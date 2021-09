Wettenberg: Viele Verstöße gegen Sozialvorschriften durch einen Lasterfahrer

Eine Sicherheitsleistung von 4.500 Euro musste der kroatische Fahrer eines schwedischen Sattelzuges bzw. sein Unternehmer am Mittwoch entrichten. Auch für die Kontrolleure des regionalen Verkehrsdienstes war die Höhe der auferlegten Sicherheitsleistung doch eher ungewöhnlich hoch. Die Beamten hatten den Laster am Mittag am Parkplatz des Silbersees einer Routinekontrolle unterzogen.

Dabei stellten die fachkundigen Beamten erhebliche Mängel an der notwenigen Speicherung der Sozialdaten fest. Die vielen Verstöße führten dann zu der Sicherheitsleistung, die durch den Unternehmer per Überweisung getätigt wurde. Ein Bild des Lasters ist beigefügt.

Wettenberg: Mutmaßliche Diebe flüchten

In einem Kleinbus sind Unbekannte am Mittwoch, gegen 20.45 Uhr, von einem Campingplatz in Wißmar geflüchtet. Die beiden Unbekannten hatten versucht, in ein Wohnmobil einzudringen. Als ein Zeuge die Personen darauf ansprach, stiegen sie in den Kleinbus und fuhren davon. Einer der Fremden soll etwa 35 Jahre alt und ca. 180 Zentimeter groß sein. Er soll kurze dunkle Haare und einen Dreitagebart haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Scheibe am Traktor eingeschlagen

In der Gaffkystraße haben Unbekannte die Scheibe eines dort abgestellten Traktors in der Nacht zum Donnerstag eingeschlagen. Offenbar benutzten die Unbekannten eine in der Nähe aufgefundene Kartoffelhacke. Vermutlich wurde nichts entwendet. Der Schaden liegt bei ca. 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Grünberg: Seitenscheibe eingeschlagen

In der Straße Am Schottergarten in Reinhardshain haben Unbekannte zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen die Scheibe eines VW Touran eingeschlagen. In dem Innenraum wurde aber nichts mitgenommen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 – 91430.

Gießen: Betäubungsmittel gefunden

Beamte der Polizeidirektion Gießen und der Bereitschaftspolizei Lich fanden am Donnerstag unter einer Brücker im Uferweg Betäubungsmittel. Im Rahmen des Konzeptes “Sicheres Gießen” kontrollierten sie im Uferweg mehrere Personen. Nachdem die Personen nach der Kontrolle sich auffällig in Richtung Brücke gingen, nahmen sie diesen Bereich genauer unter die Lupe. Unter der Brücke fanden die Beamten 14 Päckchen mit Betäubungsmitteln und stellten diese sicher.

Grünberg: Autokennzeichen geklaut

Ein Schaden in Höhe von etwa 25 Euro entstand, als zwischen Mittwochabend (29.09.2021), 20.00 Uhr und Donnerstagmorgen (30.09.2021),07:30 Uhr, die beiden Autokennzeichen eines grauen VWs gestohlen wurden. Als die beiden Kennzeichen verschwanden, parkte das Auto in der Forsthausstraße. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Wer Angaben zum Verbleib des Kennzeichens ,GI-ZP 892’’ oder zum Täter machen kann, soll sich bei der Polizeistation Grünberg unter der Nummer.: 06401 91430 melden.

Verkehrsunfälle:

Hungen: Zeugensuche nach tödlichem Unfall

Wie bereits berichtet, kam es am Mittwochabend (gegen 21.00 Uhr) auf der Kreisstraße zwischen Villingen und Nonnenroth zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Der 46 – Jährige war mit einem blauen BMW 330 X-Drive aus bislang unbekannter Ursache von der Straße abgekommen. Bei dem Unfall wurde der Mann so schwer verletzt, dass er noch im Rettungswagen verstarb. Die Polizei sucht Zeugen, denen der BMW mit Gießener Kennzeichen zuvor aufgefallen war bzw. Hinweise zum Unfallgeschehen geben können.

