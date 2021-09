Hockenheim – Rhein-Neckar-Kreis: Trickbetrüger weiterhin aktiv – Senior um mehrere 10.000 Euro betrogen – Polizei sucht Zeugen

Hockenheim – Rhein-Neckar-Kreis – Am Mittwochnachmittag gelang es einer

unbekannten Tätergruppierung einen 80-Jährigen Mann am Telefon so zu

verunsichern, dass dieser, in dem Glauben, er helfe damit seinem Enkelsohn,

einem unbekannten Mann gegen 15:00 Uhr ca. 27.000 Euro übergab. Die Unbekannten

hatten dem Senior vorgespiegelt, dass sein Enkel einen Unfall gehabt habe, nun

für die Versicherung in Vorkasse treten müsse und deshalb dringend Bargeld

benötige. Anhand ihrer geschickten Gesprächsführung veranlassten der unbekannte

Anrufer und seine Komplizin, die sich in einem weiteren Anruf als Mitarbeiterin

der Bank des Geschädigten ausgab, eine Bargeldsumme in Höhe von 27.000 Euro an

einen angekündigten Geldboten zu übergeben.

Erst die Tochter des 80-Jährigen, mit der er zu einem späteren Zeitpunkt

telefonierte, führte zur Aufklärung des Betruges. Sie verständigte die Polizei.

Der unbekannte Geldabholer wird wie folgt beschrieben: ca. 20 bis 25 Jahre alt,

ca. 170 cm groß, schlank, schwarze Haare und leichter Bartwuchs an Oberlippe und

Kinn Der Mann trug eine dunkelblaue Jacke der Firma ‚Wellensteyn‘, einen

hellgrauen Kapuzenpullover, Jeans, Sportschuhe und führte einen Rucksack mit

sich.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen in dieser Sache

übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Betrügern,

insbesondere dem unbekannten Geldboten geben können oder selbst Opfer eines

solchen Betruges wurden, sich beim Kriminaldauerdienst, Tel. 0621 174-4444, zu

melden.

Dossenheim – Rhein-Neckar-Kreis: Kreisverkehr aufgrund Unfall teilgesperrt

Dossenheim – Rhein-Neckar-Kreis – Am Mittwochabend, gegen 22:40 Uhr kam es

zu einem Unfall im Kreisverkehr am Ortseingang von Dossenheim. Dabei wurden

mehrere Verkehrszeichen beschädigt und es entstand Flurschaden. Der 31-Jährige

alkoholisierte Fahrer eines Mini-Cooper, der gerade von Schriesheim kommend in

Richtung des Kreisverkehrs unterwegs war, fuhr zunächst über die Verkehrsinsel

an der Einfahrt zum Kreisel und riss hierbei mehrere Verkehrszeichen mit. Als

der Mini-Cooper danach auf die Betonumfassung des Kreisverkehrs prallte, flog

das Auto einige Meter über den Kreisverkehr, kollidierte mit einem steinernen

Findling, riss diesen mit sich und prallte dann auf das begrünte Innere des

Kreisverkehrs. Nach dem Aufprall kam der Mini-Cooper schlussendlich nach einigen

Metern auf der Südseite des Kreisverkehrs zum Stillstand.

Der Fahrer blieb unverletzt, es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend

Euro.

Der Kreisverkehr musste zur Unfallaufnahme ca. 30 Minuten teilgesperrt werden.

Der Mini-Cooper wurde abgeschleppt und es mussten ausgetretene Betriebsstoffe

von der Fahrbahn entfernt werden.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die Ermittlungen zur Unfallursache

aufgenommen.

Sinsheim /Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Männer, 24 und 25 Jahre alt, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen des Verdachts des gemeinschaftlich begangenen schweren Raubes in Untersuchungshaft

Sinsheim /Rhein-Neckar-Kreis: – Gemeinsame Pressemitteilung der

Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurden durch das Amtsgericht

Heidelberg Haftbefehle gegen zwei deutsche Staatsangehörige erlassen, die im

dringenden Verdacht stehen, in Sinsheim einen schweren Raub zum Nachteil eines

67-jährigen Mannes begangen zu haben.

Die Beschuldigten sollen am Nachmittag des 09.08.2021 im Schwimmbadweg von einem

67-jährigen Opfer unter Vorhalt einer Schreckschusswaffe die Herausgabe der

mitgeführten Geldbörse gefordert haben. Einer der beiden Täter soll die

Geldbörse sodann nach einer Schussabgabe in die Luft aus der Hosentasche des

Ge-schädigten genommen haben. Beide Täter waren anschließend geflüchtet.

Die Ermittlungen des Fachdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg

führten zunächst zu einem 25-Jährigen, der als einer der beiden Tatverdächtigen

identifiziert und festgenommen werden konnte.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg hatte die Ermittlungsrichterin am

Amtsgericht Heidelberg am 03.09.2021 Haftbefehl gegen den Wohnsitzlosen

erlassen. Seitdem sitzt er in einer Justizvollzugsanstalt ein.

Die weiteren Ermittlungen führten zu dem 24-Jährigen, woraufhin auch gegen ihn

ein Haftbefehl durch das Amtsgericht Heidelberg erlassen wurde. Nach

entsprechenden Fahndungsmaßnahmen wurde er am Abend des 28.09.2021 in

Neckargemünd festgenommen und nach Eröffnung des Haftbefehls ebenfalls in eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg sowie die Auswertung aufgefundener Beweismittel dauern an.

Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Traktors

Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis – Wegen eines Fahrzeugbrands wurden am

Mittwochvormittag Polizei und Feuerwehr alarmiert. Während der Fahrt auf der

L595 bemerkte der 50-jährige Lenker eines Traktors um 9.20 Uhr ein Feuer bei

sich in der Innenkabine. Da erste Versuche mit einem Feuerlöscher nicht

weiterhalfen rief der glücklicherweise unverletzte Fahrer Feuerwehr und Polizei

um Hilfe. Trotz des Einsatzes von 12 Wehrleuten der Freiwilligen Feuerwehr

Schönbrunn brannte das Fahrzeug aus. Es entstand ein Schaden von mindestens

8.000 Euro. Die Ursache des Feuers ermittelt nun das Polizeirevier Eberbach. Zur

Beeinträchtigung des Verkehrs kam es während der Löscharbeiten nicht.