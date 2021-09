Unbekannter fasst 16-Jährige unsittlich an – Zeugen gesucht

Am 29.09.2021, gegen 20:35 Uhr, ging eine 16-Jährige von der „Deutsche Straße“ aus kommend in Richtung „Rohrlachstraße“. Als sie sich kurz hinter dem Kreuzungsbereich Frankenthaler Straße / Rohrlachstraße befand, wurde sie plötzlich von einem unbekannten Mann von hinten umarmt und unsittlich angefasst. Als die 16-Jährige anfing, sich zu wehren, ergriff er die Flucht über die Gleise hinweg in den Friedenspark hinein.

Er war etwa 15 bis 16 Jahre alt, circa 1,60 m groß, hatte eine schlanke Statur und war dunkelhäutig. Er trug dunkle Ober-/ Unterbekleidung, schwarze Schuhe, eine rote Wollmütze und hatte einen schwarzen Adidas-Rucksack dabei.

Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem Mann geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Diebstahl von Abwasserarmaturen der Wirtschaftsbetriebe Ludwigshafen

Hinter der Bezirkssportanlage Oggersheim befindet sich hinter den Neugärten der Mittelgraben. In diesen befinden sich zwei Abwasserarmaturen der Wirtschaftsbetriebe Ludwigshafen (ca. 30 m unabhängig voneinander entfernt) mit jeweils einem Schieber. Pro Schieber befindet sich ein Schieberantrieb samt Antriebsspindel an diesem. An beiden Schiebern wurde jeweils von unbekannten Tätern der Schieberantrieb demontiert und gestohlen. An einer Abwasserarmatur befand sich des Weiteren ein Schaltschrank mit Auswertegeräten für die jeweiligen Schieberantriebe. Der Schaltschrank wurde aufgebrochen und zwei Auswertegeräte aus diesem entwendet. Ebenfalls wurden Kabel durchtrennt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 7.000 Euro.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

Unfall in der Wittelsbachstraße

Am 29.09.2021, gegen 07:45 Uhr, fuhr eine 32-Jährige auf der Wittelsbachstraße in Richtung Heinigstraße. Zur gleichen Zeit fuhr eine 22-Jährige mit einem Elektrokleinstfahrzeug von der Rottstraße kommend in Richtung Wittelsbachstraße. Als die 22-Jährige über den Fußgängerüberweg fuhr, kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Die 22-Jährige stürzte und verletzte sich. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

Einbruch in Friseursalon

In der Nacht vom 28.09.2021 auf den 29.09.2021, brachen unbekannte Täter in einen Friseursalon im Lusanum in der Yorckstraße ein. Sie stahlen Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.