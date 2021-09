Wetzlar: Polizeistreife stellt Schnellfahrer und legt Strafanzeige vor

Nach einem sogenannten Einzelrennen am 15.09.2021 in Wetzlar kommt auf einen 29-jährigen Mercedesfahrer ein Strafverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens zu. Einer Streife fiel um 21.30 Uhr der hochmotorisierte Mercedes stark beschleunigend in der Westendstraße auf. Die Polizisten nahmen die Verfolgung des Boliden auf und stoppten ihn an der Einmündung zum Magdalenenhäuser Weg. Beim Nachfahren erreichte der Funkwagen Geschwindigkeiten bis zu 110 Km/h, obwohl dort maximal 50 km/h erlaubt sind.

Der Benzfahrer folgte bei dieser Geschwindigkeit der sogenannten Ideallinie und geriet dabei auch auf die Gegenfahrbahn. Die Straße ist recht breit ausgebaut und hat einen schlangenlinienförmigen Verlauf. An ihr münden verschiedene Grundstücksein- und Ausfahren und sie dient als Zu- und Abfahrt des Wohnviertels “Westend”. Diese Umstände machen deutlich wie gefährlich die rücksichtslose Fahrweise für einbiegende Fahrzeuge oder die Fahrbahn betretende Fußgänger hätte werden können. Insbesondere, wenn sie davon ausgehen, dass dort nicht schneller als 50 km/h gefahren wird.

Dem Raser droht nun eine Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder eine Geldstrafe. Zudem fertigen die Polzisten eine Mitteilung an die Führerscheinstelle.

Dillenburg: Vandalen am Adolfstempel

Der Ausflugstempel am Dillenburger Weinberg rückte im Zeitraum vom 16.09.2021 bis zum 18.09.2021 in den Fokus unbekannter Schmierfinken. Der frei zugängliche Tempel liegt am Weinberg an dem Wanderweg “Oranienpfad”. Mit schwarze Farbe brachten die Unbekannte Sprüche und ein Gesicht auf eine der Wände sowie auf den Fußboden auf.

Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 200 Euro. Zeugen, die die Täter beobachteten oder die Angaben zu den Schmierfinken machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Schrottsammler klaut Metall – Kleinlaster mit auffälliger Schrift gesucht

(ots) – Aus dem Vorgarten eines Hauses in der Straße “Unter dem Rotdorn” ließen Diebe Altmetall mitgehen. Die Polizei fahndet in diesem Zusammenhang nach einem Schrottsammler. In dem Vorgarten lagerten Dachrinnen, Befestigungen sowie Blitzableiter, die von einer Dachsanierung stammten. Die Teile waren zusammengefaltet und etwa 100 kg schwer. Die Besitzer wollten das Metall selbst an eine Annahmestelle verkaufen.

Donnerstagmorgen 30.09.2021 gegen 11.00 Uhr fuhr ein hellbeiger bzw. cremefarbener Klein-Laster mit Pritsche durch die Straße. Der Fahrer, etwa 40 Jahre alt, von schlanker Statur und mit dunklen Haaren, stieg aus und lud das Metall auf seinen Wagen. Ein Kennzeichen zu dem Kleinlaster ist nicht bekannt. Allerdings befand sich die Aufschrift “Stadtbetriebe Woltershausen” auf dem Fahrzeug.

Die Polizei sucht weitere Zeugen und fragt: Wo ist der beigefarbene Kleinlaster mit Pritsche und der Aufschrift “Stadtbetriebe Woltershausen” noch aufgefallen? Wer kann weitere Angaben zu dem Fahrzeug oder dessen Fahrer machen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

