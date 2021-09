Kinderansprecher – Zeugen gesucht

Am Mittwoch (29.09.2021), gegen 7:50 Uhr, sollen ein 6- und ein 8-jähriges Mädchen auf dem Schulweg an der Kreuzung Altstadtplatz / IV. Altstadtgasse von einem Unbekannten angesprochen worden sein.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

graues lichtes Haar

komische Stimme

mit einem kleinen hellen Hund unterwegs

Bei der Fahndung konnte der Mann nicht mehr angetroffen werden.

Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem Mann geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Folgende Ratschläge sollten Sie beachten, wenn Kinder davon erzählen, dass sie von Fremden angesprochen wurden:

Loben Sie Ihr Kind dafür, dass es sich Ihnen anvertraut hat.

Vermeiden Sie Gerüchte und beugen Sie somit einer Hysterie in

Teilen Sie keine spekulativen Informationen über soziale Netzwerke.

Netzwerke. Melden Sie den Vorfall der Polizei. Über den Polizeinotruf 110

Bereiten Sie Ihre Kinder auf solche Situationen vor.

Eltern sollten Verhaltensregeln für den Schulweg und die

Freizeit festlegen.

Freizeit festlegen. Schicken Sie Ihr Kind möglichst nicht allein, sondern in kleinen

Gruppen zusammen mit anderen Kindern zur Schule oder zum Spielplatz.

Halten Sie es zur Pünktlichkeit an.

Wir nehmen Ihre Ängste ernst und sind stets für Sie ansprechbar. Melden Sie bitte jeden verdächtigen Sachverhalt sofort bei Ihrer Polizeidienststelle oder über Notruf.

In der Broschüre „Missbrauch verhindern“ unter https://s.rlp.de/H99vT bzw. auf der Internetseite der polizeilichen Kriminalprävention www.polizei-beratung.de finden Sie weitere umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Unfall in der Adolf-Diesterweg-Straße

Am 28.09.2021, gegen 13:40 Uhr, fuhr eine 81-Jährige mit ihrem Auto auf der Adolf-Diesterweg-Straße in Richtung Raiffeisenstraße und wollte über die Kreuzung weiter geradeaus fahren. Zur gleichen Zeit fuhr ein 67-Jähriger mit seinem E-Scooter ebenfalls auf der Adolf-Diesterweg-Straße. Als er an der Kreuzung nach links in die Raiffeisenstraße abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß zwischen ihm und der Autofahrerin, die ihn gerade überholen wollte. Der 67-Jährige stürzte vom E-Scooter und verletzte sich. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Katalysator gestohlen

In der Zeit zwischen dem 18.09.2021, gegen 00:00 Uhr und dem 28.09.2021, gegen 17:30 Uhr, schnitten unbekannte Täter den Katalysator eines VW Polo heraus, der in der Budapester Straße geparkt war.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Unfall in der Hochfeldstraße

Am 28.09.2021, gegen 19:30 Uhr, fuhr eine 92-Jährige mit ihrem Auto auf der Hochfeldstraße Richtung Maudacherstraße. Zur gleichen Zeit fuhr ein 22-Jähriger ebenfalls auf der Hochfeldstraße Richtung Raschigstraße. Als die 92-Jährige in die Eichenstraße einbog, stieß sie mit dem Auto des 22-Jährigen zusammen. Der 22-Jährige wurde verletzt und kam ins Krankenhaus. An seinem Auto entstand Totalschaden. Das Auto der 92-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Hund vereitelt Einbruch auf Firmengelände einer Bräterei

Am 28.09.2021, gegen 02:40 Uhr, wachte eine 56-jährige Inhaberin einer Bräterei auf, da ihr Hund unruhig wurde. Als sie ihn deshalb von der Wohnung auf das Firmengelände „Am Herrschaftsweiher“ nach draußen ließ, lief er sofort an den Grundstückszaun und bellte laut. Als die 56-Jährige daraufhin nachschaute, stellte sie ein großes Loch im Maschendrahtzaun fest. Zudem lagen dort mehrere Gasflaschen, welche zuvor an einem anderen Platz auf dem Gelände aufbewahrt worden waren. Die Flaschen wurden offensichtlich für den Abtransport bereitgelegt und die Täter wurden durch den Hund gestört. Die 56-Jährige konnte einen dunklen Kombi erkennen, der der auf dem Fußweg hinter ihrem Anwesen mit hoher Geschwindigkeit davonfuhr.

Wer etwas gesehen hat und Angaben zu den Tätern oder dem flüchtenden dunklen Kombi machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu melden.

Werkzeug aus Auto gestohlen

In der Zeit zwischen dem 27.09.2021, gegen 20:00 Uhr und dem 28.09.2021, gegen 07:15 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines Renault Kangoo ein, der am Ludwigsplatz geparkt war und stahlen das in dem Auto liegende Werkzeug.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.