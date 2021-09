Auf Bürgersteig angerempelt und geschlagen, Limburg, Blumenröder Straße, Dienstag, 28.09.2021, 12:52 Uhr

(wie)Am Dienstag wurde ein junger Mann auf einem Gehweg in Limburg angerempelt und geschlagen. Ein 22-Jähriger war in der Blumenröder Straße unterwegs, als ein unbekannter Mann die Straßenseite wechselte und ihn direkt an der Schulter angerempelt haben soll. Bei dem folgenden, kurzen Streitgespräch soll der Unbekannte dem 22-Jährigen unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben. Danach soll er noch mit Steinen nach dem jungen Mann geworfen haben. Schließlich flüchtete der Täter. Er wurde beschrieben als ca. 50 Jahre alt, 170 cm groß, breite Statur, weiße Haare und Brillenträger. Er soll eine Jeanshose, ein Hemd, eine braune Lederjacke und eine braune Kappe getragen haben. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise zu dem Täter.

Ruhebank vor Kapelle in Elz beschädigt, Elz, Weberstaße, Dienstag, 28.09.2021, 16:45 Uhr

(wie) Am Dienstagnachmittag beschädigten Jugendliche eine Ruhebank an einer Kapelle in Elz. Eine Anwohnerin der Weberstraße in Elz informierte die Polizei, dass fünf Jugendliche auf einer Ruhebank vor der dortigen Kapelle herumspringen würden. Beim Eintreffen der Streife waren die Jugendlichen nicht mehr vor Ort, die Sitzbank war allerdings durch die Sprünge beschädigt worden. Die Polizei in Limburg bittet um Hinweise zu den jugendlichen Tätern unter der Rufnummer 06431/9140-0.

Ermittlungserfolge, mehrere Festnahmen von Serienstraftätern, Limburg, gesamter Landkreis, Sommer 2021

(wie)Die Polizeidirektion Limburg-Weilburg konnte in den letzten Wochen vier Straftäter hinter Gitter bringen, welche die Bevölkerung und die Polizei immer wieder beschäftigt hatten und regelmäßig erhebliche Straftaten begingen. Die Männer gerieten in den Fokus der Polizei im Landkreis, da diese allzu regelmäßig bei verschiedensten Straftaten in Erscheinung traten. Unter anderen waren zwei Männer in der Limburger Altstadt und dem Bahnhofsgebiet regelmäßig als Täter ermittelt worden. Raub mit Messern, Bedrohungen mit Schusswaffen, Autodiebstahl mit anschließender Unfallflucht, gefährliche Körperverletzungen und Straftaten mit Betäubungsmitteln waren nur einige der begangenen Straftaten. Für die Straftäter konnten über die Staatsanwaltschaft und das Amtsgericht Limburg Haftbefehle erwirkt und die Männer festgenommen werden. Sie sitzen nun in Justizvollzugsanstalten ein. Ähnlich ging es zwei Männern aus dem Bereich Hadamar und Weilburg. Die Summe ihrer Straftaten sorgte auch bei ihnen für Haftbefehle, die von der Polizei schnell vollstreckt wurden. Somit sitzen im Landkreis nun vier Serienstraftäter hinter Gittern und müssen sich nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen vor Gericht für ihre Taten verantworten.

Unfallflucht in Limburg,

Limburg, Offheimer Weg, Montag, 27.09.2021, 20:30 Uhr bis Dienstag, 28.09.2021, 08:30 Uhr

(wie)In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in Limburg ein parkendes Auto beschädigt, der Verursacher floh von der Unfallstelle. Ein 56-Jähriger stellte am Montagabend seinen weißen Fiat im Offheimer Weg ab. Im Laufe der Nacht beschädigte ein anderes Fahrzeug die Front des Fiat, wahrscheinlich beim Ein- oder Ausparken. Der Sachschaden an dem Fiat beläuft sich auf ca. 2.500 EUR. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.