Mannheim: TECHNOSEUM und SAP laden im Oktober 2021 zur EU Code Week

Mannheim – Lesen, schreiben – und programmieren: Längst ist IT in unserem Alltag so wichtig geworden, dass Coding zu den Qualifikationen gehört, auf die keiner mehr verzichten sollte. Im Rahmen der EU Code Week vom 9. bis zum 24. Oktober 2021 können Kinder, Jugendliche und Erwachsene im TECHNOSEUM herausfinden, dass es gar nicht so schwer ist, Algorithmen zu verstehen und Befehle zu schreiben. Dabei werden Workshops, Schnupperkurse sowie ein mehrtägiger Hackathon angeboten. Die SAP ermöglicht dies alles im Rahmen der Initiative Meet ans Code, alle Angebote sind deshalb kostenlos. Sie finden unter Einhaltung der gültigen Corona-Hygienemaßnahmen statt.

Bei zweistündigen Kursen samstags am 9., 16. und 23. Oktober um 10:30 bzw. 14:30 Uhr werden unter anderem Roboter programmiert oder Figuren am PC kreiert und am 3D-Drucker ausgedruckt. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine Anmeldung unter der Tel. 06 21 / 42 98-839 oder per E-Mail an paedagogik@technoseum.de notwendig. An den Sonntagen 10., 17. und 24. Oktober finden zudem um 10:00, 11:00, 14:00 und 15:30 Uhr jeweils Kurz-Coding-Workshops für Familien und Kleingruppen statt, die 45 Minuten dauern und für die man sich nicht vorab anmelden muss.

Vom Freitag, den 22. bis Sonntag 24. Oktober schließlich lädt Jugend hackt Rhein-Neckar zu einem Hackathon ins Museum, bei dem man im Team Hardware-Prototypen und digitale Anwendungen entwickeln und anschließend präsentieren kann. Teilnehmen können IT-Interessierte zwischen 12 und 18 Jahren, die beileibe keine Technikprofis sein müssen, denn erfahrene Mentoren sind vor Ort und sorgen für Ideen-Austausch und Inspiration.

Anmelden kann man sich unter www.jugendhackt.org. Mehr Informationen gibt es unter www.technoseum.de.