Ludwigshafen: Stadtnotizen 29.09.2021

Stadt Ludwigshafen in diesem Jahr in eingeschränkter Form auf der Expo Real

Die Stadt Ludwigshafen unterstützt den Auftritt der Metropolregion Rhein-Neckar zur Expo Real 2021 in München mit einer Logopartnerschaft, wird aber in diesem Jahr nicht in aktiver Rolle in München vertreten sein.

„Wir bleiben mit unserem Engagement der Metropolregion verbunden, die sich mit dem Gemeinschaftsstand auf der Internationale Fachmesse für Immobilien und Investitionen erfolgreich positioniert hat“, erklärt Jutta Steinruck, Oberbürgermeisterin der Stadt Ludwigshafen und Aufsichtsratsvorsitzende der WirtschaftsEntwicklungsGesellschaft Ludwigshafen (W.E.G.). Ludwigshafen stehe derzeit vor großen Zukunftsaufgaben: der Entwicklung eines nachhaltigen städtebaulichen Quartiers entlang der neuen Helmut-Kohl-Allee sowie der Konzeption eines zeitgemäßen Rathauses vor dem Hintergrund der Herausforderungen von Demografie und Digitalisierung. Sobald die Pläne hierfür konkreter seien und sowohl mit den politischen Gremien als auch der Bürgerschaft diskutiert sind, werde man diese auch einem breiteren Fachpublikum sowie möglichen Investoren vorstellen.

Die Stadt Ludwigshafen hat sich seit 2003 regelmäßig einem internationalen Fachpublikum der Immobilienbranche als dynamischer und zugleich solider Investitionsstandort präsentiert und konnte in der Immobilienbranche viele Kontakte knüpfen, die zum Teil bis heute bestehen. Aktuell befindet sich die Stadt Ludwigshafen in einer neuen Phase. Viele Projekte wie auch die Ausweisung eines neuen Stadtumbaugebiets oder die Vorbereitung des Mittelstandparks werden noch diskutiert. Hier ist es noch zu früh, um aktiv B2B-Marketing zu betreiben.

Für die Entwicklung der neu entstehenden Flächen um die künftige Helmut-Kohl-Allee soll zunächst eine Quartiersstrategie formuliert werden. Dafür ist das Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) mit seinem Forschungsbereich Stadtsystem-Gestaltung beauftragt.

Grün statt Grau – Umweltfreundliches Grün rund ums Haus – Online-Vorträge der Stadt Ludwigshafen und des Rhein-Pfalz-Kreises in Kooperation mit der VHS Ludwigshafen zur Dach-, Fassaden- und (Vor-)Gartenbegrünung

In Zeiten des Klimawandels kommt dem Mikroklima in den Kommunen eine immer größere Bedeutung zu. In Punkto Luftfeuchte, Trockenheit und Artenvielfalt spielt auch das private Grün dabei eine zentrale Rolle. Doch welche Pflanzen sind geeignet und was gilt es bei der Dach-, Fassaden- und (Vor-)Gartenbegrünung zu beachten? Diese Fragen beantworten zwei Web-Seminare, die zusammen mit den Klimaschutzmanagerinnen von Stadt und Kreis initiiert wurden.

Im ersten Teil am 6. Oktober 2021 erfahren die Teilnehmer*innen wie Dächer und Fassaden dazu beitragen können Eigenheime effektiv und umweltfreundlich vor Hitze und Regen zu schützen. Sie heizen sich weniger leicht auf, tragen durch die Isolationswirkung zur Energieeinsparung bei und speichern im Starkregenfall einen Teil des Wassers, wodurch die Kanalisation entlastet wird. Landschaftsarchitektin Gabriele Bindert, Leiterin des Bereichs Grünflächen beim städtischen WBL und Peter Bott, Sachverständiger für Objektbegrünung, gehen auf Potenziale, Voraussetzungen und praktische Fragen ein.

Zwei Wochen später erfahren Hausbesitzer wie sie ihren Garten klima- und bienenfreundlich gestalten können. Referentin Christiane Brell, Diplom- Biologin und stellvertretende Vorsitzende des Fachbeirats für Naturschutz bei der Kreisverwaltung, gibt praktische Hinweise von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Pflege.

