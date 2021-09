Dietzhölztal-Ewersbach: Gartendeko verschwunden –

Auf rund 700 Euro schätzen die Besitzer den Wert ihrer Gartendekoration, die Unbekannte von ihrem Grundstück stibitzen. In der Straße „Am Ebersbach“ suchten sie den Vorgarten des Hauses auf und griffen sich die Deko. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe in der Nacht von Donnerstag (23.09.2021) auf Freitag (24.09.2021) dort beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang in der Straße „Am Ebersbach“ Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg-Frohnhausen: Frech von Terrasse bedient –

In der Lindenstraße schlugen ließen dreiste Diebe zwei Gartenstühle mitgehen. In der Nacht vom 17.09.2021 (Samstag) auf den 18.09.2021 (Sonntag) betraten die Täter die Terrasse des Einfamilienhauses und trugen die beiden Alu-Gartenstühle davon. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg-Oberscheld: Hakenkreuz und Penis geschmiert –

Mit einem Finger malten Unbekannte ein Nazisymbol und einen Penis in die Dreckschicht einer Motorhaube. Am 18.09.2021 (Samstag), zwischen 13.00 Uhr und 15.00 Uhr parkte in der Bahnhofstraße ein schwarzer dreier BMW mit Leverkusener Zulassung (LEV-Kennzeichen). Die Täter zeichneten in den Schmutz der Motorhaube ein Hakenkreuz sowie einen Penis. Hinweise zu den Tätern nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Herborn: Ladendieb wirft Flasche –

Die Festnahme eines 36-jährigen Ladendiebes verdankt die Herborn Polizei dem beherzten Eingreifen dreier Zeugen. Die hielten den Flüchtenden am Montagabend (27.09.2021) bis zum Eintreffen der Polizeistreife fest. Ein Mitarbeiter des Supermarktes im Hüttenweg hatte zuvor beobachtet wie der Dieb ohne zu bezahlen mit einer Flasche Whiskey den Markt verlief. Als er angesprochen wurde, nahm der 36-Jährige Reißaus und rannte über den Parkplatz davon. Eine Gruppe von drei Männern wurde darauf aufmerksam, verfolgten den Mann und hielt ihn fest. Er wehrte sich zunächst und warf mit der Flasche in Richtung der Männer. Diese flog nur knapp an dem Kopf eines 17-Jährigen vorbei. Gemeinsam mit seinen 18 und 27 Jahre alten Freunden übergaben sie den renitenten Dieb der Polizei. Wegen wüster Beschimpfungen und aggressivem Verhalten legten ihm die Ordnungshüter Handschellen an. Er musste zur Identitätsfeststellung mit auf die Wache. Im Anschluss daran durfte er die Polizeistation wieder verlassen. Auf den in Driedorf lebenden Mann kommen nun Strafanzeigen wegen Diebstahls und versuchter gefährlicher Körperverletzung zu.

Greifenstein-Allendorf: In Kita eingestiegen –

Auf Beute aus der Kita in der Straße „Haversbach“ hatten es Einbrecher abgesehen. Die Täter verschafften sich in der Nacht von Montag (27.09.2021) auf Dienstag (28.09.2021) gewaltsam Zutritt zur Tagesstätte und erbeuteten elektronische Geräte. Genaue Angaben zur Höhe der Beute können noch nicht gemacht werden. Die Aufbruchschäden summieren sich auf ca. 600 Euro. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen an der Kita Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Heckklappe im Parkhaus Forum verkratzt –

Einen Schaden von rund 1.000 Euro ließen Unbekannte im Lack eines im Parkhaus Forum abgestellten Citreon zurück. Mit einem spitzen Gegenstand trieben die Täter Kratzer in die Heckklappe. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Unbekannten am Dienstag (28.09.2021), zwischen 10.00 Uhr und 12.15 Uhr an dem silberfarbenen Berlingo beobachtet? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Fahrzeugkontrolle bringt gefährliche technische Veränderungen zutage –

In einer gemeinsamen Kontrollaktion nahmen Polizistinnen und Polizisten aus dem Lahn-Dill-Kreis, dem Landkreis Gießen, der Wetterau sowie der Autobahnpolizei Mittelhessen in Wetzlar getunte Fahrzeuge ins Visier. Im Bereich der August-Bebel-Schule unterzogen die Ordnungshüter am Dienstagnachmittag (28.09.2021) insgesamt 29 Fahrzeuge einer eingehenden technischen Kontrolle. An 18 Fahrzeugen stellten sie lediglich geringe Mängel fest, so dass einer Weiterfahrt nichts im Wege stand und die Betroffenen aufgefordert wurden in einer Frist die Beseitigung der Mängel nachzuweisen. Die unerlaubten und nicht abgenommenen Veränderungen an acht Fahrzeugen waren so gravierend, dass die Polizistinnen und Polizisten Verfahren wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis einleiteten. Besonders gefährlich erwiesen sich die Umbauten an einem VW Golf Kombi. Der Besitzer hatte die Radhauskanten gebördelt, so dass das Blech weiter nach außen stand. Die unfachmännischen Arbeiten führten dazu, dass die scharfkantigen Bleche auf den Vorderreifen schliffen. Verstärkt wurde dieser Effekt dadurch, dass der Besitzer das Gewindefahrwerk zu weit heruntergedreht hatte. Die Vorstellung, dass einer der Reifen während der Fahrt platzt, macht deutlich, wie gefährliche diese nicht erlaubten Umbauten für den Fahrer, aber auch für andere Verkehrsteilnehmer sind. Die Ordnungshüter stellten den Wagen samt Kennzeichen vor Ort sicher. Vor einer erneuten Zulassung wird er seinen Wagen wieder in einen verkehrssicheren Zustand umbauen und dieses mit einem TUV-Gutachten nachweisen müssen.