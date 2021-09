Frankenthal – Verkehrsunfallflucht

Am 28.09.2021, gegen 19.40 Uhr, meldete ein Zeuge, dass er gerade zunächst einen Knall gehört habe und dann in der Heßheimer Straße, Höhe Hausnummer 48, einen beschädigten Renault Megane festgestellt habe. Durch die eingesetzte Streife konnte festgestellt werden, dass der Pkw durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer an der vorderen linken Seite beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Frankenthal – Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von 26.09.2021, 13.00 Uhr, bis 28.09.2021, 17.20 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter einen Mercedes-Benz C200, welcher auf dem Gelände eines Autohauses in der Industriestraße abgestellt war, indem sie die Seiten- und Heckscheibe einschlugen. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Frankenthal – Sachbeschädigung an Pkw

Der Geschädigte stellte seinen Pkw Mercedes-Benz SLK in der Zeit von 25.09.2021, 14.00 Uhr, bis 27.09.2021, 14.00 Uhr, in der Kirchenstraße, Höhe Hausnummer 8, ab. Als er wieder zu seinem Pkw kam, musste er feststellen, dass dieser durch einen bislang unbekannten Täter an der linken Seite zerkratzt wurde. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

