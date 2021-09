Kaiserslautern – Michael Faude liest am Samstag, 16. Oktober, um 11 Uhr in der Pfalzbibliothek Kaiserslautern, Bismarckstraße 17, aus seinem Roman „Die Blaue Grotte“ (Eintritt frei).

Durch die deutsche Kleinstaaterei, das deutsche Kaiserreich, die Weimarer Republik, die Nazizeit und die junge Bundesrepublik Deutschland begleitet der Autor den Pfälzer Franz Schmitt auf seinem Lebensweg, der ihn auch nach Speyer und am Ende nach Diemerstein führt. Familiäre und politische Katastrophen, aber auch interessante Bekanntschaften mit dem Kaiser, mit Sozialisten und Philosophen prägen sein Leben. Er schließt Freundschaften mit Klerikern, Juden und anderen sowie Künstlern wie dem Maler Fritz Lederle, dessen Blaue Grotte ihm schließlich zum Sinnbild seines Daseins wird. Der Roman erzählt nicht nur die Geschichte seines Lebens, sondern eröffnet zugleich ein eindrückliches Panorama der wechselvollen deutschen Geschichte.

Michael Faude wurde 1948 in Ludwigshafen am Rhein geboren. Er studierte Jura, Geschichte und Slawistik in Bonn und Heidelberg. Über 20 Jahre lang war er in internationalen Unternehmen tätig. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung gebeten (Telefon 0631 3647-111 oder info@pfalzbibliothek.bv-pfalz.de). Es gelten neben der 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet) mit dem entsprechenden Nachweis die Abstands- und Hygieneregeln.