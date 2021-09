Toten nach Hausbrand entdeckt

Pfeffelbach (Kreis Kusel) – Nach einem Hausbrand am Mittwochabend haben

Einsatzkräfte der Feuerwehr einen Toten entdeckt. Kurz vor 19:30 Uhr brach in

dem Einfamilienhaus in der Ortsmitte ein Feuer aus. Der Dachstuhl und das erste

Obergeschoss standen in Flammen. Als das Feuer unter Kontrolle war, entdeckten

Feuerwehrleute in dem Anwesen einen Toten. Ob es sich dabei um den Bewohner des

Hauses handelt ist aktuell nicht geklärt. Die Identität des Verstorbenen und die

Todesursache stehen noch nicht fest. Er soll obduziert werden. Ein Gutachter

wird den Brandort untersuchen. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die

Ermittlungen dauern an. |erf

Polizei kündigt erneute E-Scooter Kontrollen an

Kaiserslautern – Bereits im Juli haben die Polizeiinspektionen

Kaiserslautern 1 und 2 verstärkt Kontrollen von E-Scooter- Fahrern und

-Fahrerinnen im Stadtgebiet durchgeführt (wir berichteten https://s.rlp.de/oIghM

). „Insgesamt haben wir 213 Personen auf E-Scootern in dieser Woche

kontrolliert,“ so die Leiterin bzw. der Leiter der Stadtinspektionen

Kaiserslautern, Katja Schomburg und Christian Deutsch, „bei fast einem Viertel

der Kontrollierten gab es Beanstandungen. Der größte Anteil der Beanstandungen

fiel auf den Bereich Alkohol und Drogen und das falsche Nutzen von Geh- und

Radwegen.“ Aus diesen Gründen werden die Polizeiinspektionen 1 und 2 vom 1. bis

8. Oktober erneut verstärkt im Stadtgebiet kontrollieren. „Mit diesen Kontrollen

möchten wir die Bevölkerung für Gefahren, die aus dem Straßenverkehr im

Allgemeinen und auch bei der Nutzung von E-Scooter erwachsen können,

sensibilisieren,“ so die Leiterin und der Leiter der jeweiligen

Polizeiinspektionen, „Wir werden ein Hauptaugenmerk auf die Verfolgung von

Verstößen alkohol- und drogenbeeinflusster Fahrzeugführer und

Fahrzeugführerinnen legen, aber auch das Befahren nicht zulässiger

Verkehrsflächen und Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz konsequent

ahnden.“

Auto weg! Was nun?

Kaiserslautern – Stellen Sie sich vor, Sie kommen von einem Tagesausflug

zurück und müssen feststellen, dass ihr Auto gestohlen wurde. Davon war ein

Ehepaar ausgegangen, als sie am Mittwochabend mit dem Zug aus Frankreich

zurückkamen. Ihr Fahrzeug stand nicht mehr auf dem Parkdeck des Parkhauses, wo

sie es am Morgen glaubten abgestellt zu haben. Die Eheleute wandten sich an die

Polizei, um den Diebstahl ihres Wagens anzuzeigen. Zusammen mit den Beamten

suchten sie das Parkhaus auf. Zu ihrer Überraschung war der Wagen wieder da. Wie

sich herausstellte, hatten sich die Eheleute im Parkdeck geirrt. Bei ihrer

Abfahrt nach Frankreich parkten sie den Wagen auf der ersten Parkebene, suchten

ihn am Abend dann aber auf dem darüber liegenden Parkdeck. Erleichtert konnten

sich die beiden mit ihrem Auto auf den Heimweg machen. |erf

Platzverweis nach Schlägerei

Kaiserslautern – Zwei alkoholisierte Männer haben sich am

Mittwochnachmittag einen Platzverweis eingehandelt. Zeugen meldeten gegen 16 Uhr

eine Schlägerei in der Eisenbahnstraße. Beim Eintreffen der Streife waren die

beiden Kontrahenten schon von Passanten getrennt worden. Beide waren

alkoholisiert. Der Atemalkoholtest zeigte Werte von 0,49 und 1,03 Promille an.

Beide Männer waren leicht verletzt, lehnten aber eine medizinische Behandlung

ab. Sie erhielten für den Abend einen Platzverweis, dem sie nachkamen und die

Örtlichkeit in unterschiedliche Richtungen verließen. |elz

Unfall gebaut und weitergefahren

Kaiserslautern – Am Dienstagnachmittag hat es im Opelkreisel gekracht.

Eine 27-jährige Autofahrerin war aus Richtung A6 gekommen und fuhr gegen 16:30

Uhr in den Opelkreisel. Als sie von der rechten auf die linke Spur wechseln

wollte touchierte sie einen vorausfahrenden Wagen. Ohne sich um den Schaden zu

kümmern fuhr sie weiter Richtung Innenstadt. Da sich die Fahrerin des

beschädigten Wagens, die Nummernschilder merkte, konnte die 27-jährige von einer

Streife zu Hauses aufgesucht werden. Ihr Auto hatte zu dem Unfall passende

Beschädigungen. Doch nicht nur das: Der Atem der Frau roch nach Alkohol. Ein

Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,8 Promille. Ihren Angaben nach, hatte sie

nach Eintreffen zu Hause Alkohol konsumiert. Sie musste mit zu Dienststelle

kommen. Dort wurden ihr zwei Blutproben abgenommen. Sie sollen Aufschluss über

ihren Alkoholkonsum geben. |elz

Ein paar Minuten abgelenkt – Tasche weg

Kaiserslautern – In einem Laden in der Fruchthallstraße ist eine Frau am

Mittwochnachmittag Opfer eines Diebs geworden. Wie die 76-Jährige gegen 17 Uhr

der Polizei meldete, wurde sie durch eine circa 25 bis 30-jährige Frau

angesprochen, bei welcher sich ein ungefähr 7-jähriges Mädchen befand. Zu diesem

Zeitpunkt hatte die Seniorin gerade ihre Handtasche vor ihren Füßen abgestellt.

Die junge Frau verwickelte sie in ein Gespräch, indem sie ihr ein Kleidungsstück

zeigte und nach der Größe fragte. Kurz darauf stellte die 76-Jährige fest, dass

ihre Tasche verschwunden war. Die Frau und das Kind waren ebenfalls

verschwunden. Die Seniorin beschrieb die Frau als circa 1,60 Meter groß,

schlank, mit dunklen Haaren. Eine Beschreibung des Kinds konnte die 76-Jährige

nicht geben. Zeugen, die den Täter oder die Täterin möglicherweise gesehen

haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0631 369- 2150 mit der

Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |elz