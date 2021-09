Streit endet in Körperverletzung

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines Streits unter vier Männern ist die Polizei in

der Nacht zu Mittwoch in die Richard-Wagner-Straße gerufen worden. Einer der

Streithähne hatte selbst die Streife verständigt. Vor Ort beteuerten dann alle

Beteiligten, es hätte sich nur um einen Streit gehandelt in dessen Verlauf es zu

einem Handgemenge gekommen sei, bei dem, auch nach mehrfacher Nachfrage, niemand

verletzt wurde. Eine Stunde später gingen weitere Anrufe ein. Anscheinend war

der Streit zwischen zwei der Beteiligten nun doch eskaliert. Nach Zeugenaussagen

schlug der 36-jährige Mann seinem 32-jährigen Kontrahenten mit der Faust ins

Gesicht. Daraufhin schlug der 32-Jährige den 36-Jährigen nieder und trat ihm

mehrfach in die Rippen. Ein Atemalkoholtest ergab bei beiden Männern Werte von

2,22 und 1,69 Promille. Die beiden Kontrahenten wurden für einen Bluttest mit

auf die nächste Dienststelle genommen. Gegen beide wird nun wegen

Körperverletzung ermittelt. |elz

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht. Am

Montagabend hatte ein Autofahrer seinen Seat gegen 22 Uhr in der Straße

Hildegardring in Höhe Hausnummer 14 abgestellt. Am nächsten Tag, stellte er

einen Schaden am vorderen linken Kotflügel fest. Vermutlich wurde der Wagen beim

Ein- oder Ausparken in der Parklücke davor gestreift. Ohne sich um den

entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Die

Polizei sucht Zeugen, die in der fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet

haben oder Hinweise zum Unfallverursacher oder seinem Fahrzeug geben können.

Setzten Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei in

Verbindung. |elz

Diebe montieren an fünf Neuwagen Räder ab

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben sich auf dem Gelände eines Autohändlers in

der Merkurstraße an fünf Neufahrzeugen zu schaffen gemacht. In der Nacht zum

Dienstag montierten sie an den Autos die Räder ab. Die Täter bockten die

Fahrzeuge auf und stellten sie auf Pflastersteine, wodurch die Bremsscheiben

beschädigt wurden. An einem BMW schlugen sie die Heckscheibe ein. Ob aus dem Pkw

etwas fehlt, steht noch nicht fest. Die 20 Kompletträder nahmen die Diebe mit.

Durch den Diebstahl verursachten sie einen Schaden von mehreren zehntausend

Euro. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren. Die Beamten

bitten um Hinweise: Wem sind in der Nacht zum Dienstag Personen oder Fahrzeuge

im Gewerbegebiet aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf