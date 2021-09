Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: 47-Jähriger verursacht Unfall mit 16-jährigem führerscheinlosen Rollerfahrer

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 47-Jähriger übersah am Sonntag gegen

13 Uhr beim Wenden seines PKW’s in der Carl-Benz-Straße einen ihm

entgegenkommenden Rollerfahrer und verursachte dadurch einen Verkehrsunfall.

Aufgrund des Zusammenstoßes stürzten der 16-jährige Rollerfahrer und sein

15-jähriger Beifahrer auf die Straße und verletzten sich leicht. Durch den

Unfall entstand ein Sachschaden von 1.000 Euro. Im Verlauf der Unfallaufnahme

stellten die aufnehmenden Beamten fest, dass der 16-Jährige für seinen

Motorroller keinen entsprechenden Führerschein besitzt. Gegen ihn wurde nun ein

Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Weiterfahrt

wurde ihm untersagt.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Busfahrt endet für 69-jährige Frau im Krankenhaus – Zeugen gesucht

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagnachmittag kurz vor 14 Uhr

erlitt eine 69-jährige Mitfahrerin eines Linienbusses mittelschwere Verletzungen

im Gesichtsbereich. Der Bus fuhr von der Siedlerstraße in Richtung Marktplatz

und musste verkehrsbedingt bremsen. Durch das starke Bremsmanöver wurde die

69-Jährige von ihrem Sitzplatz geschleudert und prallte auf eine vor ihr

angebrachte Plastikscheibe. Die Frau erlitt dadurch Prellungen sowie Blutergüsse

im Gesicht und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Die

genaue Unfallursache bzw. die Hintergründe für den starken Bremsvorgang sind nun

Gegenstand der Unfallermittlungen des Polizeireviers Schwetzingen. Sollten

Zeugen den Unfallhergang beobachtet haben, werden diese gebeten, sich unter

Tel.: 06202/288-0 zu melden.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Angetrunken und unter Drogeneinfluss auf dem E-Scooter

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 20-jähriger Mann muss sich nach

einer Verkehrskontrolle am frühen Mittwochmorgen gegen 1 Uhr in der Bruchhäuser

Straße wegen einer Trunkenheitsfahrt und dem Verdacht des Drogenbesitzes

verantworten. Der junge Mann war Polizeibeamten aufgrund seiner unsicheren

Fahrweise aufgefallen. Im Verlauf der Verkehrskontrolle äußerte der

E-Scooter-Fahrer, dass er sich verfahren hatte. Im Gespräch stellten die Beamten

neben einer Alkoholisierung von 0,26 Promille auch noch eine Drogenbeeinflussung

bei dem Mann fest. Die Fahrt auf dem E-Scooter war daher beendet und dem Mann

wurde auf dem Polizeirevier eine Blutprobe entnommen. Er muss nun mit

führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrerin im Kreisverkehr übersehen – Unfall mit leichtverletzter Person

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagmorgen gegen 09:30 Uhr fuhr eine

55-jährige Smart-Fahrerin von der Mozartstraße kommend in den Kreisverkehr in

Richtung Hauptstraße ein und übersah hierbei eine 52-jährige Radfahrerin. Die

Radfahrerin wurde von dem Smart erfasst, in dessen Folge sie zu Boden stürzte

und sich leicht verletzte. Durch den Rettungsdienst wurde die Frau vor Ort

versorgt. Eine Behandlung im Krankenhaus war glücklicherweise nicht mehr

erforderlich. Am PKW entstand ein Sachschaden von 500 Euro.

Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Drei verletzte Personen und erheblicher

Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag auf der B

39 bei Mühlhausen. Eine 26-jährige Frau war kurz nach 16 Uhr mit ihrem Mercedes

auf der B 39 von Mühlhausen in Richtung Eichtersheim unterwegs. Beim

Linksabbiegen auf die K 4271 in Richtung Tairnbach übersah sie einen

entgegenkommenden Peugeot und stieß mit ihm zusammen. Dabei wurden der

64-jährige Fahrer des Peugeot und dessen 54-jährige Beifahrerin schwer verletzt.

