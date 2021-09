Rheinland-Pfalz: Mehr als 20.000 Kinder und Jugendliche waren beim LESESOMMER 2021 dabei

Neustadt an der Weinstraße – Neuer Teilnahmerekord, viele Bibliotheken am Start: Trotz Corona und dem schweren Flutunglück an der Ahr war die Begeisterung bei den Kindern und Jugendlichen für den „LESESOMMER Rheinland-Pfalz“ groß, der in diesem Sommer auch mit einem neuen Werbekonzept punkten konnte.

Anlässlich der Preisziehung bei der großen Verlosung in der Landesbüchereistelle in Neustadt/Weinstraße lobte Staatssekretär Prof. Dr. Jürgen Hardeck, Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration besonders das Engagement der vielen ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bibliotheken überall in Rheinland-Pfalz bei der vom Landesbibliothekszentrum (LBZ) organisierten Leseförderaktion.

So stieg die Zahl der teilnehmenden Bibliotheken bei der 14. Auflage des „LESESOMMERS“ gegenüber dem Vorjahr von 161 auf jetzt wieder 195. Dies ist angesichts der Situation an der Ahr besonders hoch zu bewerten. Etwa 20 400 Kinder und Jugendliche nutzen diesmal die Angebote ihrer Bibliotheken vor Ort, mehr als jemals zuvor. Einen neuen Rekord gab es bei der Zahl der gelesenen Bücher: Stand der bisherige Bestwert bei 156.000, liegt die Messlatte jetzt bei mehr als 165.000 gelesenen Büchern. Auch die Zahl der erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die mindestens drei Bücher gelesen haben, erhöhte sich: So stiegen die Zahlen gegenüber dem bisherigen Bestwert von 14.100 auf knapp 14.500. Der Anteil der Mädchen und Jungen blieb mit 56 zu 44 Prozent in diesem Jahr annähernd gleich. Anders sah es bei den Online-Buchtipps aus – hier waren gleich viele Mädchen wie Jungen aktiv.

Staatssekretär Hardeck zog in der Landesbüchereistelle die Gewinnerinnen und Gewinner der landesweiten Preisziehung aus über 165.000 Bewertungskarten und freute sich über eine positive Bilanz: „Der „LESESOMMER“ ist die landesweit größte und erfolgreichste Förderaktion, um Kinder und Jugendliche aktiv zum Lesen zu motivieren. Mit dem Lesesommer wollen wir Kinder und Jugendlich gerade in den Ferien – fernab von Schul- und Unterrichtsdruck – für das Lesen begeistern und sie auf phantasievolle Reisen schicken. Darüber hinaus sollen sie aber auch öffentliche Bibliotheken, zu deren Kernaufgabe die Förderung der Sprache und des Lesens gehört, als Orte der Begegnung und Kommunikation kennenlernen“.

Das Land Rheinland-Pfalz hat den LESESOMMER 2021 wieder mit über 100 000 Euro gefördert. Koordiniert wurde die Aktion vom Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz (LBZ).

Der nächste „LESESOMMER“ ist schon in Planung und findet vom 11.07. bis 10.09.2022 statt.