Speyer: „CELTIC SPIRIT – A CELTIC CHRISTMAS NIGHT“ am 10. Dezember 2021

Speyer – Unter der musikalischen Leitung von Eoin McQuinn erleben Sie ein Konzert traditioneller irischer Musik und Poems zur Weihnachtszeit.

Preisgekrönte, zeitgenössische, irische Musiker führen den wahren Geist der irischen und keltischen Vergangenheit und Adventszeit zu den Besuchern dieser Konzerte.

Ein lebendiger Abend der traditionellen Musik, Poesie und weihnachtlicher Lieder mit dem Ensemble aus Irish Harp, Fiddle, Akkordeon, Gitarre und Uilleann Pipes versprüht die typische Lebensfreude der Iren.

Natürlich darf dabei eine Hommage an den “soft shoe step“ nicht fehlen, der mit Irland auf

Ewigkeit verbunden ist. Diese traditionellen Tänze vermitteln die Freude an geselligem Tanz.

Egal ob Ballet ähnliche Schritttechniken oder langsame Bewegungen, die Leichtigkeit versprüht eine spezielle Eleganz.

Der Keltische Geist könnte nun auch Sie erreichen, sehen Sie dazu auch in der Anlage einen Auszug des Veranstaltungsinhaltes. Eine bewegende Klangreise durch das winterlich-weihnachtliche Irland.

Feiern Sie mit uns diese irische Tradition und den Geist des Advents.

Konzert am 10. Dezember 2021 um 20:00 Uhr in der Gedächtniskirche in Speyer

TICKETS GIBT ES AB SOFORT AN ALLEN BEKANNTEN VVK-STELLEN, unter www.adticket.de, Hotline: 0180/6050400