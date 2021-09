Stadtkreis Mannheim / Rhein-Neckar-Kreis: Zahlreiche Anrufe von mutmaßlichen Trickbetrügern – Alle Betroffenen reagierten richtig

Stadtkreis Mannheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montag sowie am Dienstag kam

es im Stadtkreis Mannheim sowie im gesamten Rhein-Neckar-Kreis zu zahlreichen

Telefonanrufen von mutmaßlichen Trickbetrügern.

In 19 Fällen wurde sofort die Polizei verständigt. Bei allen bekannten Fällen

erkundigten sich die Täter nach den Vermögensverhältnissen ihrer Opfer oder

forderten direkt hohe Bargeldsummen. Obwohl die Täter bei den Betroffenen

teilweise unterschiedliche Notlagen vortäuschten und in ihrem Vorgehen

variierten, erinnerten sich am Ende doch alle Betroffenen im Alter zwischen 60

Jahren und 93 Jahren an die bekannten Betrugsmaschen und reagierten richtig: Sie

beendeten das Telefongespräch umgehend.

In sieben Fällen stellten sich die Trickbetrüger als angebliche Polizeibeamte

vor, welche die Betroffenen über eine mutmaßliche Einbruchsserie in der

Nachbarschaft informieren wollten. Angeblich wäre die Mithilfe der Betroffenen

unbedingt erforderlich, damit die Einbrecherbande gefasst werden könne. Hierzu

sollten die Betroffenen Angaben zu ihrer Wohnsituation und ihrem Vermögen

machen. Alle Betroffenen erkannten den Betrugsversuch und informierten sofort

die Polizei.

In neun weiteren Fällen wandten sich die Täter als angebliche Ärzte an die

Betroffenen. Sie gaben vor, dass sie stellvertretend für einen nahestehenden

Angehörigen anrufen würden, der an dem Corona-Virus erkrankt sei und nun auf der

Intensivstation einer umliegenden Klinik im Sterben liegen würde. Angeblich

könne nur noch ein sehr teures Medikament den Tod verhindern. Die Trickbetrüger

forderten in diesem Zusammenhang Geldsummen zwischen 5.000 und 50.000 Euro von

ihren Opfern. Als die Betroffenen auflegen wollten, um sich zunächst bei der

betreffenden Klinik und/oder der Polizei über die Richtigkeit der Aussage zu

informieren, beendeten die Täter die Telefongespräche in allen neun Fällen von

selbst. Zu einem Schadenseintritt kam es nicht.

In drei weiteren Fällen gaben sich die Trickbetrüger ebenfalls als falsche

Polizeibeamte aus, täuschten diese Male allerdings die Notlage nach einem

mutmaßlich schweren Verkehrsunfall vor. Angeblich habe ein nahestehender

Verwandter einen Unfall verursacht, weshalb ihm nun eine Haftstrafe drohen

würde. Lediglich durch die Bezahlung einer Kaution könne diese noch abgewendet

werden.

Auch eine 78-jährigen Frau aus Heidelberg erhielt am Dienstag gegen 14:00 Uhr

einen derart betrügerischen Anruf. Am Telefon ein angeblicher Polizeibeamter,

der sie über einen Verkehrsunfall in Kenntnis setzten wollte, den ihre Tochter

verursacht haben soll. Nur durch die Bezahlung von rund 50.000 Euro, könne die

Tochter noch vor einer Haftstrafe bewahrt werden. Die 78-Jährige, die fest der

Meinung war, mit einem „echten“ Polizisten zu sprechen, schenkte den

Schilderungen der Täter zunächst Glauben. In einem dreistündigen Telefongespräch

setzten die Trickbetrüger die Frau dann derart unter Druck, dass sie die

78-Jährige schlussendlich davon überzeugten, zu einer Bank zu gehen. Die Frau,

die nach wie vor glaubte, durch das Bezahlen des Geldbetrags ihre Tochter vor

einer Haftstrafe bewahren zu können, kam der Anweisung nach. Sie hob einen hohen

vierstelligen Bargeldbetrag von ihrem Konto ab. Erst nachdem der angebliche

Polizeibeamte den Telefonhörer an seine Komplizin weiterreichte, die vorgab die

Tochter zu sein, erkannte die 78-Jährige den dreisten Betrugsversuch. Sie

beendete umgehend das Telefongespräch, ging auf keine weiteren Forderungen mehr

ein und informierte sofort die Polizei. Zu einer Geldübergabe an die Täter kam

es glücklicherweise nicht.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat in allen

genannten Fällen die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten

Betrugs aufgenommen.

