Randalierer auf Friedhof

Marburg (ots) – Auf dem Friedhof in der Ockershäuser Allee hinterließen Unbekannte zwischen Dienstag, 28. September, 15.30 Uhr, und Donnerstag, 30. September, 7 Uhr, einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Die Randalierer rissen auf dem Gelände mehrere Bänke aus der Verankerung, zerstörten einen neu gepflanzten Ahornbaum sowie ein Holzkreuz.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Vier nicht angeschnallt – Fahrer muss zur Blutentnahme

Stadtallendorf (ots) – In der Nacht auf Donnerstag, 30. September, geriet ein mit vier Personen besetzter Pkw in der Innenstadt in eine Polizeikontrolle. Keiner der Insassen war angeschnallt. Ein beim Fahrer durchgeführter Drogenvortest schlug zudem positiv an.

Der 24-Jährige musste eine Blutentnahme über die ergehen lassen.

Abbruch nach Hebelversuchen – Polizei sucht Zeugen

Marburg (ots) – Hebelspuren an der Eingangstür einer Gaststätte in der Weidenhäuser Straße sind bisher die einzigen Hinweise auf den versuchten Einbruch. Der Unbekannte war am Mittwoch, 29. September, zwischen 3 und 19 Uhr, am Werk. Derzeit ist nicht bekannt, warum er sein Vorhaben abbrach.

Eventuell wurde der Einbrecher gestört. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Erneut Katalysatoren gestohlen

Lahntal-Goßfelden (ots) – Bereits am Mittwoch 29.09.2021 berichtete die Polizei über den Diebstahl von Katalysatoren in Eckelshausen. Nun wurde der Polizei ein weiterer Vorfall in Goßfelden gemeldet. Die Ermittler prüfen, ob ein Tatzusammenhang besteht.

In Goßfelden gingen die Täter am Donnerstag 30.09.2021 gegen 00.50 Uhr ans Werk. Sie betraten das Gelände eines Autohändlers in der Siegener Straße und stahlen die Katalysatoren von zwölf Fahrzeugen. Das illegale Treiben der Diebe muss einige Zeit in Anspruch genommen haben.

Die Kriminalpolizei hofft nun darauf, dass Zeugen in der Nacht rund um das Gelände verdächtige Personen/Fahrzeuge wahrgenommen haben. Zur Schadenshöhe kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Zwei Unfallorte möglich – Verursacher unbekannt

Marburg und Gladenbach (ots) – Die Beschädigung an dem schwarzen Ford Kuga befindet sich vorne rechts. Für den Schaden in Höhe von 800 Euro kommen zwei Örtlichkeiten im Landkreis in Betracht. Zunächst war der Wagen am Dienstag 28.09.2021 zwischen 10.30-13.45 Uhr, in Marburg im Parkhaus Lahncenter in der Biegenstraße abgestellt.

Am Nachmittag stand der Pkw zwischen 14.15-15.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Kirchbergstraße in Gladenbach. Die Polizei sucht nun Zeugen, die nähere Angaben zum Unfallort und dem bis dato unbekannten Verursacher machen können. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Kennzeichen gestohlen

Marburg (ots) – Vor einem Mehrfamilienhaus in der Chemnitzer Straße war ein Dieb zwischen Mittwoch, 22. September, 17 Uhr, und Dienstag, 28. September, 17 Uhr, aktiv. Der Unbekannte schraubte das Versicherungskennzeichen von einem Roller der Marke Paggio ab machte sich aus dem Staub.

Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Codieraktion in Marburg – Letztmalig in diesem Jahr – Noch freie Termine!

Die Polizei in Marburg codiert am Donnerstag, 7. Oktober, zwischen 9 und 15 Uhr, letztmalig in diesem Jahr Fahrräder und es gibt noch freie Termine! “Erhöhen Sie die Sicherheit ihres Fahrrades durch eine Codierung! Die Codierung lässt Rückschlüsse auf den Eigentümer zu und macht das Rad daher für den Dieb uninteressant.”

Die Codierung findet auf dem Gelände der Polizeidirektion in der Raiffeisenstraße 1 in Marburg statt. Für die Codierung selbst, sind die Vorlage eines gültigen Personalausweises oder eines anderen gültigen Ausweisdokumentes, sowie ein Eigentumsnachweis für das Fahrrad notwendig. Außerdem sollten, soweit möglich, die am oberen Sattelrohr befestigten Flaschenbehälter, Luftpumpen, Schlösser oder ähnliche Gegenstände abmontiert sein.

Speziell für Elektrofahrräder wird darum gebeten, den Schlüssel zum Herausnehmen des Akkus mitzunehmen.

Achtung: Carbon- und Leasingräder können nicht codiert werden.

Die Polizei weist darauf hin, dass im Zusammenhang mit den Codierungen aufgrund der Corona-Lage folgende Regelungen einzuhalten sind:

-Vorherige telefonische Terminvereinbarung unter 06421-4060 (werktags zw. 08 und 15 Uhr) ist unabdingbar erforderlich -Zum Termin bitte pünktlich erscheinen -Verzichten Sie auf den Besuch, wenn Sie entsprechende Symptome aufweisen -Bitte eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen sowie auf den vom RKI empfohlenen Mindestabstand achten.

Da die Polizei Marburg nicht jeden Wunsch auf eine Codierung erfüllen kann, hier ein paar Tipps und Hinweise! Jede Schutz- und Sicherungsmaßnahme erhöht für den Täter das Entdeckungsrisiko. Wer sein Fahrrad codiert und zusätzliche Schutz- und Sicherungsmaßnahmen wie hochwertige, massive Stahlketten-, Bügel- oder Panzerschlösser verwendet, um sein Fahrrad auch im Haus oder in der Garage abzuschließen, der erhöht für einen potentiellen Dieb das Risiko, entweder direkt beim Diebstahl oder aber bei der nächsten Kontrolle erwischt zu werden. Das macht das Fahrrad in diesem Augenblick für den Täter definitiv unattraktiv. Weitere Infos gibt es hier: https://ppmh.polizei.hessen.de/ueber-uns/regionales/fahrradcodierung

