Friedberg: Die Polizei-News

Diebesgut sichergestellt – Polizei sucht Eigentümer (siehe Foto)

Bad Nauheim (ots) – Nachdem Ordnungshüter der Friedberger Polizeistation im Rahmen einer Personenkontrolle bereits Anfang September mutmaßliches Diebesgut in Bad Nauheim sicherstellen konnten, bitten die Ermittler nun um Hinweise auf dessen Herkunft. Rechtmäßige Eigentümer werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Kripo in Friedberg zu melden.

Bei den aufgefundenen Gegenständen handelt es sich um diverses Parfum, gold- und silberfarbene Münzen bzw. -Barren sowie einen Schmuckanhänger. Möglicherweise stammen diese aus einem Einbruchdiebstahl im Raum Frankfurt oder der Wetterau.

Reichelsheim- 10.000 Euro Schaden nach Unfall

Um 23:30 Uhr fuhr gestern Abend (29.09.2021) ein 34-Jähriger mit seinem Audi auf der Landesstraße 3412 von Echzell kommend in Richtung Friedberg. Offenbar übersah er den Kreisverkehr und fuhr über diesen. Der schwarze Audi kam in einem Acker rechtsseitig der Fahrbahn zum Stehen. Der Unfallschaden beläuft sich auf 10.000 Euro.

Friedberg: Handy aus Führerhaus gestohlen

Wegen Diebstahls ermittelt die Friedberger Polizei nachdem ein unbekannter Dieb ein Mobiltelefon aus dem Führerhaus eines Mercedes 963 stahl. Der Unbekannte griff am Mittwoch (29.09.2021) zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr in den Lkw, während dieser auf einer Baustelle in der Straße Haingraben stand. Der Schaden wird mit 750 Euro beziffert. Hinweise zu dem Dieb oder dem Verbleib des iPhone 11, erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06101) 6010.

Friedberg: Einbruchsversuch scheitert

Die Türen des Vereinsheims an der Sportanlage Burgfeld in der Burgfeldstraße hielten den Aufbruchsversuchen von unbekannten Dieben stand. Zwischen Mittwoch (29.09.2021), 16:00 Uhr und heute Morgen (30.09.2021), 07:00 Uhr versuchten die Unbekannten mehrere Türen aufzubrechen. Der Schaden wird mit 2.000 Euro beziffert. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Sportanlage aufgefallen? Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06101) 6010.

Bad-Vilbel-Massenheim: Unfall im Kreisel

Ein 14-Jähriger fuhr am Mittwochmorgen (29.09.2021), um 08:07 Uhr, mit seinem Fahrrad auf der “Breite Straße”. Im Kreisverkehr wollte der Junge in die Homburger Straße einbiegen. Ein 72-jähriger Fiat-Fahrer fuhr mit seinem blauen Punto ebenfalls in den Kreisverkehr. Offenbar übersah er den 14-Jährigen auf seinem Bike und kollidierte mit ihm. Der Radfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich leicht.

Der Unfallschaden beläuft sich auf 300 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtete haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600 in Verbindung zu setzen.

