Am 30.09.2021, seit 14:00 Uhr, ist in Klingenmünster und Umgebung, eine größere Suchaktion nach einer Person, welche sich in einer hilflosen Lage befinden könnte, eingeleitet. Neben mehreren Polizeistreifenwagen sind ein Personenspürhund, sowie der Polizeihubschrauber im Einsatz.

Die Polizei Bad Bergzabern sucht seit heutige Mittag, den 30.09.21, um 14:00 Uhr, eine 46-jährige Frau. Sie befand sich zur Behandlung in einer Klinik in Klingenmünster und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Die Gesuchte ist 1.65m groß, normale Statur, hat mittellange überwiegend blonde Haare, eventuell zu einem Zopf gebunden, trägt Sneaker-Schuhe der Marke „Converse“ und einen Kapuzenpullover der Marke „Levis“. Am linken Handgelenk hat die Vermisste ein kleines Tattoo. Hinweise zum Aufenthaltsort der Person nimmt die Polizeiinspektion in Bad Bergzabern unter der Telefonnummer 06343/9334-0 oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Wechsel in der Leitung der Polizeiinspektion Edenkoben zum 01.10.2021

Heute wurde der bisherige Leiter der Polizeiinspektion Edenkoben, Erster Polizeihauptkommissar Harald Reichel, nach 41 Jahren Polizeidienst von Behördenleiter Georg Litz in den Ruhestand verabschiedet.

Der 62-Jährige wurde 1980 bei der Polizei Rheinland-Pfalz eingestellt. Nach den Anfangsjahren bei der Bereitschaftspolizei erfolgte 1989 der Aufstieg in den gehobenen Polizeidienst. Danach war Harald Reichel als Fachlehrer in der rheinland-pfälzischen Polizeiausbildung und ab 1993 beim Fortbildungsinstitut der Thüringer Polizei im Rahmen eines damaligen Verwaltungsabkommens zwischen den Bundesländern Rheinland-Pfalz, Hessen, Bayern und Thüringen eingesetzt. Nach einer weiteren Station als Zugführer bei der Bereitschaftspolizei erfolgte 1996 der Wechsel ins Polizeipräsidium Rheinpfalz. Es folgten Verwendungen als Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Grünstadt, als stellvertretender Leiter der Polizeiautobahnstation Ruchheim und in Leitungsfunktionen in der damaligen Verkehrsdirektion Rheinpfalz.

2009 wurde Harald Reichel die Funktion eines Polizeiführers vom Dienst in der Führungszentrale des Polizeipräsidiums Rheinpfalz übertragen. Die Leitung der Polizeiwache Maxdorf folgte im Juli 2016. Im April 2018 wechselte er zur Polizeiinspektion Edenkoben als deren Leiter. Mit Ablauf des 30.09.2021 wird er nun in den Ruhestand versetzt. Hierfür wünschen wir Harald Reichel alles Gute.

Gleichzeitig wurde der neue Leiter der Polizeiinspektion Edenkoben, Erster Polizeihauptkommissar Michael Baron, von Behördenleiter Georg Litz offiziell in sein Amt eingeführt. Die Funktion übernimmt der 49-Jährige offiziell zum 01.10.2021.

Michael Baron, der aus der Südpfalz stammt und auch dort wohnt, wurde 1991 bei der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz eingestellt. Nach einer Verwendung bei der Bereitschaftspolizei erfolgte 1998 der Aufstieg in den gehobenen Polizeidienst. Danach war er zunächst als stellvertretender Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 und ab 1999 bei der Polizeiinspektion Landau eingesetzt. 2002 wurde ihm in Landau die Funktion eines Dienstgruppenleiters übertragen. Es folgten Hospitationen bei der Führungsgruppe der Polizeidirektion Landau und der Pressestelle des Polizeipräsidiums. 2013 übernahm er die Leitung des Sachbereichs für Verkehrsangelegenheiten im Führungsstab der Polizeibehörde und ab 2015 leitete er die Pressestelle des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Seit Juli 2018 ist er stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Edenkoben.

Pandemiebedingt fand der Amtswechsel in kleinem Kreis statt. Behördenleiter Georg Litz bedankte sich bei Harald Reichel für die geleistete Arbeit. Gleichzeitig wünschte er Michael Baron viel Erfolg in seiner neuen Funktion.

Die Polizeiinspektion Edenkoben ist neben der Stadt auch für die Verbandsgemeinden Edenkoben und Maikammer sowie Teile des Landkreises Südliche Weinstraße zuständig. Daneben gehören zum Dienstbezirk die BAB 65 zwischen den Anschlussstellen Rohrbach und Haßloch sowie das Teilstück der B 10 zwischen der BAB 65 und Birkweiler.

Maikammer – Problematik „Durchgezogene Linie auf der Fahrbahn“

Zu einem Verkehrsunfall kam es gestern Morgen (29.09.2021, 11 Uhr) auf der L 512 zwischen Maikammer und Edenkoben, weil eine 63 Jahre alte Autofahrerin nach links in einen Feldweg einbiegen wollte und im gleichen Moment ein 18 Jahre alter Motorradfahrer das Fahrzeug überholen wollte. Der Motorradfahrer kam durch den Zusammenstoß zu Fall, während die Autofahrerin mit ihrem PKW in einer Wingertszeile landete. Beide kamen verletzt in ein Krankenhaus, ihre Fahrzeuge mussten aufgrund des entstandenen Sachschadens abgeholt bzw. abgeschleppt werden. Weil an der Unfallstelle die Fahrbahn mit einer durchgezogenen Linie versehen ist, müssen sich nun beide verantworten. Eine durchgezogene Linie, die auf der Mitte einer Fahrbahn sichtbar ist, gilt als Verkehrszeichen, das beachtet werden muss. D.h., dass das Verkehrszeichen weder zum Überholen noch zum Abbiegen überfahren werden darf. Weil der Motorradfahrer keinen gültigen Führerschein vorzeigen konnte, muss er sich wegen einem weiteren Strafverfahren verantworten.

Venningen – Mit Böschung kollidiert

Vermutlich Alkoholkonsum führte dazu, dass ein 51 Jahre alter Radfahrer heute Nacht (30.09.2021, 01.55 Uhr) einen Unfall verursachte und sich verletzte. Zusammen mit drei weiteren Radfahrern war der Mann auf dem Radweg der K6 zwischen Altdorf und Venningen unterwegs, als er nach rechts vom Radweg abkam, die angrenzende Böschung streifte und stürzte. Da der Mann einen Alkoholtest verweigerte, musste er eine Blutprobe abgeben. Die Führerscheinstelle wird in Kenntnis gesetzt, die ihrerseits die charakterliche Eignung des 51-Jährigen für die Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr prüft. Die Polizei weist daraufhin: Ab einem Promillewert von 1,6 darf man nicht mehr aufs Fahrrad! Neben Bußgeld und Geldstrafen kann auch der Führerschein einkassiert werden.

Am Mittwoch, 29.09.2021, in der Zeit von 09.30 bis 11.00 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannterer Verkehrsteilnehmer beim Wenden Im Winkel in Klingenmünster, den Gartenzaun eines Anwesens. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel. 06343-93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de