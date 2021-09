Licht-Test-Aktion 2021 für mehr Sicherheit im Straßenverkehr: „Gutes Licht! Gute Fahrt! – Mach den Licht-Test!“

Mainz – Die dunkle Jahreszeit hat begonnen und das Wetter wird trüber.

Fast jeder dritte PKW und LKW ist mit defekter oder falsch eingestellter

Beleuchtung in der Dämmerung und in der Dunkelheit unterwegs und das kann

gefährlich werden.

Aus diesem Grund unterstützt die Polizei Rheinland-Pfalz die Deutsche

Verkehrswacht (DVW) und den Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK),

die jedes Jahr im Oktober auf den Licht-Test aufmerksam machen. Fahrzeuge, die

im Oktober beim Licht-Test überprüft werden, sind auf der sicheren Seite, denn

defekte Lichtanlagen werden entdeckt und korrigiert. Der Licht-Test ist ein

Service, bei dem Kfz-Betriebe kleine Mängel sofort und kostenlos beheben und

erst wenn alles in Ordnung ist, wird die bekannte Licht-Test-Plakette 2021 für

die Windschutzscheibe ausgehändigt. Nur notwendige Ersatzteile und umfangreiche

Diagnosen- und Einstellarbeiten müssen bezahlt werden.

Die hohen Mängelquoten der vergangenen Jahre verdeutlichen die Bedeutung des

Licht-Tests. „Blindflüge“ müssen nicht sein. Funktionierende und richtig

eingestellte Autolampen sind ein absolutes Sicherheitsmuss, nicht nur in der

dunklen Jahreszeit.

Im Rahmen der Verkehrssicherheitsaktion „Gutes Licht! Gute Fahrt!“ findet am 3.

November ein landesweiter Kontrolltag der Polizei in Rheinland-Pfalz statt. Bei

den Polizeikontrollen haben Fahrzeuge mit der neuen Licht-Test-Plakette 2021

freie Fahrt. Ziel der Lichttest-Aktion und des Kontrolltages ist es, das

Bewusstsein der Autofahrenden für korrekte Fahrzeugbeleuchtung zu schärfen, denn

es geht in erster Linie um Ihre Sicherheit im Straßenverkehr.

A 60, Verkehrschaos auf dem Mainzer Ring

Ingelheim, OT Heidesheim

Am 30.09.21 kam es durch mehrere Ereignisse zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der A 60 im Bereich Mainz. Zunächst hatte ein Sattelzug gegen 12:20 h in der Baustelle am Autobahnkreuz Mainz in Richtung Bingen eine Panne. Dadurch minimierte sich die Anzahl der befahrbaren Fahrstreifen von 3 auf 2 und es kam zu einem Rückstau bis an die Anschlussstelle Hechtsheim-Ost. Der Sattelzug war gegen 16:30 h abgeschleppt. Gegen 15:09 h kam ein weiterer Sattelzug in Richtung Bingen wegen einer Panne in Höhe der Autobahnausfahrt Weisenau auf dem rechten der 3 Fahrstreifen zum Liegen. Auch hier kam es zu erheblichem Rückstau im Feierabendverkehr. Der Sattelzug war gegen 18:45 h abgeschleppt. Durch den Stau im Mainzer Tunnel bei Hechtsheim-Ost wurde – vermutlich durch zu hohe Feinstaubpartikel in der Luft – ein Brandalarm durch das Überwachungssystem ausgelöst. Automatisiert wurden dadurch die Ampeln am Tunnel auf „Rot“ geschaltet und die Schranken geschlossen. Die Berufsfeuerwehr Mainz musste vor Ort kommen und schaltete nach Feststellung eines Fehlalarms die Anlage wieder zurück. Eine der Schranken in Richtung Darmstadt öffnete sich vermutlich aufgrund eines technischen Problems nicht, weshalb lediglich ein Fahrstreifen freigegeben werden konnte. Die beiden Schranken in Richtung Bingen wurden zusätzlich noch durch 2 Unfälle beschädigt. Hierbei verkeilte sich die rechte Schranke mit einem Sattelzug und konnte nicht geöffnet werden. Die Unfälle selbst verliefen glimpflich mit geringem Sachschaden. Der Verkehr in Richtung Bingen konnte ab 17:40 h einspurig freigegeben werden. Gegen 18:20 h konnte der Verkehr in Richtung Darmstadt wieder komplett freigegeben werden, nachdem das technische Problem durch Fachkräfte der Autobahn AG des Bundes behoben werden konnte. Ab 18:30 h konnte der Verkehr in Richtung Bingen wenigstens 2-spurig laufen. Gegen 18:50 h war auch die letzte Schranke in Richtung Bingen funktionsfähig und der Verkehr konnte wieder frei fließen. Auf der A 60 in Richtung Bingen kam es zu einem Rückstau von ca. 15 km Länge. In Richtung Darmstadt waren es „nur“ ca. 6 Kilometer. Dies wirkte sich auch auf die Mainzer Innenstadt aus, wo die Hauptverkehrsachsen ebenfalls stark überlastet waren.

Mainz – Neustadt, Flüchtiger Motorradfahrradfahrer verursacht Verkehrsunfall

Mainz-Neustadt – Am Mittwochabend, gegen 17:20 Uhr verursachte ein

17-jähriger Motorradfahrer einen Verkehrsunfall, als er vor der Polizei flüchten

wollte.

Zivilbeamte der Mainzer Kriminalpolizei wollten den stehenden Motorradfahrer in

der Mainzer Neustadt kontrollieren. Dem 17-Jährigen wurde der Dienstausweis

vorgezeigt und die Kontrolle angekündigt. Er erkannte einen der Polizeibeamten

und fuhr unbeeindruckt mit einem sehr hohen Tempo los, obwohl er aufgefordert

wurde, stehen zu bleiben. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Motorrad,

fuhr in zwei geparkte Fahrzeuge und stürzte zu Boden. Im Rahmen der

anschließenden Kontrolle konnte ein Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt

werden. Der 17-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Sein Motorrad wurde

stark beschädigt und ist nicht mehr fahrbereit. An den beiden Autos entstand

leichter Sachschaden. Nach den Kontrollmaßnahmen wurde der junge Mann an seine

Angehörigen übergeben. Den 17-Jährigen erwartet u.a. ein Strafverfahren wegen

einem Verstoß gegen das Waffengesetz. Er ist in der Vergangenheit bereits

mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bingen, 29.09., Hitchinstraße, 11:00 Uhr. Bei einer Verkehrskontrolle konnte eine 32-jährige Fahrzeugführerin den Führerschein nicht vorweisen. Stattdessen zeigte sie ein Foto mit dem angeblichen (zuhause liegenden) Dokument vor, welches aber deutliche Fälschungsmerkmale aufwies. Mithilfe eines Durchsuchungsbeschlusses gab sie die Täuschung endlich zu. Sie hatte bei ihrer Internetbestellung dafür 1.200 EUR bezahlt, aber im Gegenzug nur ein Bild über eine Kommunikations-App erhalten.