Neustadt: Weltstillwoche – Elterninfoabend der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am 05. Oktober 2021

Neustadt an der Weinstraße – Vom 4. bis zum 10. Oktober 2021 findet die diesjährige Weltstillwoche statt, unter Beteiligung von WHO und UNICEF ist sie die größte gemeinsame Kampagne aller stillfördernden Organisationen. Das Motto lautet „Stillen. Unser gemeinsamer Weg.“ Die Aktionswoche setzt sich dafür ein, das Stillen als normale Ernährungsform für Babys in den Fokus zu rücken. Zahlreiche stillfördernde Institutionen und Akteure machen außerdem darauf aufmerksam, dass jede Stillende unterstützen und dazu beitragen kann, Deutschland stillfreundlicher zu machen.

„Stillen ist die natürlichste Ernährung für einen Säugling“, erklärt Christine Dalügge, Kinderkrankenschwester und Stillberaterin im Marienhaus Klinikum Hetzelstift. „Wenn eine Frau ihr Baby stillen möchte, stehen wir ihr beratend zu Seite und unterstützen sie, damit alles klappt.“ Die Expertin weist aber auch darauf hin, dass nicht jede Frau stillen kann – beispielsweise aus medizinischen Gründen – oder möchte. „Und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Jede Frau sollte ihre Entscheidung selbst treffen. Wir informieren die werdenden und frischgebackenen Mütter hier umfangreich – natürlich auch über das Füttern mit der Flasche und Ersatzmilch“, sagt Dalügge.

Übrigens: Unser Marienhaus Klinikum Hetzelstift trägt das WHO/UNICEF-Qualitätssiegel „Babyfreundlich“. Dieses Siegel bekommen nur Krankenhäuser, die nachweisen, dass sie die Entwicklung des Babys, das Stillen und die Eltern-Kind-Bindung fördern.

Außerdem findet am kommenden Dienstag, 5. Oktober, der digitale Info-Abend für werdende Eltern statt. Bei dieser Gelegenheit können alle Fragen rund um Geburtsvorbereitung, die Geburt selbst, den Kreißsaal, die Wochenstation oder auch die Zeit nach der Geburt können im gemeinsamen Gespräch mit Hebammen und Ärzten geklärt werden. Außerdem erläutert das Team von Klinik und Kreißsaal die gültigen Regeln für die Geburtshilfe und stellt den Kreißsaal auch mit Bildern vor. Der Online-Chat beginnt um 18.30 Uhr. Den Link und weitere Informationen finden Sie direkt auf der Homepage des Klinikums auf www.hetzelstift.de. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Im Anschluss circa ab 19:30 Uhr informiert Bärbel Kimmel, die Leiterin der Elternschule am Hetzelstift, über das komplette Programm wie beispielsweise Geburtsvorbereitungs- oder Rückbildungskurse, Yoga u.v.m. Für alle Interessierten – ohne Voranmeldung, einfach den Link auf der homepage anklicken!