Die Polizei gibt folgende Warnhinweise:

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie

sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie

die jeweilige Person unter der Ihnen bekannten Nummer an und

lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert:

Ziehen Sie unbedingt eine Vertrauensperson hinzu und besprechen Sie dies mit

Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen

Verhältnissen preis.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an Ihnen

unbekannte Personen.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie

unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Mannheim-Waldhof: Unfallflucht in der Oberen Riedstraße – Zeugen gesucht

Mannheim-Waldhof (ots) – Am Dienstag gegen 12:30 Uhr parkte ein 27-jähriger Mann

seinen BMW in der Oberen Riedstraße am rechten Fahrbahnrand. Als der Mann gegen

15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er im Bereich der vorderen

linken Stoßstange und des Kotflügels einen Streifschaden fest. Der Sachschaden

liegt bei rund 2.000 Euro. Der Unfallverursacher hat sich unerlaubt von der

Unfallstelle entfernt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang

oder dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Mannheim-Käfertal (Tel.: 0621/71849-0) in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Innenstadt: Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots) – Einen Verkehrsunfall verursachte am Dienstagmorgen

der unbekannte Fahrer eines Anhänger-Gespanns in der Mannheimer Innenstadt. Ein

59-jähriger Mann war gegen 6.30 Uhr mit seinem Audi A4 vom Friedrichsring

kommend in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. In Höhe der Kreuzung zur Kunststraße

bog er auf der rechten Abbiegespur in Richtung Friedrichsplatz ab. Auf der

linken Abbiegespur war ein weißer Land Rover mit Anhänger unterwegs. Während des

Abbiegevorgangs kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Nachdem beide

Beteiligten zunächst ausgestiegen waren und Kontakt aufgenommen hatten, stieg

der Fahrer des Land Rover wieder in sein Fahrzeug und fuhr davon, ohne sich

weiter um den Schaden von rund 2.000 Euro am Audi des 59-Jährigen zu kümmern.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen weißen Land Rover gehandelt

haben, der einen Anhänger mit aufgeladenem Bagger zog. Der Fahrer wird als

männliche Person beschrieben, die ein rotes Oberteil trug.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum

flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

Mannheim-Käfertal: Verkehrsunfall mit verletzter Person und hohem Sachschaden

Mannheim-Käfertal (ots) – Eine verletzte Person und erheblicher Sachschaden sind

das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen im Stadtteil Käfertal. Ein

30-jähriger Mann war kurz vor acht Uhr mit einem Kleinbus in der Straße „Neues

Leben“ in Richtung Waldstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Waldstraße bog er

nach links in Fahrtrichtung Sandhofen ab. Dabei übersah er eine 38-jährige

Mercedes-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Diese zog sich bei der Kollision

Verletzungen am Rücken zu und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus

eingeliefert. Der Fahrer des Kleinbusses und dessen Fahrzeuginsassen kamen mit

dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Da beide Fahrzeuge nicht mehr

fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund

25.000 Euro geschätzt. Im Anschluss an die Unfallaufnahmen musste die Fahrbahn

wegen ausgelaufener Kühlflüssigkeit durch eine Fachfirma gereinigt werden.

Mannheim – Käfertal: Mann entwendet E-Bike, Besitzerin verletzt – Polizei sucht Zeugen

Mannheim – Käfertal (ots) – Am Dienstag um 10:00 Uhr erwischte eine 87-Jährige

Frau in der Hauptstraße Höhe Hausnr. 159 einen bisher unbekannten Mann dabei,

wie er gerade das Schloss ihres E-Bikes aufbrach. Als die Dame diesen ansprach,

sprang er auf das E-Bike und flüchtete. Die Frau versuchte noch, den

Gepäckträger des E-Bikes festzuhalten und stürzte hierbei. Der Unbekannte fuhr

in die Straße „Am Aubuckel“ und von dort in eine Seitenstraße. Hier wurde er von

einem zu Hilfe eilenden Passanten aus den Augen verloren. Die 87-Jährige

verletzte sich bei dem Sturz und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der

Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 175 bis 180 cm groß,

korpulente Figur, kurze, dunkle Haare. Er war schwarz gekleidet.

Hinweise auf die Identität des Unbekannten nimmt das Polizeirevier

Mannheim-Käfertal unter der Tel. 0621 71849-0 entgegen.

Mannheim: Fahrradbesichtigungen finden ab Donnerstag, 07.10.2021 wieder regelmäßig statt

Mannheim (ots) – Was coronabedingt für einige Zeit ausgesetzt werden musste,

kann ab

Donnerstag, 07.10.2021, 16.00-18.00 Uhr wieder stattfinden

und ab da jeden ersten Donnerstag in jedem geraden Monat (07.10. 02.12., 03.02.

usw.).

Wo? Auf dem Areal der Verkehrspolizei in der Hochuferstraße 54, 68169 Mannheim

Es handelt sich dabei nicht um einen Versteigerungstermin, sondern um einen

Besichtigungstermin für Fahrradeigentümer, die potenziell Opfer eines Diebstahls

wurden. Wenn mutmaßlich gestohlene Fahrräder von der Polizei sichergestellt

werden und anhand spezifischer Merkmale wie Rahmennummer, Fahrrad-Code oder

Ähnlichem einem/er Eigentümer/in aus einer Diebstahlanzeige zugeordnet werden

können, werden diese natürlich sofort benachrichtigt. Viele von der Polizei

sichergestellten Fahrräder können bei Auffinden jedoch nicht sofort bzw.

eindeutig einem bestimmten Diebstahl zugeordnet werden und warten noch auf ihre

Eigentümer/innen.

Mitzubringen sind daher:

Bescheinigung über die Anzeigenerstattung, Personalausweis, ggf. sonstige

Eigentümernachweise. Während der Besichtigung besteht in den Räumlichkeiten

Maskenpflicht!