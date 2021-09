Verkehrsunfall auf der B39 mit tödlich verletzter Person

Am 29.09.2021 um 7:08 Uhr kam es auf der B39 zwischen der Anschlussstelle Speyer-Süd und Speyer-Vogelgesang zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Dabei kollidierte der PKW einer 23-jährigen frontal mit dem Klein-LKW eines 53-Jährigen. Infolge des Zusammenstoßes wurde die 53-jährige Beifahrerin des PKW tödlich verletzt. Die Fahrerin des PKW sowie der Fahrer des Klein-LKW wurden nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen leicht verletzt. Zur Feststellung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger beauftragt. Die Ermittlungen dauern an. Die Gesamtschadenshöhe wird auf ca. 22.000 Euro geschätzt. Während der Verkehrsunfallaufnahme war die B39 nach dem Ereignis bis um 12:11 Uhr vollgesperrt. Durch die Sperrung war auch der Verkehr auf der B9 beeinträchtigt.

Unfall auf B9 unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Am 28.09.2021 gegen 19:15 Uhr befuhr eine 21-jährige mit ihrem PKW Fiat die B9 in Fahrtrichtung Germersheim auf dem rechten Fahrstreifen. Auf Höhe des Autobahnkreuzes Speyer wurde sie von einem 32-jährigen Mercedes-Fahrer überholt. Beim Überholvorgang streifte die linke Fahrzeugseite des Mercedes die rechte Seite des Fiat, wodurch am Mercedes ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro und am Fiat ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro entstand. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Bei der Aufnahme des Verkehrsunfalls stellte die Polizeistreife fest, dass der 32-Jährige über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Darüber hinaus begründete sein Verhalten den Verdacht einer rauschmittelbeeinflussten Fahrt. Daher wurde ihm ein Urintest angeboten, welcher positiv auf Amfetamin, Methamfetamin und THC reagierte. Auch die Einnahme von Medikamenten räumte der Fahrer ein. Ihm wurde durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurden Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn eingeleitet.

Einbruch in Pizzeria

Am 28.09.2021 wurde in der Zeit von Mitternacht bis 8:30 Uhr durch bislang unbekannte Täter eine Tür an einer Pizzeria in der Brunckstraße aufgehebelt. Im Inneren wurde ein Geldbetrag in vierstelliger Höhe entwendet. Darüber hinaus entstand kein nennenswerter Sachschaden. Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu dem oder den Tätern geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

PKW mit unzulässigem Fahrwerk stillgelegt

Am 28.09.2021 gegen 10:10 Uhr wurden Polizeibeamte im Binsfeld auf den VW eines 29-Jährigen aufmerksam, bei welchem ein pneumatisches Fahrwerk verbaut war. Für dieses wurde weder eine Eintragung noch eine ABE festgestellt. Da die vielfachen Einstellungsmöglichkeiten der Karosseriehöhe die Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigten, war die Betriebserlaubnis erloschen. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet.

Zusammenstoß unbeleuchteter Fahrräder im Berufsverkehr

Am 28.09.2021 um gegen 6 Uhr begegneten sich ein 26-jähriger Fahrradfahrer und ein 56-jähriger Fahrradfahrer auf dem Radweg in der Siemensstraße auf Höhe der Bushaltestelle. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden offenbar unbeleuchteten Fahrräder, wodurch beide Männer die Kontrolle verloren und stürzten. Ein Helm wurde von keinem der Beteiligten getragen. Nach ersten Erkenntnissen trug der 26-Jährige Schürfwunden an beiden Knien, einem Arm sowie eine Prellung am Handgelenk davon. Der 56-Jährige trug eine leichte Kopfverletzung sowie Prellungen im Thorax- und Beckenbereich davon. Beide wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand lediglich geringer Sachschaden an einem Fahrrad in Höhe von ca. 50 Euro.