Die Teilnahme an allen Vorträgen ist kostenlos. Die Teilnehmer benötigen einen Computer mit Internetzugang und können über einen Chat Fragen stellen. Anmeldung bei der VHS Ludwigshafen unter Telefon 0621 504-2238 oder online auf www.vhs-lu.de.

Online-Vorträge „Grün statt Grau – Umweltfreundliches Grün rund ums Haus“

Teil 1: Dächer und Fassaden umweltfreundlich begrünen Mittwoch, 6. Oktober 2021, 18 bis 19.30 Uhr, Kursnummer: 212AB10903

Teil 2: (Vor-) Gärten klima- und bienenfreundlich gestalten, Mittwoch, 27. Oktober 2021, 18 bis 19.30 Uhr, Kursnummer 212AB10904

Weitere Vorträge zum Klimaschutz

Die Klimaschutzmanagerinnen der Stadt Ludwigshafen und des Rhein-Pfalz-Kreises bieten zusammen mit der VHS Ludwigshafen und der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz im November weitere Online-Vorträge zum Thema Photovoltaik an.

Strom vom Dach – Wissenswertes zu Standort, Technik und Solarkataster

Mittwoch, 3. November 2021, 18 bis 19.15 Uhr, Kursnummer 212AB10406

Solarstrom vom Balkon – eine Alternative auch für Mieter

Mittwoch, 17. November 2021, 18 bis 19.15 Uhr, Kursnummer 212AB10407

10 Jahre metropolbib.de – ein Grund zum Feiern

Im Oktober feiert metropolbib.de, die e-Ausleihe Rhein-Neckar, ihre 10-jährige Erfolgsgeschichte mit vielen Jubiläumsaktionen.

In den Metropol-Card-Bibliotheken finden im Oktober Jubiläumstage mit Aktionen rund um die e-Ausleihe und das neue gemeinsame Rechercheportal Metropol-Mediensuche statt. Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen und zum Gewinnspiel werden auf www.metropol-card.net veröffentlicht. Es gibt zehn tolle Preise wie Tolino eBook-Reader, Apple Airpods und Blutooth-Lautsprecher zu gewinnen.

Die Stadtbibliotheken Ludwigshafen und Mannheim bieten am 20. Oktober und am 27. Oktober jeweils von 15.30 Uhr bis 18 einen gemeinsamen Aktionstag rund um die e-Ausleihe und das neue Rechercheportal der Metropol-Card Bibliotheken „Metropol-Mediensuche“ an. Es wird jeweils ein/e Mitarbeiter*in der Partnerbibliothek vor Ort sein, um Fragen rund um das Thema Metropol-Card zu beantworten und die Angebote der Bibliotheken vorzustellen.

Aktionsstand Stadtbibliothek Ludwigshafen in Kooperation mit der Stadtbibliothek Mannheim

Mittwoch, 20. Oktober 2021 von 15.30 bis 18.00 Uhr, im Lesecafé im EG, Stadtbibliothek Ludwigshafen, Bismarckstraße 44-48, 67059 Ludwigshafen; Info auf www.metropol-card.net

Aktionsstand Stadtbibliothek Mannheim in Kooperation mit der Stadtbibliothek Ludwigshafen

Mittwoch, 27.Oktober 2021 von 15.30 bis 18 Uhr, Zentralbibliothek im Stadthaus N 1, 68161 Mannheim.

Wie alles begann

Am Anfang stand der gemeinsame Bibliotheksausweis Metropol-Card, der 2007 von Mannheim und Ludwigshafen eingeführt wurde. Hinzu kam der Onleihe-Verbund metropolbib.de, der 2011 von Mannheim, Ludwigshafen und Speyer gestartet wurde. Heidelberg hatte die Onleihe bereits 2009 eingeführt und trat 2013 der metropolbib.de bei. 2015 schließlich nahm der Metropol-Card-Bibliotheken Rhein-Neckar e.V. in seiner heutigen Form seine Arbeit auf und vereinigte die beiden Verbünde Metropol-Card und metropolbib.de unter einem Dach. Beteiligt waren damals 23 Bibliotheken. Mit der Kombination aus Metropol-Card und metropolbib.de wurde der Zusammenschluss der Bibliotheken in kürzester Zeit zu einem großen Erfolg. Zum Tag der Bibliotheken am 24. Oktober begrüßt der Verein den Bücherei Wilhelmsfeld e.V. als 42. Mitglied.

