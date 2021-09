Ludwigshafen: Stadtnotizen 30.09.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Markierungsarbeiten auf der L523 und der B9 stehen an

Markierungsarbeiten in jeweils beide Fahrtrichtungen werden auf der L523 und der B9 an den kommenden Sonntagen, 3. und 10. Oktober 2021, durchgeführt. Davon betroffen sind die Streckenabschnitte zwischen dem BASF-Tor 12 und der A6. Der Arbeitsablauf macht es erforderlich, die Fahrbahn in diesen Bereichen zu verengen sowie Auf- und Abfahrten teilweise zu sperren. Die Arbeiten werden jeweils im Zeitraum zwischen 9 bis 16 Uhr ausgeführt. Da die Markierungsarbeiten witterungsabhängig sind, kann es sein, dass diese auf einen anderen Sonntag verschoben werden.

Der Bereich Tiefbau bittet für die durch die Maßnahmen verursachten Beeinträchtigungen und Einschränkungen um Verständnis.

„Ein Mann ist keine Altersvorsorge“ – Online-Vortrag der VHS Ludwigshafen

Viele Frauen stehen finanziell auf eigenen Beinen. Aber immer noch – oder auch wieder – gibt es Frauen, die sich in einer Partnerschaft beruflich einschränken und darauf vertrauen, dass sie durch ihre Ehe abgesichert sind. Die Realität sieht oft anders aus und nach einer Trennung verlieren Frauen häufig ihre finanzielle Basis, auf lange Sicht droht Altersarmut. „Ein Mann ist keine Altersvorsorge – Warum finanzielle Unabhängigkeit für Frauen so wichtig ist“ heißt ein Online-Vortrag der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen am Mittwoch, 6. Oktober 2021, von 20 bis 21.30 Uhr. In diesem Online-Vortrag räumt die bekannte Buchautorin, Kolumnistin und Finanzexpertin Helma Sick mit Illusionen auf und zeigt an konkreten Beispielen, was Politik, Wirtschaft und Frauen selbst dagegen tun können. Den Zugangslink zum Vortrag erhalten die Teilnehmer nach der Anmeldung, die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen nimmt die VHS bis Dienstag, 5. Oktober, entgegen unter Telefon 0621 504-2238, online auf www.vhs-lu.de oder per E-Mail an info@vhs-lu.de.

Ortsgeschichte Rheingönheim: Vorbestellung möglich

Der Stadtteilverein Rheingönheim e.V. und das Stadtarchiv Lud geben gemeinsam ein neues, grundlegendes Werk zur Rheingönheimer Ortsgeschichte heraus. Mehrere Historiker zeigen dabei ebenso ihre Fachkenntnisse wie ihr Talent, das Erforschte auf attraktive Weise zu präsentieren. Das Werk führt Leser vom römischen Kastell auf dem Gebiet der späteren Gemeinde über das mittelalterliche Dorf, dessen Kirchturm das älteste erhaltene Gebäude des heutigen Ludwigshafen ist, über das Rheingönheim des Rokoko, der französischen Revolution und des Biedermeiers bis zur Zeit der Industrialisierung mit ihren sozialen und politischen Konflikten. Über die Weimarer Demokratie und die Zeit des Nationalsozialismus leitet die Darstellung bis in die Gegenwart. Es entsteht ein farbiger Teppich vom Leben in Rheingönheim durch die Jahrhunderte von den Festen des Mittelalters über Pioniere des Autosports bis zur ökologischen Landschaftspflege. Über 200 teilweise farbige Abbildungen illustrieren den Gang der Ereignisse und den Wandel des Dorfbilds. Historische Pläne zeigen die Entwicklung des Dorfs. Im Anhang werden statistische Informationen zu Bevölkerung, Bauentwicklung und Politik ebenso geboten wie Erläuterungen zu den Straßennamen. Die Ortsgeschichte besteht aus einem Text- und einem Abbildungsband. Der Textband wird zum Jahresende 2021, der Abbildungsband in den ersten Monaten des Jahres 2022 erscheinen. Wer sich bereits jetzt für eine Vorbestellung entscheidet, erhält das Gesamtwerk zum Preis von 25 Euro. Nach Erscheinen werden die beiden Bände 30 Euro kosten. Pro Band ist bei Erwerb jeweils die Hälfte des Preises zu zahlen.

