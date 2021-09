Gießen: Kontrollen in Gießen – 16-Jähriger bietet einer Zivilstreife Marihuana an

Ein 16-Jähriger Jugendlicher bot Dienstagnachmittag an den Lahnwiesen zwei Passanten etwas Marihuana an. Was er nicht wusste, dass er die Drogen zwei zivilen Polizisten anbot. Bei der Durchsuchung des Jugendlichen fanden die Beamten weiteres Marihuana und stellten es sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Ordnungshüter ihn wieder. Etwa 45 Minuten später erwischte die Zivilstreife ebenfalls an den Lahnwiesen einen 33-Jährigen mit einem Joint, welchen sie sicherstellten. Gegen beide Verdächtigen leiteten die Polizisten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Gießen: Zugeschlagen und festgenommen

Im Beisein einer Streife schlug ein 34 – Jähriger einen 36 – Jährigen am frühen Mittwochmorgen in der Ludwigstraße ins Gesicht. Danach bedrohte der mutmaßliche Schläger die Beamten noch und flüchtete dann. Eine Streife konnte den offenbar stark angetrunkenen Mann in der Nähe festnehmen. Dabei stellte es sich heraus, dass er zuvor seinen Kontrahenten bestohlen hatte und dessen Tasche offenbar dabeihatte. Er musste mit zur Blutentnahme. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Betrugsversuch bei 80 – Jähriger

Richtig reagiert hat am Dienstagabend eine Gießenerin nach Anrufen von sogenannten falschen Polizeibeamten. Die Betrüger hatten bei ihr angerufen und behauptet, dass sie vom BKA seien. Sie wurde dazu aufgefordert, 9.500 Euro auf ein belgisches Konto zu überweisen. Die 80 – Jährige roch den Braten schnell, legte auf und verständigte die Polizei. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 – 7006 2555.

Gießen: Mobiles Navi weg

Einen BMW haben Diebe zwischen Samstag und Mittwoch in der Rödgener Straße aufgebrochen und daraus ein mobiles Navi entwendet. Die Diebe hatten dabei das kleine hintere rechte Fenster kaputtgeschlagen und das Fahrzeug dann geöffnet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Kleidung und Kosmetikgegenstände von Rücksitzbank gestohlen

In der Martin-Luther-King-Straße haben Unbekannte zwischen Montagabend und Dienstagmorgen Kleidung und Kosmetika aus einem Opel Astra entwendet. Die Täter hatten auch hier die kleine Scheibe des Autos eingeschlagen und den Innenraum dann nach Wertsachen durchsucht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Hungen: Kontrolle der Arbeitsgruppe Tuner / Poser

Spezialisten der Arbeitsgruppe (AG) Tuner und Poser nahmen Dienstagnachmittag in der Gießener Straße in Hungen mit Wetzlarer Kollegen zum Zwecke von Schulungsmaßnahmen Fahrzeuge genauer unter die Lupe. Lediglich bei einem von sechs Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis erloschen. An einem Nissan befand sich nicht zugelassene Heckflügel. Der Fahrer muss nun innerhalb einer Frist diesen von einer Prüfstelle abnehmen lassen. Er durfte nach einem aufklärenden Gespräch die Kontrollstelle wieder verlassen. Ein 39-jähriger Rollerfahrer war nicht nur ohne Führerschein unterwegs, sondern auch alkoholisiert. Sein Atemalkoholtest zeigte 0,98 Promille an. Nach einer Blutentnahme durfte der in Hungen lebende Mann die Polizeiwache wieder verlassen.

Laubach/B276: Bei Geschwindigkeitskontrollen nur einer zu schnell unterwegs

Nach Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße 276 bei Laubach zieht der regionale Verkehrsdienst der Gießener Polizei eine positive Bilanz. Lediglich ein Autofahrer war auf der Strecke zwischen Laubach und Schotten zu schnell unterwegs. Seine Geschwindigkeit betrug 89 km/h bei erlaubten 80 km/h. In der Zeit zwischen 16.00 und 19.00 Uhr passierten etwa 30 Fahrzeuge die Messstelle, davon 17 Kräder. Die Ordnungshüter freuten sich, das die Quote unter drei Prozent betrug und die meisten Verkehrsteilnehmer sich an die gesetzlichen Bestimmungen hielten. Ein Bild der Kontrolle ist beigefügt.