Heute können interessierte Bürger für einen Beitrag von nur 24 Euro zwölf Monate lang über 1,9 Millionen physische Medien in 42 Bibliotheken mit 80 Ausleihstellen nutzen.

Neu zum Jubiläum: Metropol-Mediensuche, der gemeinsame Katalog der Bibliotheken

Pünktlich zum Metropolbib-Jubiläum geht Metropol-Mediensuche an den Start, der gemeinsame Katalog aller Metropol-Card-Bibliotheken. Er ermöglicht die Suche in den rund zwei Millionen Medien aller Metropol-Card-Bibliotheken. Es kann sowohl nach physischen als auch nach digitalen Medien recherchiert werden. Dabei kann individuell eingestellt werden, von welchen Bibliotheken Ergebnisse angezeigt werden sollen. Ergänzt wird diese Meta-Suche durch aktuelle Informationen und Kontaktdaten der Bibliotheken – alles auf einen Blick.

Gemeinsam stark über Ländergrenzen hinweg

Koordiniert werden diese Angebote vom Metropol-Card-Bibliotheken Rhein-Neckar e.V. Bundesweit einzigartig ist die Kombination aus gemeinsamem Bibliotheksausweis und Katalog, Onleihe-Verbund und weiteren gemeinsamen digitalen Angeboten über drei Bundesländergrenzen hinweg: Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen.

Städte und Gemeinden, die sich anschließen möchten, können sich von der Geschäftsführung beraten lassen. Vor allem die Bürger und Schüler kleinerer Kommunen profitieren durch die erhebliche Vergrößerung des Medienangebots ihrer Bibliotheken. Der Verein bietet den Kommunen die Möglichkeit, an digitalen Entwicklungen teilzuhaben.

Weitere Informationen unter www.metropol-card.net, www.metropolbib.de und www.metropol-mediensuche.de. Außerdem ist der Verein mit seinen Angeboten auch auf Twitter und Youtube vertreten.

Sitzung wird verschoben

Die für heute, 29. September 2021, geplante Sitzung des Ortsbeirates Rheingönheim wird auf den 20. Oktober verschoben.

Welt Percussion- und Tanzfestival im Kulturzentrum dasHaus – Anmeldung ab sofort möglich – Familienkonzert mit „Double Drums“

Zum ersten Mal lädt am Sonntag, 17. Oktober 2021, ab 12 Uhr das Kulturzentrum dasHaus, Bahnhofstraße 30, zu einem Welt Percussion- und Tanzfestival ein. Künstlerischer Leiter dieses Zusammentreffens von Künstlern aus aller Welt ist Tayfun Ates. Die Veranstaltung ist eine Kooperation des Kulturzentrums dasHaus und der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Workshops, Konzerte und ein Gesprächsformat liefern vielfältige Impulse für den musikalischen und tänzerischen Austausch.

Im Zeitraum zwischen 12 und 15 Uhr finden die Workshops statt. Die Teilnehmenden haben dabei die Möglichkeit, sich zu drei der fünf verschiedenen Percussion- und Tanzworkshops anzumelden und diese dann in den drei aufeinander folgenden Session-Zeitfenstern von jeweils 45 Minuten zu besuchen. Die Sessions finden jeweils ab 12, 13 und 14 Uhr statt.

Im Bereich der Percussion werden dabei zum einen Rhythmik, Technik und Stilistik beim Spiel der Darbuka vermittelt. Leiter sind Tayfun Ates und Simon Tressin. Simon T. Meyer und Mario Maradei Gonzalez widmen sich der afro-kolumbianischen Percussion und Rhythmik. Die Welt der Perkussion im Orchester stellt Simon Bernstein vor.