Die verbindliche Vorbestellung nimmt das Stadtarchiv unter E-Mail stadtarchiv@ludwigshafen.de oder schriftlich an Stadtarchiv Ludwigshafen, Rottstraße 17, 67061 Ludwigshafen entgegen. Interessierte müssen Namen, Adresse und eine Kontaktmöglichkeit angeben und werden informiert, sobald das Werk vorliegt.

Wahlausschuss stellt Ergebnis fest

Der Wahlausschuss für den Bundestagswahlkreis 207 Ludwigshafen-Frankenthal hat in seiner Sitzung am Donnerstag, 30. September 2021, unter Vorsitz von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck das Ergebnis der Wahl festgestellt. Gewinner des Direktmandates im Wahlkreis ist der SPD-Bewerber Christian Schreider. Alle Informationen zum Wahlergebnis nach Erst- und Zweitstimmen finden Interessierte im Internet auf www.ludwigshafen.de.

Im Stimmbezirk 3132 in Oggersheim mussten 39 Stimmzettel für ungültig erklärt werden, weil irrtümlich falsche Wahlunterlagen ausgegeben wurden. Das diese 39 Stimmen keine so genannte Mandatsrelevanz haben, also auf die Vergabe des Direktmandates und auch auf das Ergebnis der Zweitstimmen im Wahlkreis keinen Einfluss haben, blieb der Fehler ohne Folgen für die Feststellung des Wahlergebnisses. „Dennoch möchte ich mich auch im Namen des Projektteams Wahlen bei den betroffenen Wählern entschuldigen. Wir werden alles dafür tun, dass sich ein solcher Fehler nicht wiederholt“, so die OB.

Installation des Umweltsensitiven Verkehrsmanagements (UVM) nimmt Fahrt auf – Erste Arbeiten am Berliner Platz und der B9

Ab Frühjahr 2022 soll das neue Verkehrsleitsystem Menschen aus der Stadt und der Region sicher und umweltschonend an ihr Ziel bringen. Dafür wird nun an gleich mehreren Stellen im Stadtgebiet gearbeitet. Auf dem Berliner Platz wurde am Mittwoch, 29. September 2021, am Faktorhaus ein Fundament für einen der Mobilitätsmonitore gegossen. Am Donnerstag, 30. September 2021, legten Mitarbeiter der TWL außerdem der Stromanschluss ins Fundament. Der Monitor kann nach einer zweiwöchigen Trockenzeit montiert werden und soll künftig ÖPNV-Nutzer über die Abfahrtszeiten von den nächstgelegenen Bussen, Straßenbahnen und S-Bahnen informieren. Außerdem können sich Passanten hier in Echtzeit über die Verkehrssituation innerhalb des Stadtgebiets informieren und erfahren, an welchen Stellen der Verkehr flüssig fließt. Insgesamt sind vier dieser Mobilitätsmonitore geplant. Neben dem Berliner Platz wird jeweils einer im Gebäude des Hauptbahnhofs, am BASF Tor 7 sowie auf dem Platz der Deutschen Einheit (Rhein-Galerie) errichtet.

Wichtiger Bestandteil des UVMs sind außerdem dynamische Verkehrs- und Parkleitschilder. Dafür wird in unter anderem der Nähe der Speyerer Straße, an der B9, ein Stromanschluss benötigt. Er wird seit Donnerstag, 30. September, vom Wasserwerk zur B9 verlegt. Unter der Speyerer Straße wird mithilfe einer sogenannten Erdrakete Boden verdrängt, dies schafft Platz zum Verlegen der Leitungen. Der Stromanschluss ist notwendig, um das LED-Schild an der B9 zu betreiben. Die Datenverbindung läuft über LTE.

