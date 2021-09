Lambrecht – Die Feuerwehr Lambrecht wurde am 29.09.2021 um 20:32 Uhr zu einem Brandeinsatz in die Hauptstraße in Lambrecht alarmiert.

An der Fußgängerampel an der Ecke Hauptstraße/ Fabrikstraße brannte ein grüner Kunststoffmülleimer sowie zwei weitere Mülleimer in der unmittelbaren Nähe. Die drei Brände wurden umgehend mit Wasser abgelöscht und weitere Mülleimer in der Nähe kontrolliert. Anschließend wurden die Einsatzstellen der Polizei übergeben.