Die 67-jährige Beifahrerin im Mercedes erlitt leichte Verletzungen. Alle drei

Verletzten wurden zur Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert. Die beteiligten

Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Zur

Höhe des Sachschadens liegen noch keine weiteren Informationen vor. Da

Betriebsstoffe der beschädigten Fahrzeug ausgelaufen waren, musste die Fahrbahn

durch eine Fachfirma gereinigt werden. Zur Absicherung der Unfallstelle und zur

Unterstützung der Unfallaufnahme war die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen mit 4

Fahrzeugen und 17 Wehrleuten am Unfallort eingesetzt.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Unachtsam ausgeparkt und Unfall verursacht – Verursacher flüchtig – Polizei sucht Zeugen

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Durch unachtsames Ausparken verursachte am

Dienstagmorgen ein unbekannter Autofahrer in Eberbach einen Verkehrsunfall. Der

oder die Unbekannte parkte kurz vor 10 Uhr mit ihrem Pkw in der Luisenstraße,

unmittelbar vor der Kreuzung zur Friedrich-Ebert-Straße, rückwärts aus einer

Parklücke aus und übersah dabei einen von hinten herannahenden Linienbus, der in

Richtung Neckaranlage unterwegs war. Um eine Kollision zu vermeiden, führte der

Fahrer des Busses eine Gefahrenbremsung durch. Zu einem Zusammenstoß der beiden

Fahrzeuge kam es nicht, jedoch stürzte ein 72-jähriger weiblicher Fahrgast und

zog sich leichte Verletzungen im Gesicht zu. Die Frau wurde vorsorglich in ein

Krankenhaus eingeliefert, wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen

wurde.

Nach Angaben von Zeugen soll es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um

einen dunklen Pkw mit unbekannter Aufschrift gehandelt haben. Nach derzeitigem

Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass es sich um das Fahrzeug einer

Fahrschule handelte.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise

zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Insassen geben können, werden gebeten, sich

beim Polizeirevier Eberbach, Tel.: 06271/9210-0 zu melden.

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrerin missachtet Vorfahr – leicht verletzter Rollerfahrer

Wiesloch (ots) – Am Dienstag gegen 11:30 Uhr verletzte sich ein Rollerfahrer bei

einem Sturz leicht, nachdem ihm eine Autofahrerin im Kreuzungsbereich

Gartenstraße/Mühlgasse die Vorfahrt nahm. Der 59-jährige Rollerfahrer wollte die

Mühlgasse in Richtung Dämmelstraße fahren, als die 63-jährige BMW-Fahrerin von

der Gartenstraße kommend die Vorfahrt des Rollerfahrers missachtete. Der

59-Jährige konnte durch eine Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß verhindern,

stürzte aber zu Boden. Durch den Unfall wurde der Mann leicht verletzt.

Heddesheim / Rhein-Neckar-Kreis: Hochwertiges Auto vor Haustür gestohlen

Heddesheim (ots) – Bislang unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Montag,

den 27.09.2021, gegen 22:00 Uhr und Dienstag, den 28.09.2021, gegen 07:30 Uhr

einen hochwertigen Jeep, der vor der Haustür des 56-jährigen Besitzers in der

Birkenstraße abgestellt war. Das fast 70.000 Euro teure Auto verfügte über eine

Keyless Go-Funktion, welche sich die Diebe für deren Taten immer wieder zu Nutze

machen. Ob auch der Jeep auf diese Weise entwendet wurde, ist Gegenstand der

Ermittlungen.