Die Umsetzung des UVM wurde per Stadtratsbeschluss am 27.Januar 2020 auf den Weg gebracht. Es wird vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert. Die Aufrüstung des Verkehrsrechners sowie die Erstellung des Rahmenkonzepts wurden außerdem vom Verkehrsministerium des Landes Rheinland-Pfalz finanziell unterstützt.

Ziel des Umweltsensitiven Verkehrsmanagements (UVM) ist es insbesondere, Schadstoffemissionen zu verringern und zu einer besseren Luftqualität in der Stadt beizutragen. Gleichzeitig soll das UVM mit Blick auf die anstehenden großen Infrastrukturmaßnahmen in Ludwigshafen helfen, Staus zu vermeiden. Bereits jetzt können Verkehrsteilnehmer die Traffic Eyes im Straßennetz der Stadt sehen. Diese Verkehrs-Augen werden zur Erfassung von Verkehrsdaten eingesetzt. Sie sind autarke Verkehrszählgeräte, sogenannte Verkehrsdetektoren, die an bestehenden Masten oder Brücken Ludwigshafens installiert wurden. Sie sind beispielsweise auf der Konrad-Adenauer-Brücke oder der Kurt-Schuhmacher-Brücke zu finden. Insgesamt wurden 49 Verkehrszählgeräte in der gesamten Stadt errichtet.

Klara Hobza in der Scharpf-Galerie

Bis 9. Januar 2022 zeigt die Rudolf-Scharpf-Galerie, Hemshofstraße 54, die Ausstellung „Denken wie ein Oktopus, oder: Tentakuläres Begreifen“. Im Begleitprogramm zur Ausstellung spricht die Künstlerin Klara Hobza am Sonntag, 9. Oktober 2021, 15 Uhr, über die Hintergründe ihrer Arbeit „Animaloculomat“, einem Fotoautomaten, der Menschen aus der Sicht unterschiedlicher Tiere abbildet. Wie erlebt uns eine Springspinne? Wie nimmt ein Oktopus einen Menschen wahr? Ausgehend von wissenschaftlichen Erkenntnissen über die Sinnesapparate verschiedener Tiere regt Klara Hobza in dieser Lecture künstlerisch zu Spekulationen und Imaginationen an. Klara Hobzas Animaloculomat entstand im Rahmen von „Kunst/Natur. Künstlerische Interventionen im Museum für Naturkunde Berlin“, einem Projekt des Museums für Naturkunde Berlin und der Kulturstiftung des Bundes. Es gilt die jeweils bei den Veranstaltungen aktuelle Corona-Verordnung. Soweit nicht anders angegeben, gilt die 2G-Plus Regel: Interessierte werden gebeten, die entsprechenden Nachweise (geimpft, genesen oder getestet) mitzubringen. Bei weniger als 25 Nicht-Immunisierten kann auf Maske und Abstand verzichtet werden. Zur besseren Planung wird um Voranmeldung unter hackmuseum@ludwigshafen.de gebeten.

Radarkontrollen für die Woche vom 4. Oktober bis 10. Oktober 2021

Die Stadt Ludwigshafen nimmt in folgenden Stadtteilen Radarkontrollen vor.

Montag, 4. Oktober: Oppau, Pfingstweide und Rheingönheim; Dienstag, 5. Oktober: Süd, Ruchheim und West; Mittwoch, 6. Oktober: Friesenheim, Gartenstadt und Edigheim; Donnerstag, 7. Oktober: Maudach, Mundenheim und Mitte; Freitag, 8. Oktober: Nord, Oggersheim und Oppau; Samstag, 9. Oktober: Pfingstweide, Rheingönheim und Süd.

Kurzfristige Änderungen behält sich der Bereich Straßenverkehr vor. Kontrollen können auch kurzfristig an anderen Stellen stattfinden.