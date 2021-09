Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 30.09.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Mehrere Fahrzeuge beschädigt und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Am 29.09.2021 gegen 15:00 Uhr wurden in der Seebacher Straße in Bad Dürkheim mehrere abgestellte Fahrzeuge beschädigt. Zeugen konnten den Fahrer eines Audi A6 beobachten, wie er im Vorbeifahren die ordnungsgemäß geparkten Fahrzeuge beschädigte, in Schlangenlinien weiterfuhr und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Im weiteren Verlauf beschädigte er ein weiteres geparktes Fahrzeug, dessen Eigentümer dem Audi nachfuhr und das abgestellte Fahrzeug schließlich auf einem Parkplatz in der Dammstraße feststellen konnte. Der 60-jährige Fahrer des Audi, konnte im Rahmen der Ermittlungen in einem Gästehaus festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Während der Kontrolle des 60-Jährigen konnten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,3 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. An den insgesamt 5 beschädigten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 4500 Euro. Gegen den Fahrer wird wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Weisenheim am Berg, Gönnheim: Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet

Weisenheim am Berg / Gönnheim (ots) – Am 29.09.2021 wurden zwischen 09:00 Uhr und 15:00 Uhr mehrere Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Bei der ersten Kontrolle wurde an der Ortsumgehung Weisenheim am Berg der Verkehr aus Richtung Leistadt kommend gemessen. Es wurden 5 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der Spitzenreiter wurde bei erlaubten 50 km/h mit 68 km/h gemessen.

Die nächste Kontrolle wurde in der Bahnhofstraße in Gönnheim durchgeführt. Hier wurden 2 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der Spitzenreiter wurde bei erlaubten 30 km/h mit 46 km/h gemessen. Ein Verkehrsteilnehmer wurde verwarnt, da er seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte.

Danach wurde an der Ortsumgehung Weisenheim am Berg, diesmal in Höhe der Feuerwehr, eine weitere Kontrolle durchgeführt. Es wurden 7 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der Spitzenreiter wurde bei erlaubten 50 km/h mit 74 km/h gemessen. Auch hier konnte ein Gurtverstoß geahndet werden.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):