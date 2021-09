Straßenlaterne beschädigt – Zeugen gesucht

Bruschied

Am Donnerstag wurde zwischen ca. 14:00 Uhr und 15:30 Uhr in der Ortsdurchfahrt von Bruschied der Mast einer Straßenlaterne beim Rangieren durch ein noch unbekanntes Fahrzeug umgeknickt. Der Höhe der Anstoßstelle nach müsste es sich um ein größeres Fahrzeug (Lkw, Zugmaschine o. ä.) handeln. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Kirn.

Geschwindigkeitskontrollen

Kirn / Monzingen

Am heutigen Tag führte die Polizeiinspektion Kirn entlang der Bundesstraße 41 in den Gemarkungen Kirn und Monzingen mehrere Geschwindigkeitskontrollen durch.

Insgesamt wurden 23 Verstöße festgestellt. In rund der Hälfte der Fälle musste ein Bußgeldverfahren eingeleitet werden. In zwei Fällen kam es zu einem Fahrverbot. Bei erlaubten 100km/h fuhr der „Spitzenreiter“ 53 km/h zu schnell.

Aufgrund dieser Zahlen werden in Kürze weitere Messungen erfolgen.

Unfallflucht geklärt

Bad Sobernheim, Bahnhofsvorplatz

Am 30.09.2021 beschädigt gegen kurz nach 12 Uhr ein PKW-Fahrer ein geparktes Fahrzeug, neben welchem er beabsichtigt einzuparken. Nach der Kollision parkt er sein Fahrzeug in einer anderen Parklücke und entfernt sich fußläufig. Ein aufmerksamer Zeuge kann den Vorgang beobachten und eine unmittelbar danach zufällig vorbeikommende Streifenbesatzung darauf aufmerksam machen. Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort kann der 85-jährige Verursacher in der Nähe ausfindig gemacht werden. Gegen ihn wird ein Ermittlungsverfahren wegen dem Anfangsverdacht einer Verkehrsunfallflucht eingeleitet. An beiden PKWs entstand Sachschaden in Form von Kratzern/Dellen.

Betrugsversuch durch einen falschen Polizeibeamten

Kirchheimbolanden

Am 30.09.2021 gegen 10:55 Uhr erhält eine 65 Jahre alte Frau aus Kirchheimbolanden einen Anruf eines angeblichen Beamten des Bundeskriminalamtes. Dieser gibt an, dass in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft eine ältere Dame überfallen worden sei. Hierauf befragt der angebliche Beamte die Dame nach dem Vorhandensein von Schmuck und Bargeld. Nach kurzer Zeit des Telefonates wurde die Frau jedoch misstrauisch und erkannte die Betrugsmasche. Zu einem Vermögensschaden kam es glücklicherweise nicht.