Gießen/Klein-Linden: Mehrere Ahndungen bei Kontrollen in der Lahnstraße

17 Verwarnungen und zwei Anzeigen mussten am die Beamten des regionalen Verkehrsdienstes aus Gießen am Dienstagmittag in Klein-Linden in die Wege leiten. Bei Geschwindigkeitskontrollen waren 19 Fahrer zu schnell. Mehrere Fahrer nahmen es auch nicht so genau mit der Nutzung von Handys und dem Anschnallen.

Gießen: 33-Jähriger Mountainbiker unter Drogeneinfluss unterwegs

Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise und dem Fahren ohne Licht geriet in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Mountainbiker in eine Verkehrskontrolle. Gegen 00.10 Uhr fuhr der 33-Jährige ohne Licht und in Schlangenlinien auf dem Kirchplatz und auf der Straße „Neustadt“. Dabei nutzte er offenbar die komplette Fahrbahn. Bei seiner Kontrolle ergaben sie Anhaltspunkte für den Konsum vom Betäubungsmitteln. Gegenüber räumte der Fahrradfahrer den Drogenkonsum ein. Sein Test reagierte positiv auf Amphetamin. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache. Das Ergebnis seiner Blutuntersuchung wird in den nächsten Tagen Aufschluss über seinen Drogenkonsum geben.

Verkehrsunfälle:

Lollar: Beim Vorbeifahren PKW gestreift

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte offenbar beim Vorbeifahren einen im Holzmühler Weg geparkten Mercedes. Die schwarze Kompaktklasse stand dort zwischen 20.00 Uhr am Sonntag und 12.30 Uhr am Montag. Der Schaden an der Front des Fahrzeuges wird auf 2.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Wer hat den Hinweiszettel nach Unfall geschrieben?

Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht in der Straße „Neue Bäue“ nach einem Unbekannten, der einen Hinweiszettel schrieb und an einen beschädigten Tiguan anbrachte. Der graue Kombi stand dort am Dienstag zwischen 12.20 und 13:35 Uhr. Als die Besitzerin zu Ihrem Fahrzeug zurückkam entdeckte sie an der Stoßstange und dem Kotflügel einen Unfallschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro und fand an der Windschutzscheibe einen Hinweiszettel mit einer Notiz. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte offenbar den Tiguan beschädigt und fuhr anschließend einfach davon. Ob er Unbekannte den Zettel selber schrieb oder ein Zeuge, ist Bestandteil der Ermittlungen Die Unfallfluchtermittler der Polizei suchen nun nach Zeugen. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise auf den Verursacher geben? Wer hat den Hinweiszettel geschrieben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Lich: 80-Jährige nach Unfall schwerverletzt

Mit schweren Verletzungen brachte eine Rettungswagenbesatzung eine 80-jähirge Autofahrerin nach einem Unfall ins Krankenhaus. Die in Reiskirchen lebende Frau war am Dienstagmittag, gegen 14.00 Uhr auf der Bundesstraße von Gießen nach Lich unterwegs. Als sie in Höhe des Waldschwimbad nach links in Richtung Lich abbiegen wollte, kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden LKW eines 42-jährigen Mannes aus der Tschechischen Republik. Der Sachschaden wird auf etwa 7.500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Wettenberg/A480: Beim Vorbeifahren Sattelauflieger touchiert

Rund 8.000 Euro dürfte die Reparatur des Schadens an einem Sattelauflieger kosten, nachdem ein Unbekannter auf dem Rastplatz Gleiberger Land gegen diesen stieß. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Verursacher mit seinem LKW beim Vorbeifahren den Auflieger touchierte und einfach weiterfuhr. Zeugen, die den Flüchtigen zwischen 06.00 Uhr am Samstag und 20.20 Uhr am Dienstag beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei unter 06033/7043-5010 in Verbindung zu setzen.

Reiskirchen: Peugeot beschädigt

1.500 Euro Sachschaden beklagt die Besitzerin eines Peugeot nach einer Unfallflucht im Gartenweg. Der schwarze „307“ stand dort zwischen 06.00 Uhr am Samstag und 20.20 Uhr am Dienstag. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den Kompaktwagen an der linken Seite und flüchtete anschließend. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.