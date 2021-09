Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

FD

Verkehrsunfall

Fulda – In der Zeit zwischen Sonntag (26.09.), gegen 20.00 Uhr und Montag (27.09.), etwa 19.10 Uhr, wurde auf der Ochsenwiese in Fulda – Mageburger Straße – ein weißes BMW Cabriolet von einem vermutlich roten Fahrzeug im Bereich der Heckschürze beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 2.200 Euro zu kümmern. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auffahrunfall

Künzell – Am Mittwoch (29.09.), gegen 18.50 Uhr, befuhr ein 61-jähriger BMW-Fahrer die Turmstraße aus Richtung Fulda kommend in Richtung Dirlos. Hierbei musste er verkehrsbedingt abbremsen. Ein ihm nachfolgender 31-jähriger Opel-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den BMW auf. Die Mitfahrerin des BMW wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.500 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Unfall mit mehreren Beteiligten

Bad Hersfeld – Am Mittwoch (29.09.), gegen 14:20 Uhr, befuhren eine 65-jährige Pkw-Fahrerin aus Ludwigsau, eine 59-jährige Pkw-Fahrerin aus Neuenstein und ein 57-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld in dieser Reihenfolge die Hermann-Kirchner-Straße aus Westen kommend in Fahrtrichtung Osten. In Höhe der Unfallstelle bremste die Pkw-Fahrerin aus Ludwigsau ab, um eine Fußgängerin ordnungsgemäß kreuzen zu lassen. Die Pkw-Fahrerin aus Neuenstein bremste ebenfalls ab und wartete verkehrsbedingt. Der Pkw-Fahrer bemerkte die stehenden Fahrzeuge vermutlich zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug vor ihm auf. Dieses wurde ebenfalls auf den Pkw der Fahrerin aus Ludwigsau geschoben. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfälle m. Leichtverletzten

Bebra- Am Mittwoch (29.09.), gegen 16.30 Uhr, befuhren eine Opel-Fahrerin aus Kirchheim und ein 32-jähriger Lkw-Fahrer aus Rumänien die B 83 aus Richtung Rotenburg-Lispenhausen kommend in Richtung B 27. Beim Linksabbiegen auf die abknickende Vorfahrtsstraße verlangsamte die Fahrerin ihre Geschwindigkeit verkehrsbedingt und blieb stehen. Der nachfolgende Lkw-Fahrer bemerkte dies vermutlich zu spät und fuhr auf das Heck des Pkw auf. Die 58-jährige Fahrerin wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus transportiert. Der Gesamtschaden beträgt circa 9.100 Euro.

Verkehrsunfall

Alheim- Ein Pkw-Fahrer aus Reiskirchen befuhr mit seinem Mitsubishi am Mittwoch (29.09.), gegen 11 Uhr, die L 3253 aus Richtung Alheim-Hergershausen kommend in Richtung Alheim-Baumbach. Im dortigen Kurvenbereich kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr seitlich in den Graben, wo er ein Abflussrohr beschädigte. Der 29-jährige Fahrer wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3.300 Euro.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

VB

Unfall auf B62 – Zeugen gesucht

Alsfeld – Am Dienstag (28.09.), gegen 15 Uhr, befuhr eine 31-jährige Frau aus Alsfeld mit ihrem roten VW Golf die B62 aus Eifa kommend in Richtung Alsfeld. Nach derzeitigen Erkenntnissen bog auf der entgegenkommenden Fahrspur zeitgleich ein Pkw nach rechts in einen Waldweg ab. Ein dahinter befindlicher schwarzer Audi wartete nicht, bis der Pkw abgebogen war, sondern fuhr an dem noch Abbiegenden links vorbei auf die Gegenfahrbahn. Die entgegenkommende VW-Fahrerin versuchte einem frontalen Zusammenstoß auszuweichen und stieß rechtsseitig gegen die dortige Leitplanke. Der schwarze Audi setzte seine Fahrt fort, ohne sich um seine Pflichten als Unfallverursacher zu kümmern. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 2.500 Euro. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Zusammenstoß mit geparktem Fahrzeug – Zeugenaufruf

Alsfeld – Am Mittwoch (29.09.), gegen 8:15 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Mann aus Alsfeld mit seinem weißen Ford Transit die Ostpreußenstraße in Alsfeld. Zeitgleich befand sich eine bisher unbekannte Fußgängerin auf dem Gehweg in Richtung Krebsbach. Als die Fußgängerin ohne auf den Verkehr zu achten einen Schritt auf die Fahrbahn machte, wich der Transit-Fahrer nach rechts aus und beschädigte dabei einen geparkten schwarzen Ford Focus. Die Fußgängerin entfernte sich von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 3.100 Euro. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zur Fußgängerin geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Geldbörse gestohlen

Hünfeld – In einem Einkaufszentrum in der Josefstraße stahlen unbekannte Täter am Mittwoch (29.09.), gegen 11.30 Uhr, einer 85-jährigen Hünfelderin die Geldbörse. In einem unbeobachteten Moment entwendeten sie diese aus dem Einkaufskorb der Geschädigten. Den Diebstahl bemerkte die 85-Jährige erst, als sie an der Kasse bezahlen wollte und sämtliche Ausweise, Bankkarten und Bargeld fehlten.

Ihre Polizei rät:

Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie

Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den

Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm

Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen:

Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher

nach der Beute.

Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten

Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pedelec gestohlen

Fulda – Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Samstag (25.09.) und Mittwoch (29.09.) unbefugten Zutritt zu einer Garage in einem Mehrfamilienhaus am Heinrich-von-Bibra-Platz. Dort entwendeten sie ein dunkelblaues Pedelec des Herstellers „Tern“ im Wert von rund 1.500 Euro und hinterließen rund 30 Euro Sachschaden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Neuhof – Wie berichtet, kam es am heutigen Morgen, gegen 1 Uhr, auf der A 66 zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Lkw an einem Stauende.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhren ein 50-jähriger Mann aus Polen mit seinem Lkw, ein 52-jähriger Mann aus Bulgarien mit MAN-Sattelzug und ein 22-jähriger Mann aus Russland mit einem Lkw der Marke Volvo die Autobahn in Fahrtrichtung Fulda. Verkehrsbedingt hielten die Fahrzeugführer ihre Sattelzugmaschinen im Bereich der Anschlussstelle Neuhof Nord an. Ein dahinter befindlicher 49-jähriger Mann aus Seligenstadt bemerkte dies vermutlich zu spät und versuchte zur Vermeidung eines Zusammenstoßes noch seinen Lkw links an dem Fahrzeug des 22-Jährigen vorbei zu lenken. Dabei riss der Lkw des 49-Jährigen die Fahrzeugseite des Volvo auf und schob die vor ihm befindlichen drei Sattelzüge aufeinander. Ein nachfolgender 23-jähriger Mann aus Aschaffenburg konnte seinen Lkw ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Sattelzug des Seligenstädters auf. Der 49-Jährige wurde durch die Kollision in seinem Führerhaus eingeklemmt, konnte jedoch durch andere Verkehrsteilnehmer befreit werden. Zwei Beteiligte – der 49-jährige Seligenstädter sowie der 23-jährige Aschaffenburger – wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in Krankenhäuser verbracht.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Nach ersten vorläufigen Schätzungen beläuft sich der entstandene Gesamtsachschaden auf circa 620.000 Euro.

Derzeit wird der Verkehr zwischen den Anschlussstellen Neuhof-Süd und Neuhof-Nord auch weiterhin weiträumig um die Unfallstelle umgeleitet.

Ausgebrannter LKW auf der BAB 66

Am Mittwoch, dem 29.09.20212021 gegen 22.40 Uhr geriet ein Lastzug aus Karlsruhe auf der BAB 66 zwischen den Anschlussstellen Neuhof Nord und Fulda Süd in Brand. Der 45-jährige rumänische LKW-Fahrer bemerkte, dass plötzlich Flammen aus dem Motorraum schlugen und steuerte sein Fahrzeug auf den Standstreifen. Es gelang dem Fahrer noch, den Anhänger vom brennenden Zugfahrzeug abzuhängen. Der LKW, welcher Metallteile geladen hatte, brannte vollständig aus. Der Brand konnte durch die Feuerwehren Fulda und Neuhof gelöscht werden. Brandursache dürfte, nach ersten Ermittlungen, ein technischer Defkt gewesen sein. Am Fahrzeug und der Fahrbahn entstanden Sachschäden in Höhe von 100000,-EUR. Die BAB 66 musste mehrere Stunden voll und einige Stunden teilweise gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Beeinträchtigungen des Verkehrs, welche zur Berichtszeit noch andauerten.

Zusatz:

Am Stauende ereignete sich gegen 01.00 Uhr ein schwerer Unfall, bei dem drei LKW (40 Tonner) und ein Kleintransporter beteiligt sind. Dabei wurde ein LKW-Fahrer schwer verletzt. Nähere Einzelheiten zur Unfallursache sind noch nicht bekannt. An der Unfallstelle ist ein Sachverständiger für Unfallanalytik im Einsatz. Die Bergung der LKW wird noch mehrere Stunden andauern. Die BAB 66 in Fahrtrichtung Nord ist derzeit gesperrt. Die Unfallstelle liegt unmittelbar im Bereich der Ausfahrt Neuhof Nord, sodass der Verkehr dort abgeleitet wird, aber an der Auffahrt Nord auch unmittelbar wieder auffahren kann.