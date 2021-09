Rheinpfalzkreis: Die Polizei-News

(Schifferstadt/Spanien) Vermisstensuche in Spanien – Kooperation zwischen den Behörden in Deutschland, Frankreich und Spanien

Eine Frau aus Mutterstadt meldet ihren 75-jährigen Vater, welcher ebenfalls in Mutterstadt wohnhaft ist, am gestrigen Nachmittag als vermisst. Laut der Tochter hält sich ihr Vater aktuell zum Wandern auf dem Jakobsweg in Frankreich im Grenzgebiet zu Spanien auf. Sie habe von ihrem Vater am Mittag mehrere Nachrichten auf ihrem Handy erhalten. Hierbei berichtete ihr Vater, dass er sich verlaufen habe und nicht mehr wisse, wo er aktuell sei. Telefonisch konnte der Herr nicht erreicht werden, eine nähere Beschreibung von seinem Aufenthaltsort konnte der Mann in den Nachrichten auch nicht angeben. In Zusammenarbeit mit dem Landes- und Bundeskriminalamt wurde Kontakt mit den ausländischen Behörden in Frankreich und Spanien aufgenommen. Noch am selben Abend, gegen 22:40 Uhr, wurde mitgeteilt, dass der 75-Jährige wohlauf in einem Waldstück bei Roncesvalles in Spanien durch die dortige Bergrettung aufgegriffen wurde. Zur Sicherheit wurde der Mann in ein Krankenhaus verbracht. Die Tochter wurde über den Fahndungserfolg unverzüglich in Kenntnis gesetzt.

(Schifferstadt) Vermietungsbetrug

Eine 20-Jährige stieß auf einer Internetplattform auf eine Mietwohnung und nahm Kontakt mit dem angeblichen Vermieter auf. Nach Absprache überwies die Frau für die Kaution und die erste Monatsmiete einen niedrigen vierstelligen Betrag auf ein ausländisches Konto. Im Nachgang stellte die Geschädigte fest, dass es sich bei der Internetseite um eine „Fake“-Seite gehandelt hat und die Wohnung gar nicht zur Vermietung stand.

Paketdienst ohne Versicherungsschutz

Lambsheim

Am Mittwoch, den 29.09.2021 wurde durch eine Streife der Polizeiwache Maxdorf ein Paketdienstfahrzeug kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurden mehrere technische Mängel am Fahrzeug festgestellt. Insbesondere waren die Reifen stark abgefahren und wiesen kaum noch Profil auf. Im Rahmen der Überprüfung wurde festgestellt, dass das Firmenfahrzeug nicht mehr versichert ist. Aufgrund der technischen Mängel und da die Firma bereits zuvor mit nicht versicherten Fahrzeugen polizeilich aufgefallen war, wurde das Fahrzeug mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt. Die Pakete wurden hierfür in ein versichertes Fahrzeug der Firma umgeladen. Sowohl gegen den 20-Jährigen Fahrer, als auch gegen den 28-Jährigen Firmeninhaber wurden Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Lambsheim – Trunkenheit im Verkehr

Am 29.09.2021, gegen 23.45 Uhr, kontrollierte am Lambsheimer Weiher eine Streife hiesiger Dienststelle eine 44-jährige Frau aus Heßheim mit ihrem Pkw. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei der Frau Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Ihr wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, weiterhin wurden der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

(Schifferstadt) Verkehrsüberwachung durch die Polizei

In der Nacht vom 29.09.2021 (22:30 Uhr) auf den 30.09.2021 (01:00 Uhr) haben Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt in der Speyerer Straße eine Kontrollstelle zwecks Überprüfung der Verkehrssicherheit eingerichtet. Es wurden ca. 40 Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen. Ein Fahrzeug wies einen Mangel an der Beleuchtung auf, bei einem anderen war der Termin für die Hauptuntersuchung bereits überschritten. Diesbezüglich wurden Verwarnungen ausgesprochen. Da es darüber hinaus keine weiteren Verstöße gab, fällt das Fazit der Polizei positiv aus.