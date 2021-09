Drahtzaun über Rad- und Gehweg gespannt

Felsberg-Heßlar (ots) – 26.09.2021 gegen 13:20 Uhr – Unbekannte Täter spannten auf einem Rad/Gehweg in der Nähe der Brücke über die A7 einen Draht über den Weg und versuchten hierdurch offensichtlich Radfahrer oder Fußgänger zu Fall zu bringen. Die Täter spannten zwischen Zaunpfosten und der Leitplanke, unmittelbar nach der Autobahnbrücke linksseitig am dortigen Maisfeld, einen Drahtweidezaun über den Rad-Gehweg.

Der Zaun war in einer Höhe von 20 cm über dem Weg gespannt und für Radfahrer sehr schlecht zu erkennen. Der Drahtzaun wurde am Sonntagmittag von einem Zeugen bemerkt, welcher umgehend die Polizei verständigte.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ist eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890.

Versuchter Einbruch in Schule

Fritzlar (ots) – 27.09.2021, 17:00 Uhr bis 29.09.2021, 16:00 Uhr – In eine Schule im Schladenweg versuchten unbekannte Täter in den letzten Tagen einzubrechen, hierbei verursachten sie Sachschaden. Die Täter begaben sich zu zwei rückseitigen Eingangstüren und versuchten diese gewaltsam aufzubrechen.

Die Türen wurden hierbei beschädigt, blieben jedoch verschlossen. Die Höhe des angerichteten Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Verkehrskontrollen

Melsungen (ots) – 29.09.2021, 15:00 Uhr bis 23:59 Uhr – Am Mittwochnachmittag und Abend führten Polizisten der Polizeistation Melsungen und der Ermittlungsgruppe “Tuner” aus Kassel eine gemeinsame Verkehrskontrolle in der Nürnberger Straße durch. Hierbei wurden insgesamt 47 Pkw und 57 Personen kontrolliert.

Bei der Kontrolle wurde ein Fahrzeugführer festgestellt, der unter dem Einfluss von Alkohol stand. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Bei einem weiteren Fahrzeugführer stellten die Polizisten fest, dass er nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für seine Fahrt mit Anhänger besitzt. Auch hier ist ein Strafverfahren eingeleitet.

Bei zwei Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis durch den Anbau von Tuningteilen erloschen. An der Kontrollstelle wurden die Kennzeichen und die Zulassungsbescheinigungen der Fahrzeu8ge sichergestellt. Zudem wurden mehrere Ordnungswidrigkeiten u. a. Überschreiten der Höchstgeschwindigkeit, Überladung, ungenügende Ladungssicherung, festgestellt und zum Teil vor Ort geahndet.

