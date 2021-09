Mannheim: „Trau – die Hochzeitsmesse“ am 16. und 17. Oktober 2021

Mannheim – Die »TRAU« Die Hochzeitsmesse gehört zu der größten Hochzeitsmessen der Region. Sie gibt Hochzeitsinteressierten die Möglichkeit sich rund um das Thema Hochzeit zu informieren, beraten zu lassen und auch einzukaufen.

Die Hochzeitsmesse »TRAU« bietet neben dem Einkaufen auch zahlreiche Plattformen an, bei denen sich das Brautpaar über die neusten Trends der Saison informieren kann.

Die Brautmodenschauen faszinieren die Besucher jedes Jahr aufs Neue und gelten immer wieder als Highlight unserer Messe, da hier die Besucher die ein oder andere Inspiration mitnehmen können.

Zusätzlich gibt es auf dieser Messe einige Gewinnspiele, bei denen die Besucher tolle Preise für ihren schönsten Tag gewinnen können.

Die Ehe ist und bleibt die wichtigste Entdeckungsreise, die der Mensch unternehmen kann.

»TRAU« DIE HOCHZEITSMESSE

für die Traumhochzeit

in Mannheim, Maimarkthalle

am Samstag, 16.10.2021, und

am Sonntag, 17.10.2021, jeweils von 10 bis 18 Uhr

Infos unter: www.123trau.de