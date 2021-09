Worms – Vollsperrung auf der L425 wegen Unfall mit zwei Verletzten

Worms (ots) – Gestern Mittag wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall auf

der L425 verletzt – die Landstraße war für Unfallaufnahme und Abtransport der

Fahrzeuge voll gesperrt. Der 34-Jährige befuhr die L425 mit seinem PKW aus

Richtung B9 kommend in Fahrtrichtung Monsheim. An der Einmündung zur L439,

Anschlussstelle Osthofen, missachtete der 73-jährige Fahrer des Kleinbusses die

Vorfahrt des von links kommenden PKW und fuhr in den Einmündungsbereich ein.

Durch die Kollision beider Fahrzeuge wurden die Fahrer verletzt und ins Klinikum

verbracht. Der 73-Jährige wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen. Der

Sachschaden an den PKW und an der Leitplanke, an der die Fahrzeuge zum

Stillstand kamen, wird auf 15.000 Euro beziffert.

Worms-Leiselheim – PKW schleudert aufs Dach (FOTO)

Worms (ots) – Gestern Nachmittag drehte sich in Worms-Leiselheim ein PKW aufs

Dach, wodurch die Fahrerin verletzt wurde. Die 67-Jährige befuhr gegen 15:20 Uhr

mit ihrem Fahrzeug die Gerhart-Hauptmann-Straße in Richtung Winzerstraße, als

ein 14-Jähriger mit seinem Fahrrad von rechts aus der Fliederstraße kommend die

Fahrbahn kreuzte. In der 30er-Zone gilt die Vorfahrtsregelung „rechts vor

links“, weswegen der Jugendliche davon ausging, der PKW würde stoppen. Er hatte

die Kreuzung bereits in die Laurentiusstraße überquert, als es hinter ihm

krachte. Zu einer Kollision mit dem Radfahrer kam es nicht. Die Autofahrerin

hatte die Situation offenbar zu spät erkannt und mit einem Lenk- und

Bremsmanöver die Kontrolle über ihren PKW verloren. Der Wagen kippte aufs Dach

und prallte gegen die Einfriedung des Eckgrundstücks. Die 67-Jährige aus der VG

Monsheim wurde verletzt ins Klinikum gebracht. Ein Rettungshubschrauber war

ebenfalls im Einsatz. Die Unfallstelle war bis zum Abtransport des PKW für den

Verkehr gesperrt. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro beziffert.