Gießen: Radfahrer nach Unfall verletzt

Ein Leichtverletzter und etwa 820 Euro Sachschaden waren die Folgen eines Unfalles an der Kreuzung Ferniestraße/Schiffenberger Weg. Am Mittwoch gegen 11.30 Uhr standen ein 66-jähriger Radfahrer und ein 24-jähriger Golffahrer in der Ferniestraße an einer roten Ampel. Als diese dann auf grün umsprang, fuhren beide Verkehrsteilnehmer los und der 66-Jährige wollte von dem Radstreifen nach links in den Schiffenberger Weg Richtung Innenstadt abbiegen.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vw, dessen Fahrer offenbar weiter geradeaus fahren wollte. Der Radfahrer fiel zu Boden und verletzte sich leicht. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um die Verletzungen.

Lollar: Unfallflucht

Zwischen Dienstagmorgen (28.09.2021) 09:30 Uhr und Mittwochmittag (29.09.2021), 12:00 Uhr ereignete sich eine Unfallflucht in der Jahnstraße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte mit seinem Fahrzeug einen schwarzen BMW am vorderen rechten Kotflügel, wobei ein Schaden von rund 500 Euro entstand. Hinweise zum Unfallfahrer nimmt die Polizeistation-Gießen Nord unter Tel.: 0641 7006 3755 entgegen.

Langgöns/Wetzlar: Gegen Poller gefahren – Wo war der Unfall?

Ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Alkohol war Donnerstagfrüh ein 46-Jähriger mit seinem Fahrzeug unterwegs. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass er auf er vermutlich auf der Strecke zwischen Wetzlar und Langgöns gegen einen Poller gefahren war und sich anschließend aus dem Staub gemacht hatte.

Ins Rollen kamen die Ermittlungen gegen den Mann am frühen Donnerstagmorgen, (gegen 00.30 Uhr), als der Mercedesfahrer in Langgöns, an der Kreuzung Moorgasse/Breitgasse einer Streife der Gießener Polizei auffiel. Er war offenbar zu schnell unterwegs und kam der Streife mit eingeschaltetem Fernlicht entgegen. Die Polizisten wendeten und nahmen die Verfolgung des Mercedes Mannes, welcher innerorts teilweise mit 80 bis 100 km/h fuhr, auf.

In der Holzheimer Straße stoppten sie den Autofahrer. Den Polizisten wehte bei der anschließenden Kontrolle deutlicher Alkoholgeruch aus dem Fahrzeug entgegen Auf dem Beifahrersitz lag eine Falsche Flasche Whiskey. Der Fahrer stieg schwankend aus und torkelte. Sein Alkoholtest brachte es auf zeigte 1,36 Promille. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache. Dort räumte er außerdem auch ein, vor der Fahrt einen Joint geraucht zu haben.

Ferner gab er an, zwischen Wetzlar und Langgöns gegen einen Poller gefahren zu sein. Er sei an der Anschlussstelle in Wetzlar-Süd auf die A45 A54 aufgefahren und habe diese bei Lützelllinden wieder verlassen, so Benzfahrer. Von dort bog er nach links auf die L3054 in Richtung Hüttenberg ab. Über die L3133 kam er dann nach Langgöns.

Die Polizei sucht nun nach dem Unfallort und fragt: Wo wurde ein Poller angefahren? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Fernwald/B49: Zeugen nach Unfall gesucht

Die Polizei sucht nach einem Unfall am Freitag auf der Bundessstraße zwischen Oppenrod und Gießen nach Zeugen. Ein 65-jähriger Kradfahrer verlor gegen 14.30 Uhr aus bislang unbekannten Gründen hinter dem Abzweig nach Annerod die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte in einen Graben. Der Fahrer kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Mit Skoda kollidiert

Am Mittwochmittag (29.09.2021) zwischen 13:55 bis 15:15 Uhr hat sich eine Unfallflucht in der Karlstraße in Rodheim-Bieber zugetragen. Der Fluchtfahrer kollidierte mit einem geparkten Skoda Fabia. Dabei hat er an der linken Seite des Autos die Beifahrertür, den Kotflügel und den Fahrzeugrahmen deformiert. Der Unfallfahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise zum Unfall nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: 0641 7006 3755 entgegen.