Samira Kha widmet sich dem ägyptischen Bauchtanz, und schließlich lernen die Workshop-Teilnehmenden mit Shany Mathew den indischen Tempeltanz Bharatanatyam kennen.

Weiterer Programmpunkt ist eine Gesprächsrunde zum Thema Kultur von 15.30 bis 17 Uhr. Thematisiert wird dabei der derzeitige kulturelle Wandel innerhalb zahlreicher Kulturinstitutionen. Sie möchten ihr Spektrum deutlich öffnen und ihren eurozentristischen Blickwinkel erweitern, um über neue Programmangebote ein vielfältigeres Publikum anzusprechen. Wie dies gelingen kann, wird im Gespräch am Beispiel der verschiedenen Rhythmuswelten aus den Workshops am Nachmittag diskutiert. Wie die verschiedenen Rhythmuswelten erlebt wurden, mit welchen Stereotypen diese behaftet sind und ob diese überhaupt stimmig sind, wird in der Runde ebenso thematisiert wie der Aspekt, wie die verschiedenen Rhythmuswelten transkulturell miteinander verknüpft werden könnten. Das Gesprächsformat wird gemeinsam vom HausRat, dem Publikumsbeirat des Kulturzentrums dasHaus, und der Deutschen Stadtphilharmonie Rheinland-Pfalz vorbereitet und durchgeführt.

In seinem Abendprogramm bietet das Festival von 18 bis 22 Uhr stündlich ein Konzert mit Lichtshow und Visuals von Golo Mühr.

Ab 18 Uhr spielt die Formation Colourage, ein transkulturelles Ensemble mit Akteur*innen der Orientalischen Musikakademie Mannheim, der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz und der Popakademie Baden-Württemberg. Um 19 Uhr folgt Percussion Alarm mit Simon T. Meyer, Mario Maradei Gonzalez und Tayfun Ates. Orientalische Rhythmen und Tanz verknüpfen Tayfun Ates und Samira Kha ab 20 Uhr. Und schließlich bietet Trommel Trommel mit einem Live-Set elektronischer Musik ein fulminantes Finale der Festival-Premiere.

Der Eintritt zum gesamten Festivalprogramm ist frei. Ein Besuch der Veranstaltung ist ausschließlich über eine vorhergehende Anmeldung per E-Mail an andy@dievonquaer.de möglich. Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen. Es gilt die 2G plus Corona-Regel.

Informationen gibt es auch im Internet unter www.dashaus-lu.de.

Groovin‘ Kids – Das Familienkonzert am Samstag

Schon am Vortag des Festivals erklingen im Kulturzentrum dasHaus die Trommeln: In seinem Familienkonzert „Groovin‘ Kids“ nimmt das preisgekrönte Percussion Duo „Double Drums“ die kleinen und großen Zuschauer*innen am Samstag, 16. Oktober, 16 bis 17 Uhr, mit in die Welt des Rhythmus. Dabei interagieren die beiden Vollblutmusiker mit dem Publikum, das staunt, lacht und auch selbst Teil der Rhythmen wird.

Die bildhafte Musik von „Double Drums“ spricht direkt die Fantasie der Kinder an, mit einer Herde trampelnder Gnus, Meeresrauschen oder einem Wüstensturm als Ohrenkino. „Double Drums“ erklären locker-sympathisch die verschiedenen Schlaginstrumente aus zahlreichen Ländern. Aber auch aus Säge, Akkubohrer und Kartons werden zum Musikinstrument. Der Spaß kommt nicht zu kurz, wie bei einer humorigen Luft-Schlagzeug Einlage oder einem akustischen Ausflug in den Baumarkt. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 6,50 Euro für Kinder und 12 Euro für Erwachsene zuzüglich Vorverkaufsgebühr, an der Tageskasse 7 beziehungsweise 12 Euro. Tickets gibt es über die Webseite des Kulturzentrums www.dashaus-lu.de. Gruppenanmeldungen sind telefonisch möglich bei Monika Schill, 0621 504-2263.