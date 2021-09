Auseinandersetzung unter Nachbarn eskaliert, Usingen, Klapperfeld / Hospitalgasse, 28.09.2021, gg. 19.30 Uhr

(pa)In Usingen kam es am Dienstagabend aufgrund einer Auseinandersetzung zwischen Nachbarn zu einem größeren Polizeieinsatz. Gegen 19.30 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass sich im Bereich Klapperfeld/Hospitalgasse mehrere Männer auf offener Straße gegenseitig körperlich angehen. Vor Ort konnten die an der Auseinandersetzung Beteiligten – drei Männer im Alter von 23, 25 und 52 Jahren – angetroffen werden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein zunächst verbaler Streit zwischen den im Bereich um die Örtlichkeit wohnhaften Personen eskaliert sein. Die Männer sollen sich daraufhin – teils unter Zuhilfenahme von Gegenständen – gegenseitig geschlagen haben. Des Weiteren soll ein 13-Jähriger im Rahmen der Auseinandersetzung körperlich angegangen und die Scheibe einer Hauseingangstür mutwillig zerstört worden sein. Am Einsatzort stellten die eingesetzten Streifen mehrere mutmaßliche Schlagwerkzeuge sicher. Zum Hintergrund und dem genauen Ablauf des Tatgeschehens ermittelt die Kriminalpolizei in Bad Homburg. Sie bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Autofahrerin bei Zusammenstoß in Bad Homburg verletzt, Bad Homburg v. d. Höhe, Ferdinandstraße, 29.09.2021, gg. 08.10 Uhr

(pa)Am Mittwochmorgen wurde in Bad Homburg eine Autofahrerin bei einer Kollision mit einem anderen Pkw verletzt. Gegen 08.10 Uhr wollte ein 46-jähriger Skoda-Fahrer, der die Ferdinandstraße aus Richtung Hessenring kommend befuhr, nach links in die Straße „Schöne Aussicht“ abbiegen. Dabei übersah der Mann einen entgegenkommenden VW, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Dabei zog sich die 51-jährige Fahrerin des Volkswagens leichte Verletzungen zu. Sie begab sich nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst eigenständig in ärztliche Behandlung. Die beiden beteiligten Pkw waren in Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

Radfahrer muss nach Kollision mit Pkw in Krankenhaus, Bad Homburg v. d. Höhe, Urseler Straße, 29.09.2021, gg. 08.55 Uhr

(pa)In Bad Homburg kam es am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw, in dessen Folge der Radler mit Verletzungen in eine Klinik gebracht werden musste. Gegen 08.55 Uhr beabsichtigte ein 60-jähriger Renault-Fahrer, der die Urseler Straße aus Richtung Hindenburgring kommend in Fahrtrichtung Oberursel befuhr, nach rechts auf einen Parkplatz abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 40 Jahre alter Radfahrer mit seinem Pedelec den Gehweg der Urseler Straße in Fahrtrichtung Oberursel. Bei seinem Abbiegevorgang übersah der Autofahrer den von rechts kreuzenden Radler. Der 40-Jährige kollidierte mit dem Kotflügel des Renault und wurde dabei leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus.