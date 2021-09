Wildschwein randaliert im Treppenhaus

Darmstadt-Arheilgen (ots) – Ein circa 80 Kg schweres Wildschwein hat am Mittwoch 29.9.21 die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Frankfurter Straße und die Polizei in Atem gehalten. Gegen 10.30 Uhr hatten Zeugen den Notruf gewählt und von einem offensichtlich verirrten und randalierenden Wildschwein im Treppenhaus berichtet. Bei Eintreffen der Beamten konnte das außer Rand und Band geratene Tier glücklicherweise in einem Kellerraum separiert werden, sodass keine Gefährdung für die Bewohner bestand.

In enger Zusammenarbeit mit einem Tierarzt, dem Veterinäramt und einem Jagdpächter wurde leider vergeblich versucht, das Tier zu betäuben, um es gefahrenlos aus dem Haus transportieren und die Freiheit entlassen zu können.

Nachdem die zahlreichen Versuche missglückten wurde das verletzte Tier mit Hilfe der Schusswaffe gestoppt und gemeinsam mit dem Jagdpächter von seinem Leid erlöst. Alle Anwesenden blieben unverletzt.

Auseinandersetzung zwischen Männern am Luisenplatz Monument – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Ersten Ermittlungen zufolge soll es am Sonntag 12.9.21 gegen 20 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen Männern auf der Treppe des Monuments am Luisenplatz gekommen sein. In diesem Zusammenhang war eine Streife der Polizei gegen 3.30 Uhr auf einen leicht im Gesicht verletzten Mann in der Kasinostraße aufmerksam geworden.

Bei seiner Überprüfung und der Nachfrage ob er Hilfe benötige, gab der 44-Jährige an aufgrund eines eskalierenden Streites wenige Stunden zuvor, von einem Mann mit dem Holzgriff eines Messers in das Gesicht geschlagen und dabei von zwei weiteren noch unbekannten Männern festgehalten worden zu sein.

Der Attackierende wurde als etwa 45 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß beschrieben. Er hatte braune, leicht grau melierte Haare, einen Dreitagebart und eine schwarze Brille. Zum Zeitpunkt des Geschehens war er mit einer blauen Jacke, einer blauen Jeanshose sowie schwarzen Schuhen bekleidet. Zudem soll er ein Klappmesser mit Holzgriff mit sich geführt haben.

Die Beamten von der Darmstädter Polizei fragen: Wer hat zur Tatzeit am beschriebenen Tatort die Streitenden oder den Verlauf des Konfliktes beobachten können? Wer kann Hinweise zu dem Täter gegeben? Unter der Rufnummer 06151/969-0 sind die Ermittler für Zeugenhinweise zu erreichen.

Postladen im Visier von Einbrechern

Alsbach-Hähnlein (ots) – Auf ein Postgeschäft im Erlenweg hatten es Kriminelle in der Nacht zum Donnerstag (29.-30.9.) abgesehen und sich über ein Fenster Zugang zu dem Laden verschafft. Dort suchten sie nach Wertgegenständen und traten im Anschluss die Flucht an.

Der Umfang des Diebesgutes ist abschließend noch nicht bekannt. Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06151/969-0 Hinweise von Zeugen entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Einbrecher schneiden Loch in Fenster – Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Dieburg (ots) – Mindestens 500 Euro Schaden haben noch unbekannte Täter bei dem Versuch, sich mit Hilfe eines Glasschneiders Zugang zu der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Clara-Schumann-Straße zu verschaffen, verursacht. Die Tatzeit wird zwischen Montag (27.9.), 16.30 Uhr und Dienstag (28.9.), 15.45 Uhr eingegrenzt. Das kriminelle Vorhaben, ein Loch in die Fensterscheibe zu schneiden um an den Fenstergriff zu gelangen missglückte.

Die Täter ergriffen die Flucht. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt in diesem Fall und fragt: Wer hat verdächtige Personen zur Tatzeit und in Tatortnähe beobachten können? Unter der Rufnummer 06151/969-0 sind die Ermittler für sachdienliche Hinweise zu erreichen.

Groß-Gerau

Kriminelle hatten es auf Katalysatoren abgesehen

Raunheim (ots) – Auf die Katalysatoren zweier abgestellter Autos hatten es bislang noch unbekannte Täter zwischen Dienstag (28.09.) und Mittwoch (29.09.) abgesehen. Gegen 5.30 Uhr an dem Mittwochmorgen bemerkten Zeugen den Diebstahl und verständigten die Polizei. Ermittlungen ergaben, dass die Kriminellen seit 12.30 Uhr am Vortag die Abgasstränge an beiden in der Moselstraße geparkten Wagen durchtrennt und anschließend die Katalysatoren entwendet hatten.

Im Zuge der Tatortaufnahme stellten Polizeikräfte in einem nahen Gebüsch eine Metallsäge sowie die Reste einer Abgasanlage sicher. Der entstandene Sachschaden wird in beiden Fällen auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise zu den Unbekannten nehmen die Ermittler des Kommissariats 21/22 unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

Stein auf fahrendes Auto geworfen – Wer hat Jugendgruppe bemerkt?

Kelsterbach (ots) – Unbekannte haben am Mittwochabend (29.09.) mit einem Stein auf ein fahrendes Auto geworfen. Es entstand glücklicherweise nur Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen, denen eine Jugendgruppe aufgefallen ist. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 39 Jahre alte Frau mit ihrem grauen Skoda Fabia gegen 19 Uhr die Bundesstraße 43 vom Flughafen kommend in Fahrtrichtung Sindlingen. Als sie unter einer Brücke im Bereich der “Querspange” hindurchfuhr, schlug ein Stein in ihre Windschutzscheibe.

Glücklicherweise durchschlug dieser nicht das Glas, Fahrerin und Beifahrer blieben unverletzt. Trotz des Schocks konnte die Kelsterbacherin das Fahrzeug weiter lenken und an der nächsten Ausfahrt abfahren.

Laut Zeugenaussage sollen sich mehrere Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren auf der Brücke befunden haben. Der mutmaßliche Werfer war etwa 1,80 Meter groß, hatte lockiges schwarzes Haar und die Seiten abrasiert. Bekleidet soll er mit einem dunkelblauen langen Shirt gewesen sein. Eine der Begleitpersonen hatte ein orangefarbenes T-Shirt an.

Eine Fahndung nach den Beschriebenen verlief ohne Erfolg. Die Beamten erstatteten Strafanzeige wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06107/7198-0 zu melden.

Kreis Bergstraße

Schmierereien an Kinderplätzen – Zeugen gesucht

Mörlenbach (ots) – Mit Sprühkreide wurden großflächige Worthülsen von Schmierfinken hinterlassen, die ihre Ansichten über die Pandemiesituation an Orten schmierten, wo sich vorzugsweise Kinder aufhalten. Bislang sind der Polizei 4 Fälle bekannt.

Mit neongelber und neonoranger Farbe wurden auf Böden und an einer Mauer am AllaHopp-Spielplatz sowie einer Bushaltestelle in der Schulstraße, der Weschnitz-Grundschule, einem Kindergarten in der Schmittgasse sowie im Ortsteil Weiher vor einem Kindergarten in der Hauptstraße geschmiert.

Die Polizei (KI-ST) hat die Ermittlungen zu den Verursachern aufgenommen. Die Tatzeit dürfte sich nach ersten Erkenntnissen zwischen Mittwochabend (29.09.), 21 Uhr und Donnerstagmorgen (30.09.), 7 Uhr abgespielt haben.

Wer hat was beobachtet? Wer kann Hinweise hierzu geben? Alle Meldungen werden von den fallzuständigen Beamten in Heppenheim unter der Rufnummer 06151/706-0 entgegengenommen.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwingenberg (ots) – Am vergangenen Donnerstag (23.09.) kam es im Zeitraum von 06:30-11:30 Uhr in der Straße In den Bruchgärten in 64673 Zwingenberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Der/die bislang unbekannte Fahrzeugführer/in stieß gegen den Torpfosten einer dort befindlichen Firmenzufahrt. Der Sachschaden beträgt mindestens 1.000 Euro.

Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich bei dem Unfall verursachenden Fahrzeug um einen LKW der Marke Daimler-Benz. Die Polizeistation Bensheim, Telefonnummer 06251 – 84680, bittet um sachdienliche Hinweise.

