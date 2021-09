Heidelberg-Weststadt: Einbruch in Kunst- und Antiquitätenhandel – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Weststadt – In der Zeit zwischen Dienstag, 00:00 Uhr und

Mittwoch, 11:00 Uhr brachen ein oder mehrere Unbekannte in eine

Antiquitäten-Galerie in der Rohrbacher Straße ein. Der oder die unbekannten

Täter gelangten in die Galerieräume, indem sie augenscheinlich die notdürftige

Verschalung eines Fenster eintraten. Außer Uhren und Schmuck wurde zwei

Musikinstrumente, eine Trompete und ein Akkordeon, entwendet. Der

Diebstahlsschaden wird auf mehrere 10.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier

Heidelberg-Mitte übernimmt die Ermittlungen in dieser Sache und bittet Zeugen,

sich unter Tel. 06221 99-1700 zu melden.

Heidelberg-Wieblingen: Verkehrsunfall zwischen PKW und Radfahrer – Polizei sucht Unfallbeteiligte und Zeugen

Heidelberg-Wieblingen – Am Mittwochnachmittag gegen 16:30 Uhr kam es im

Dammweg an einer Kreuzung zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 20-jährigen

Fahrradfahrer und einem Mazda. Dem Radfahrer wurde in einem Kreuzungsbereich die

Vorfahrt genommen, worauf es zu einem leichten Kontakt und zum Sturz des

Radfahrers kam. Der 20-Jährige verletzte sich hierbei leicht. Nachdem sich die

Fahrerin des Mazdas kurz nach dem Befinden des Fahrradfahrers erkundigt hatte,

entfernte sie sich von der Unfallstelle. Zu einem Austausch der Personalien kam

es nicht. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder

die Unfallbeteiligte selbst. Diese können sich unter Tel.: 06221/3418-0 beim

Polizeirevier Heidelberg-Süd melden.

Heidelberg-Altstadt: Mit einem Rucksack voller Drogen vor der Polizei geflüchtet

Heidelberg-Altstadt – Am Mittwoch kurz vor 17 Uhr flüchtete ein

18-Jähriger mit seinem Rucksack vor einer Polizeikontrolle am Bahnhof in der

Heidelberger-Altstadt. Durch die sofortige Einbindung von Polizeibeamtinnen und

Polizeibeamten der Sicherheitspartnerschaft Heidelberg konnte der Mann im

näheren Umfeld kurz darauf festgenommen werden. Der Rucksack, welchen der Mann

auf der Flucht weggeworfen hatte, konnte ebenfalls aufgefunden werden. Im Innern

des Rucksacks befanden sich rund 160 Gramm Marihuana. Bei der anschließenden

Durchsuchung der Wohnung des jungen Mannes wurden weitere Konsumgegenstände

aufgefunden. Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat nun

die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Drogenhandels aufgenommen.