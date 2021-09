Germersheim – Faule Ausrede bringt nichts…

Gestern Mittag kontrollierten Germersheimer Polizisten in der Mercedes-Benz-Straße einen LKW-Fahrer, der seine Ladung unzureichend gesichert hatte. Zunächst versuchte er durch die fadenscheinige Ausrede, dass er Höhenangst habe, um eine notwenige Nachsicherung herum zu kommen. Als ihm jedoch die Konsequenzen aufgezeigt wurden, war die Höhenangst schlagartig überwunden und er sicherte seine Ladung. Danach konnte er seine Fahrt fortsetzen.

Germersheim – 3 PKW beschädigt

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (28./29.09.21) beschädigte ein bislang unbekannter Täter gleich drei PKW, die ordnungsgemäß am Straßenrand der Konrad-Adenauer-Straße geparkt waren. Mit einem spitzen Gegenstand verkratzte er an mehreren Fahrzeugteilen den Lack, wodurch ein Schaden von ca. 2000 EUR entstanden ist. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.