Karlsruhe – Rollerfahrer unter Drogen leistet Widerstand

Karlsruhe (ots) – Ein 23-jähriger Rollerfahrer wurde am Dienstagabend von

Polizeibeamten in der Kapellenstraße kontrolliert. Er wehrte sich heftig und

stand unter Drogeneinfluß. Zudem hatte er für den Roller keine Fahrerlaubnis.

Einer Streifenbesatzung fiel gegen 22.45 Uhr ein Rollerfahrer auf, dessen

Rücklicht defekt war. Beim Versuch den Roller anzuhalten, flüchtete dieser.

Zuvor war der Sozius abgesprungen. Schließlich gelang es, den Roller zum

Anhalten zu bringen. Der Fahrer setzte sich aber so heftig zur Wehr, dass er zu

Fuß ein weiteres Mal fliehen konnte. Nach kurzer Verfolgung konnte er eingeholt

und an einer Hauswand fixiert werden. Trotz heftiger Gegenwehr gelang es, den

Mann zu fesseln. Der 23-Jährige wurde leicht verletzt.

Später stellte sich heraus, dass der Mann sowohl Drogen konsumiert als auch bei

sich hatte. Außerdem war er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Zu

guter Letzt lag gegen ihn auch noch ein Vollstreckungshaftbefehl vor.

Obergrombach- Polizei sucht nach Brandstiftungsserie weitere Zeugen und eine verdächtige Person

Karlsruhe (ots) – Bei den Ermittlungen einer Brandstiftungsserie am Montagabend

in Obergrombach sucht das Kriminalkommissariat Bruchsal weitere Zeugen und einen

Mann, der in diesem Zusammenhang mit einem roten Fahrrad zum Tatzeitpunkt

unterwegs war.

Er war ca. 25-30 Jahre alt, 175-180 cm groß, hatte eine kräftige Statur, ca.

85-90 kg und kurze Haare. Des Weiteren trug der Mann eine Stirnlampe und soll

mit einem roten 5l-Kanister unterwegs gewesen sein. Zuletzt wurde er mit seinem

Fahrrad auf der Hauptstraße in Obergrombach gesehen und war in Richtung

„Erzgrube“ unterwegs.

Hinweise über den gesuchten Mann nimmt tagsüber das Kriminalkommissariat

Bruchsal unter 07251 726200 oder rund um die Uhr der Kriminaldauerdienst in

Karlsruhe unter 0721 666-5555 entgegen.

Ettlingen – Einbruch in eine Gartenhütte

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger verschaffte sich im

Zeitraum zwischen Montag, 18:00 Uhr, und Dienstag, 13:00 Uhr, Zutritt auf ein

Gartengrundstück und brach im Anschluss in ein Gartenhaus ein. Die unbekannte

Person entwendete Bier, ein T-Shirt und Kabel. Im Gegenzug konnten persönliche

Gegenstände neben der Eingangstür aufgefunden werden. Entsprechende Spuren

wurden sichergestellt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer

07243/3200-0, mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

Forst – Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein 55-jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Unfall am

Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 35 in Forst, Fahrtrichtung Bruchsal, leicht

verletzt. Der Unfall geschah durch einen Fahrstreifenwechsel eines bislang

unbekannten Autofahrers.

Der Motorradfahrer befuhr gegen 9.20 Uhr die linke der beiden Fahrspuren der B35

aus Forst kommend in Richtung Bruchsal. Der Autofahrer fuhr wohl auf der rechten

Fahrspur leicht versetzt vor ihm. Nach Angaben des Motorradfahrers scherte das

Auto plötzlich nach links aus. Deshalb musste der 55-Jährige wohl eine

Vollbremsung machen, und stürzte. Er zog sich leichtere Verletzungen zu, sein

Motorrad wurde beschädigt. Es kam zu keiner Berührung mit dem Pkw. Der

Autofahrer fuhr weiter Richtung Bruchsal. Diesen sucht nun die Polizei.

Es handelt sich um einen schwarzen SUV, Näheres nicht bekannt. Eventuell könnte

es sich um einen Peugeot handeln. Zeugen können sich gerne mit dem Polizeirevier

Bruchsal unter der Telefonnummer 07251/726-0 in Verbindung setzen.

Stutensee – Kind bei Unfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Ein siebenjähriger Junge wurde bei einem Unfall auf einem

Verbindungsweg zwischen der Landesstraße 558 und Spöck von einem Auto angefahren

und leicht verletzt.