Viele hochwertige Fahrzeuge sind mit einem Keyless Go-System ausgestattet. Mit

Hilfe dieses Systems erkennen damit ausgestattete Fahrzeuge über ein Funksignal

den zugehörigen Schlüssel, wenn er sich in der Nähe des Fahrzeugs befindet,

wodurch sich das Auto öffnen und starten lässt.

Leider sind schlüssellose Zugangssysteme auch sicherheitsanfällig. Diebe nutzen

die Funkkommunikation zwischen Fahrzeug und Schlüssel, um sich unberechtigt

Zugang zum Auto zu verschaffen. Sie verwenden dazu Funkstreckenverlängerungen,

mit denen die Funkkommunikation zwischen Fahrzeug und Schlüssel abgefangen und

durch den Aufbau einer Relaisstation verlängert wird. Diese Technik simuliert

dem Fahrzeug einen berechtigten Schlüssel, der tatsächlich aber nicht vor Ort

ist.

So schützen Sie sich vor Autodieben:

Legen Sie den Schlüssel nicht in der Nähe der Haus- oder

Wohnungstüre ab.

Wohnungstüre ab. Schirmen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen ab (z.B.

Aluminiumhüllen, evtl. Blechdose). Machen Sie dazu den Test am

Fahrzeug. Erst wenn der abgeschirmte Schlüssel direkt am

Fahrzeug nicht funktioniert, haben Sie ausreichend Sicherheit.

Aluminiumhüllen, evtl. Blechdose). Machen Sie dazu den Test am Fahrzeug. Erst wenn der abgeschirmte Schlüssel direkt am Fahrzeug nicht funktioniert, haben Sie ausreichend Sicherheit. Achten Sie darauf, ob sich beim Verlassen des Fahrzeugs Personen

mit Aktenkoffer in Ihrer Nähe auffällig verhalten. Dabei könnte

es sich um professionelle Autodiebe handeln.

mit Aktenkoffer in Ihrer Nähe auffällig verhalten. Dabei könnte es sich um professionelle Autodiebe handeln. Sie können auch den Hersteller Ihres Fahrzeuges fragen, ob für

Ihr Fahrzeug der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann.

Bei manchen Schlüsseln kann die Keyless Go-Funktion

beispielsweise durch zweimaliges Drücken auf die

Verriegelungs-Taste am Schlüssel ganz ausgeschaltet werden.

Möglicherweise kann Ihnen auch Ihre Fachwerkstatt Auskunft

geben, welche Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.

Ihr Fahrzeug der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann. Bei manchen Schlüsseln kann die Keyless Go-Funktion beispielsweise durch zweimaliges Drücken auf die Verriegelungs-Taste am Schlüssel ganz ausgeschaltet werden. Möglicherweise kann Ihnen auch Ihre Fachwerkstatt Auskunft geben, welche Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt. Viele Fahrzeuge werden häufig vor der Haustür geparkt, da

Garagen oder gar Tiefgaragen in eng bebauten Neubaugebieten

nicht oder nur unzureichend vorhanden sind. Ein einfacher Schutz

könnte auch ein Bewegungsmelder sein, der die Umgebung eines

Anwesens in gleißendes Licht stellt, wenn sich jemand darin

bewegt.

Garagen oder gar Tiefgaragen in eng bebauten Neubaugebieten nicht oder nur unzureichend vorhanden sind. Ein einfacher Schutz könnte auch ein Bewegungsmelder sein, der die Umgebung eines Anwesens in gleißendes Licht stellt, wenn sich jemand darin bewegt. Weitere Informationen, wie Sie Ihr Fahrzeug richtig sichern,

erhalten Sie auch in unserem Faltblatt „Sicherheit rund ums Fahrzeug“ oder unter

der Internet-Adresse: www.polizei-beratung.de

Darüber hinaus stehen auch die regionalen Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen

für Auskünfte zur Verfügung. Für den Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim sind

dies die Beratungsstellen in Mannheim, Tel.: 0621/174-1212 und in Heidelberg,

Tel. 06221/99-1234.