in diesem Zusammenhang wahrgenommen haben, werden gebeten sich

unter Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

Mannheim-Innenstadt: Trickbetrüger entwenden Geldbeutel

Mannheim-Innenstadt – Mit der Frage nach Kleingeld für einen Parkautomaten

wendete sich ein bislang unbekannter Mann am Mittwochmittag an einen 74-Jährigen

zwischen O2 und O 3. Während des Gesprächs, das offenbar nur zur Ablenkung

diente, entwendete die weibliche Begleitung des Unbekannten unbemerkt den

Geldbeutel des Seniors aus dessen Jackentasche. Daraufhin flüchteten die beiden

Trickdiebe mit einer Beute von 15 Euro Bargeld. Nachdem der 74-Jährige den

Diebstahl bemerkte, erstattete er umgehend Anzeige. Eine Beschreibung der Täter

konnte nicht gegeben werden. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die

Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die den

Vorfall gegen 13.15 Uhr beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können.

Diese werden gebeten, sich unter 0621 12580 zu melden.

Fahrzeugbrand B 38 Höhe Eisenlohrplatz

Mannheim-Neckarstadt – Gegen 19.30 Uhr wurde ein brennender Pkw im

Kreuzungsbereich der Friedrich-Ebert-Straße und der Eisenlohrstraße gemeldet.

Aktuell befinden sich Polizei und Feuerwehr im Einsatz. Aufgrund der

Löscharbeiten kommt es derzeit zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die genaueren

Umstände des Brandes sind derzeit noch nicht bekannt.