Schürfwunden und Prellungen zog sich der Junge zu, als er mit seinem Fahrrad

gegen 18 Uhr durch ein Gebüsch auf den Verbindungsweg fuhr. Der Junge prallte

gegen die Türen des Fahrzeugs, das von einer 24-jährigen Frau gelenkt wurde.

Diese hatte den Weg verbotswidrig befahren.

Glücklicherweise konnte der Junge mit leichten Verletzungen in die Obhut seiner

Eltern gegeben werden. Das Fahrrad und das Auto wurden leicht beschädigt.

Waldbronn-Busenbach – Wohnungseinbruch

Waldbronn-Busenbach (ots) – Unbekannte haben sich in den zurückliegenden Tagen

gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in der Gartenstraße in Waldbronn-Busenbach

verschafft. Sie hebelten die Zugangstüre im Mehrfamilienhaus auf und entwendeten

einen Fernseher, eine Sound-Anlage, einen Werkzeugkoffer mit Bohrmaschine und

ein Portemonnaie mit Bargeld. Der Wert der Gegenstände beläuft sich auf mehrere

tausend Euro.

Sulzfeld – Zwei Täter besprühen Wand am Bahnhof

Sulzfeld (ots) – Zwei noch unbekannte Täter haben am Dienstag kurz nach 22.00

Uhr am „Gleis 2“ des Bahnhofes in Sulzfeld die Buchstaben „XDA 21“ an die Wand

gesprüht.

Ein Zeuge konnte dies beobachten, er verlor die beiden Personen aber im Bereich

der Heinrich-Blanc-Straße aus den Augen.

Ein Täter wird auf etwa 15 bis 17 Jahre alt, mit knapp 190 cm sehr groß und von

schlanker Statur beschrieben. Er trägt dunkelblondes, schulterlanges Haar und

war dunkel gekleidet.

Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Bretten unter 07252 50460 entgegen.

Östringen – Motorradfahrer von Fahrbahn abgekommen und

schwer verletzt

Östringen / L552 (ots) – Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer bei

einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der Landesstraße 552 zwischen

Odenheim und Zeutern zugezogen. Der 30-Jährige war gegen 16.00 Uhr in Richtung

Zeutern unterwegs, als er in einer langgezogenen Kurve von der Fahrbahn abkam

und nach rund 80 Metern in einem Graben stürzte. Das Motorrad wurde zurück auf

die Fahrbahn geschleudert. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein

nahegelegenes Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Karlsruhe – Gekippte Fenster machen es Einbrecher leicht

Karlsruhe-Bulach (ots) – Unbekannte Täter sind in einem Wohnhaus in

Beiertheim-Bulach über einen Balkon sowie gekippte Fenster in eine Wohnung des

ersten Obergeschosses gelangt und haben dort unter anderem eine Spielekonsole

nebst einer Softairwaffe erbeutet.

Nach den Feststellungen des Polizeireviers Karlsruhe-Südweststadt kletterte

zumindest eine Person auf den Balkon des im Gewann „Oberrossweide“ – nahe des

Hofguts Scheibenhardt – gelegenen Mehrfamilienhauses. Dort wurde ein Rollladen

hochgeschoben, hinter dem zwei Fenster auf Kippstellung standen. So war es für

den Langfinger leichtes Spiel, in die Räume zu gelangen. Die Höhe der Beute fiel

indessen mit einem Wert von knapp 200 Euro gering aus.

Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721

666-3411 entgegen.

Weingarten – Baucontainer aufgebrochen

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter entwendeten in der von Montag auf

Dienstag einen motorbetriebenen Stampfer aus einem verschlossenen Container in

der Werner-von-Siemens-Straße in Weingarten.

Mitarbeiter der Baufirma entdeckten am Dienstagmorgen, gegen 7 Uhr, dass ihr

Materialcontainer wohl in der vorangegangenen Nacht aufgebrochen wurde. Zwei

Vorhängeschlösser waren zerstört. Aus dem Lagercontainer fehlte ein

motorbetriebener Stampfer, ein sogenannter „Frosch“, im Wert von ungefähr 2000

Euro.

Karlsruhe- Mobiltelefon aus Zoo-Kassenhaus gestohlen

Karlsruhe (ots) – Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter haben aus einem in

der Straße „Am Stadtgarten“ gelegenen Kassenhaus des Karlsruher Zoos ein

Mobiltelefon der Marke „Samsung“, Typ Galaxy A52, von schwarzer Farbe entwendet.

Hierzu wurde eine Glasscheibe eingeschlagen.

Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, möge sich bitte mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721 666-3411 in Verbindung setzen.